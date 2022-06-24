4 điều khắc cốt ghi tâm đàn bà 40 nên biết để nuôi dưỡng phúc báo cho bản thân để khi về già

Phụ nữ yêu 24/06/2022 13:11

Cuộc đời đàn bà bản lĩnh phải buông bỏ được người đàn ông tệ bạc.

2 điều không thể cầu

Đàn bà 40 có 2 điều không thể cầu. Một là không cầu cạnh tình yêu của người khác. Người không thuộc về mình suốt đời vẫn không thuộc về mình. Người mà ông trời định là của mình thì có trốn chân trời góc bể cũng sẽ tìm thấy nhau.

Cuộc đời này tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu được. Không yêu là không yêu, không có chuyện tranh giành, hạ bệ lẫn nhau. 

Hai là không cầu tiền bạc, quyền lợi. Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Vì vậy đừng ngồi một chỗ mà cầu xin, hãy đứng lên làm việc hết mình để đạt được thứ mình mong muốn. Có những thứ không tự dưng mà đến, phải trải qua một quá trình cố gắng mới thành công.

4 điều khắc cốt ghi tâm đàn bà 40 nên biết để nuôi dưỡng phúc báo cho bản thân để khi về già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

3 điều không thể đợi

Một là chăm sóc sức khỏe. Khi còn trẻ bạn làm việc bạt mạng, không quan tâm sức khỏe. Nhưng đến tuổi trung niên rồi, bạn sẽ biết sức khỏe quan trọng đến dường nào. Không có sức khỏe thì tiền chất thành núi cũng chẳng làm được gì. 

Hai là phụng dưỡng cha mẹ. Cuộc đời con người phải biết phụng dưỡng đấng sinh thành. Đừng vì bất cứ lý do gì mà quên đi việc lớn lao này. Đừng đợi đến khi cha mẹ mất rồi mới cảm thấy tiếc nuối vì chưa làm được gì cho họ.

Ba là nuôi dạy con cái. Có câu dạy con từ thuở còn thơ, vì vậy hãy dạy con cái của bạn trở thành người tốt. Từ khi còn nhỏ, bạn phải uốn nắn, dạy dỗ chúng trở thành người có ích cho xã hội. Đừng vì tham công ăn việc làm mà lơ là việc giáo dục con cái kẻo hối tiếc.

4 điều nên buông bỏ

Một là buông bỏ quá khứ. Chuyện đã qua, đừng nhắc đến nữa. Điều quan trọng bây giờ đó là sống cho hiện tại và tương lai của mình. Quá khứ vốn chỉ là bước đệm cho hiện tại và tương lai. Đừng vì những nỗi đau của quá khứ mà chùn chân, lạc bước.

Hai là buông bỏ tức giận. Điều đàn bà khôn ngoan nên làm được là kiếm chế nóng giận. Hãy đối diện với mọi việc bằng nụ cười thật tươi. Cuộc sống ngắn ngủi, đừng đay nghiến hay đố kỵ nhau.

Ba là buông bỏ sự phiền muộn. Cuộc sống không quá dài, hãy nghĩ đến những điều vui thôi. Còn những chuyện không vui cứ tạm thời cất đi, đừng nhớ đến.

Bốn là buông bỏ người làm tổn thương mình. Cuộc đời đàn bà bản lĩnh phải buông bỏ được người đàn ông tệ bạc. 

Lấy phải chồng vô tâm: Anh ta không thương thì phụ nữ hãy tự biết thương lấy mình

Lấy phải chồng vô tâm: Anh ta không thương thì phụ nữ hãy tự biết thương lấy mình

Thay vì đau lòng, buồn tủi, khóc lóc vì chồng thì phụ nữ hãy gạt chồng qua một bên. Chăm chỉ làm đẹp, yêu thương bản thân, tập trung nuôi dạy con cái và tìm đến những thú vui của riêng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân chuyện gia đình phụ nữ tuổi 40

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này