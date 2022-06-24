Bống Spa - spa làm đẹp uy tín ở TPHCM

Làm đẹp 24/06/2022 21:06

Bống Spa có chất lượng dịch vụ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé.

Sở hữu làn da mịn màng không tì vết cùng vác dáng thon gọn quyến rũ là điều mà bất cứ chị em phụ nữ nào cũng ao ước có được. Ngày nay, những dịch vụ làm đẹp tại spa đều đã có thể giúp phụ nữ đạt được mơ ước một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn. Vậy sau nhiều năm hoạt động trong ngành thẩm mỹ, Bống Spa có chất lượng dịch vụ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé.

Chất lượng của Bống Spa có tốt không?

Tiêu chí hàng đầu của Bống Spa là “Đặt chất lượng dịch vụ lên cao nhất” nên đến nay, Bống Spa đã thành lập được gần 10 năm và có 2 chi nhánh vô cùng khang trang tại trung tâm TPHCM. Không dừng lại ở đó, Bống Spa còn đang không ngừng cải thiện hơn nữa những dịch vụ làm đẹp để chị em được tận hưởng trọn vẹn từng phút giây thư giãn, lấy lại sự tự tin và đạt được thành công trong đời sống.

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Các sản phẩm mà Bống Spa sử dụng để được cấp phép lưu hành, giấy chứng nhận an toàn, phù hợp với mọi loại da và thành phần thực vật hữu cơ có nguồn gốc rõ ràng. Chính vì vậy mà những chị em sở hữu làn da nhạy cảm cũng không cần lo lắng, đến với Bống Spa, làn da của bạn sẽ được nâng niu, chiều chuộng hết mực, đem lại vẻ ngoài rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Mỗi một khách hàng đặt chân đến với Bống Spa, trước hết sẽ được kiểm tra tình trạng da cũng như lắng nghe mong muốn, nguyện vọng của khách hàng để thiết kế chế độ chăm sóc, liệu trình làm đẹp phù hợp với cơ địa, loại da của từng người, rút ngắn thời gian và cũng là cách để khách hàng hiểu hơn về chính làn da, cơ thể của mình.

Từng chuyên viên được đào tạo khắt khe, kiểm tra trình độ thường xuyên và luôn không ngừng học hỏi sẽ được chỉ định để phục vụ 1 khách hàng duy nhất nên chỉ sau từ 50 – 60 phút chăm sóc, khách hàng sẽ cảm nhận ngay được làn da tươi tắn, hồng hào căng mịn thấy rõ.

Qua những điều trên có thể thấy, Bống Spa & Clinic sau gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ nhưng chất lượng không hề đi xuống, lỗi thời theo thời gian mà ngày càng được nâng cấp cao hơn, cập nhật xu hướng không ngừng với phương châm “sự hài lòng của khách hàng là món quà quý giá nhất đối với chúng tôi”.

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Bống Spa & Clinic có những dịch vụ nào nổi trội?

Ngoài chất lượng từng dịch vụ được nâng cấp mỗi ngày thì số lượng dịch vụ, các gói làm đẹp ứng dụng công nghệ cao cũng được quý khách hàng vô cùng đón nhận. Một số dịch vụ tại Bống Spa được đánh giá cao bao gồm:

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  • Tắm trắng body và mặt: Đây được xem là dịch vụ khiến nhiều khách hàng hài lòng nhất tại Bống Spa. Các sản phẩm thảo dược thiên nhiên sẽ được ủ trên da, sau đó dưới công nghệ ánh sáng cùng sóng âm sẽ khiến làn da thẩm thấu sâu hơn dưỡng chất, kích thích làn da trắng sáng tự nhiên, lâu dài, trắng đều mà không làm mỏng da.
  • Điều trị mụn: Bống Spa sử dụng phương pháp laser không xâm lấn, không gây đau đớn sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại làn da láng mịn như mong muốn. Với công nghệ này, làn da còn hạn chế được tối đa tổn thương so với phương phát cũ, hạn chế vết thâm sau mụn cũng như giải quyết tận gốc nguyên nhân nổi mụn, không cho mụn có cơ hội tái lại.

Không những không bị mai một mà chất lượng, độ đa dạng dịch vụ tại Bống Spa & Clinic ngày càng thêm đa dạng với chất lượng cao hơn trước như các dịch vụ : triệt lông , tắm trắng , điêu khắc chân mày nam …….đạt chuẩn quốc tế về thẩm mỹ làm đẹp. Bạn đừng quên ghé ngay 2 chi nhánh của Bống Spa tại TP.HCM để nhận được tư vấn cũng như tận hưởng hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhé.

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