Bí kíp giúp nàng xử lý mái tóc "cứng đầu' không chịu vào nếp

Những sợi tóc con lòa xòa, chẳng chịu vào nếp đúng là một vấn đề đau đầu với nhiều cô nàng. Cứ chải tóc thật gọn gàng, xinh đẹp xong rồi ra nắng, ra gió, quay qua quay lại chút thôi là chúng lại chĩa theo tứ hướng, lởm chởm vô tổ chức. Vậy nên hãy theo dõi những cách làm dưới đây để tóc luôn vào nếp nhé.

Phần lớn các cô gái đều “chung thủy” với một ngôi tóc trong một thời gian dài, bởi vậy phần tóc ở khu vực đó có xu hướng bị vào xẹp hẳn vào trong da đầu, dẫn đến việc những sợi tóc mới mọc trông càng nổi bật hơn. Bởi vậy, để che đậy phần tóc con lởm chởm kia, bạn hãy đổi ngôi tóc, nhưng lưu ý là bạn cần làm cho phần tóc này trở nên lộn xộn một chút. Nếu bạn tiếp tục chia lại ngôi tóc như cũ, những sợi tóc mới mọc sẽ lại vùng lên như chưa hề có cuộc chia ly.

2. Sử dụng phấn mắt

Ngoài việc dùng để trang điểm cho đôi mắt thêm long lanh thì nó còn giúp chị em khiến những cọng tóc con khác màu, mọc lởm chởm vào nếp và cùng màu với mái tóc.

Trước tiên, bạn chỉ cần chọn màu phấn trùng với màu tóc nhuộm của mình. Sau đó, sử dụng một chiếc cọ nhỏ để dặm phấn mắt vào chân tóc con hoặc bất cứ chỗ nào mà bạn muốn ngụy trang cho những sợi tóc bị lệch màu của mình. Cuối cùng, bạn đã có thể tự tin với mái tóc gọn gàng, đều màu và vào nếp rồi.

3. Dùng dầu gội khô

Lâu ngày chưa gội, các sợi tóc sẽ trở nên bết dính vào nhau, đặc biệt là với những cô gái da dầu, khiến tóc xẹp lép, phần tóc con lại được dịp ngoi lên biểu tình rầm rộ. Lúc này bạn cần nhờ cậy đến tác dụng tuyệt vời của dầu gội khô để biến tóc về lại trạng thái bình thường, dù chỉ là tạm thời chờ đến lúc bạn có thời gian gội đầu.

4. Dùng dung dịch chuyên dụng

Trong thời gian đợi tóc con mọc, bạn có thể sử dụng gel cố định làm các sợi tóc này gập xuống và bớt lởm chởm. Để làm cách này, bạn nên sử dụng một chiếc lược răng nhỏ, xịt gel lên lược rồi chải tóc con theo hướng xẹp xuống là ổn.

Những cách đơn giản để giữ nếp tóc khi đi ngủ

Ngoài những cách “trị” tóc con trên, các nàng nên lưu ý đến những vấn đề dưới đây để cải thiện tình trạng tóc hiệu quả hơn nhé!

Lựa chọn một chiếc gối mềm mại để gối đầu và ngủ. Việc ma sát với chiếc gối khô cứng sẽ khiến tóc bạn trở nên lộn xộn vào sáng hôm sau.

Chải tóc trước khi đi ngủ. Hãy chải tóc nhẹ nhàng bằng chiếc lược răng thưa để tóc được vào nếp tốt hơn.

Không đi ngủ khi tóc ướt. Tóc ướt đi ngủ sẽ vểnh lên hoặc cụp xuống một cách “vô tổ chức” và rất khó để chỉnh lại vào hôm sau.

Thường xuyên dưỡng tóc. Tóc được chăm sóc kỹ sẽ đủ độ ẩm, mềm mượt và tóc con sẽ nhanh chóng mọc dài đều hơn, giải quyết vấn đề tóc con cực hiệu quả.

Hy vọng các bạn có thể thực hiện thành công và có một mái tóc như ý muốn.