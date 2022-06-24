Một là người thân, hai là người dưng. Một là chọn vợ, hai là cất bước theo nhân tình. Đứng trước hai sự lựa chọn này, đàn ông khôn ngoan sẽ biết bản thân nên làm gì.

Đàn ông vốn dĩ rất tham lam, luôn đứng núi này trông núi nọ. Không ít người có vợ rồi nhưng vẫn muốn mèo mả gà đồng bên ngoài. Họ cho mình cái quyền được ngoại tình, được lợi dụng tình yêu của cả hai người đàn bà cùng một lúc. Vì vậy vợ đừng nhân nhượng chồng.

Nếu phát hiện chồng ngoại tình, cứ hãy thẳng tay và thẳng thắn. Đừng trải thảm đỏ cho anh ấy quay về hết lần này đến lần khác. Dù có tha thứ, bạn cũng phải cho anh ấy một bài học đàng hoàng.

Phụ nữ thường hay dung túng cho chồng. Họ nghĩ vợ chồng phải có tình có nghĩa. Nếu lỡ chồng ngoại tình thì cũng nhắm mắt tha thứ. Chỉ cần chồng quay về, họ sẽ quên mọi chuyện để gia đình êm ấm như xưa. Cũng vì những suy nghĩ dễ dãi đó mà đàn ông thường lầm đường lạc bước.

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Phụ nữ khôn ngoan cứ thẳng thắn đưa ra hai sự lựa chọn. Một là người thân, hai là người dưng. Một là chọn vợ, hai là cất bước theo nhân tình. Đứng trước hai sự lựa chọn này, đàn ông khôn ngoan sẽ biết bản thân nên làm gì.

Nếu anh ấy chọn đi theo người dưng, bạn nên từ bỏ. Bởi người đàn ông này vốn không hề ăn năn hối lỗi. Biết sai nhưng không biết sửa thì bạn hãy buông tay, có níu kéo cũng vô ích. Còn nếu anh ấy chọn người thân thì bạn nên cho chồng một cơ hội cuối cùng. Kèm theo đó hãy cho anh ấy biết rằng nếu đã quay về rồi thì đừng phạm sai lầm lần nữa. Đó là những điều đàn bà bản lĩnh phải làm được.

Trước việc đàn ông ngoại tình, phụ nữ chẳng cần lo sợ hay nao núng. Cứ thản nhiên mà đối mặt và cho người đàn ông quyền lựa chọn. Người đã muốn đi thì có giữ cũng không được. Còn người muốn ở, bằng bất cứ giá nào họ cũng sẽ nắm bắt cơ hội để về với vợ con.

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