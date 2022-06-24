Phụ nữ một đời chồng, quên gì cũng được nhưng phải khắc cốt ghi tâm 4 điều này!

Phụ nữ yêu 24/06/2022 09:48

Chỉ cần nhớ 4 chữ đó thì cả đời bạn chẳng sợ ai làm tổn thương. Chỉ khi thương và quan tâm chính mình, bạn mới có cuộc hôn nhân hạnh phúc. 

Cuộc đời phụ nữ một đời chồng, tổn thương nhiều rồi, cay đắng gì cũng đã nếm qua. Vì vậy muốn quên chuyện gì cũng được, nhưng bạn đừng quên điều này. Bởi đó sẽ là chiếc phao cứu sinh giúp bạn sống tốt trong cuộc đời còn lại, chẳng sợ ai phản bội nữa.

Phụ nữ hiện đại phải kiếm tiền tự nuôi mình. Đừng mong mỏi kiếm được người chồng giàu có rồi sống hưởng phúc cả đời. Bởi dù thương bạn đến mấy, người đàn ông đó cũng sẽ có ngày thay lòng đổi dạ.

Lòng dạ đàn ông là thứ khó dò xét nhất trên đời. Khi vợ còn đẹp, vợ chồng còn cơm lành canh ngọt thì chuyện gì cũng hứa hẹn. Đến khi chán nhau, chỉ một việc cỏn con cũng thể khiến cả hai xảy ra "đại chiến".

Đàn ông luôn có thể sai nhưng đàn bà thì không có quyền sai. Nhiều ông chồng cho rằng, vợ chỉ làm mỗi công việc ở nhà nội trợ, làm không xong thì là đồ vô dụng. Thế nên muốn sống tốt trong hôn nhân lần hai, bạn phải nhớ 4 chữ này: yêu thương bản thân.

Phụ nữ một đời chồng, quên gì cũng được nhưng phải khắc cốt ghi tâm 4 điều này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần nhớ 4 chữ đó thì cả đời bạn chẳng sợ ai làm tổn thương. Chỉ khi thương và quan tâm chính mình, bạn mới có cuộc hôn nhân hạnh phúc. 

Ai cũng nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu. Khi yêu đương thì ngọt ngào, nhưng khi kết hôn rồi mọi chuyện bỗng dưng trở nên xám xịt, không còn màu hồng nữa. Nhưng theo tôi, tùy cách cư xử của mỗi người trong cuộc hôn nhân. Nếu bạn luôn yêu thương bản thân, bạn sẽ chẳng cảm thấy hôn nhân là phòng giam. Khi yêu thương chính mình, khó khăn đến mấy cũng hóa nhẹ tênh.  Còn nếu cứ hy sinh, tận tụy vì chồng con thì muôn đời khổ là phải. 

Hôn nhân vốn dĩ là nơi để bạn hạnh phúc, chứ không phải là nơi giam giữ nửa đời còn lại của bạn. Đừng để hôn nhân trở thành nấm mồ chôn niềm tin và tình yêu của bạn. Muốn làm được điều đó, trước tiên phải yêu thương bản thân. 

Ngày trước bạn có cuộc hôn nhân đổ vỡ, có lẽ là vì bạn chưa hiểu được giá trị của bản thân. Thế nên bây giờ nếu có đi thêm bước nữa thì hãy tập cách thương mình sau đó rồi hãy nghĩ đến người khác.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân chuyện gia đình

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