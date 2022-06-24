Bí kíp giúp nàng xử lý mái tóc "cứng đầu' không chịu vào nếp

Làm đẹp 24/06/2022 08:26

Những sợi tóc con mọc lởm chởm sẽ không còn là vấn đề khi bạn biết những mẹo nhỏ này.

Những sợi tóc con lòa xòa, chẳng chịu vào nếp đúng là một vấn đề đau đầu với nhiều cô nàng. Cứ chải tóc thật gọn gàng, xinh đẹp xong rồi ra nắng, ra gió, quay qua quay lại chút thôi là chúng lại chĩa theo tứ hướng, lởm chởm vô tổ chức. Vậy nên hãy theo dõi những cách làm dưới đây để tóc luôn vào nếp nhé. 

1. Đổi ngôi cho tóc

Phần lớn các cô gái đều “chung thủy” với một ngôi tóc trong một thời gian dài, bởi vậy phần tóc ở khu vực đó có xu hướng bị vào xẹp hẳn vào trong da đầu, dẫn đến việc những sợi tóc mới mọc trông càng nổi bật hơn. Bởi vậy, để che đậy phần tóc con lởm chởm kia, bạn hãy đổi ngôi tóc, nhưng lưu ý là bạn cần làm cho phần tóc này trở nên lộn xộn một chút. Nếu bạn tiếp tục chia lại ngôi tóc như cũ, những sợi tóc mới mọc sẽ lại vùng lên như chưa hề có cuộc chia ly.

Bí kíp giúp nàng xử lý mái tóc 'cứng đầu' không chịu vào nếp - Ảnh 1

2. Sử dụng phấn mắt

Ngoài việc dùng để trang điểm cho đôi mắt thêm long lanh thì nó còn giúp chị em khiến những cọng tóc con khác màu, mọc lởm chởm vào nếp và cùng màu với mái tóc. 

Trước tiên, bạn chỉ cần chọn màu phấn trùng với màu tóc nhuộm của mình. Sau đó, sử dụng một chiếc cọ nhỏ để dặm phấn mắt vào chân tóc con hoặc bất cứ chỗ nào mà bạn muốn ngụy trang cho những sợi tóc bị lệch màu của mình. Cuối cùng, bạn đã có thể tự tin với mái tóc gọn gàng, đều màu và vào nếp rồi.

3. Dùng dầu gội khô

Bí kíp giúp nàng xử lý mái tóc 'cứng đầu' không chịu vào nếp - Ảnh 2

Lâu ngày chưa gội, các sợi tóc sẽ trở nên bết dính vào nhau, đặc biệt là với những cô gái da dầu, khiến tóc xẹp lép, phần tóc con lại được dịp ngoi lên biểu tình rầm rộ. Lúc này bạn cần nhờ cậy đến tác dụng tuyệt vời của dầu gội khô để biến tóc về lại trạng thái bình thường, dù chỉ là tạm thời chờ đến lúc bạn có thời gian gội đầu.

4. Dùng dung dịch chuyên dụng

Trong thời gian đợi tóc con mọc, bạn có thể sử dụng gel cố định làm các sợi tóc này gập xuống và bớt lởm chởm. Để làm cách này, bạn nên sử dụng một chiếc lược răng nhỏ, xịt gel lên lược rồi chải tóc con theo hướng xẹp xuống là ổn. 

Những cách đơn giản để giữ nếp tóc khi đi ngủ

Ngoài những cách “trị” tóc con trên, các nàng nên lưu ý đến những vấn đề dưới đây để cải thiện tình trạng tóc hiệu quả hơn nhé!

  • Lựa chọn một chiếc gối mềm mại để gối đầu và ngủ. Việc ma sát với chiếc gối khô cứng sẽ khiến tóc bạn trở nên lộn xộn vào sáng hôm sau.
  • Chải tóc trước khi đi ngủ. Hãy chải tóc nhẹ nhàng bằng chiếc lược răng thưa để tóc được vào nếp tốt hơn.
  • Không đi ngủ khi tóc ướt. Tóc ướt đi ngủ sẽ vểnh lên hoặc cụp xuống một cách “vô tổ chức” và rất khó để chỉnh lại vào hôm sau.
  • Thường xuyên dưỡng tóc. Tóc được chăm sóc kỹ sẽ đủ độ ẩm, mềm mượt và tóc con sẽ nhanh chóng mọc dài đều hơn, giải quyết vấn đề tóc con cực hiệu quả.

Hy vọng các bạn có thể thực hiện thành công và có một mái tóc như ý muốn.

Lông mày thưa, mỏng, mờ nhạt và cách khắc phục an toàn, hiệu quả mà không cần phun xăm tốn tiền

Lông mày thưa, mỏng, mờ nhạt và cách khắc phục an toàn, hiệu quả mà không cần phun xăm tốn tiền

Lông mày không chỉ ảnh hưởng về mặt mỹ quan mà còn mang lại ý nghĩa phong thủy đối với nhiều người. Do đó, một cặp lông mày đẹp từ lâu đã là ước mơ của hầu hết các cô gái.

Xem thêm
Từ khóa:   tóc con tóc lởm chởm bí quyết giữ tóc đẹp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 9 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 32 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 47 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới