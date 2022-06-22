“Học lỏm” cách giữ tóc bồng bềnh như gái Hàn bất chấp mùa hè chỉ cần 3 mẹo và 3 sản phẩm

Nếu hay ngắm ảnh của những cô gái Hàn, hẳn nhiều cô nàng cũng phát hiện ra dù chỉ để tóc buông xõa nhưng gái Hàn vẫn xinh tự nhiên mà thần thái ngời ngời hơn hẳn chúng ta. Một phần bí kíp chính là bởi ngoài việc kiểm soát dầu trên tóc, họ nghe theo chuyên gia luôn khéo làm phồng 1 chút phần chân tóc để tạo độ bồng bềnh tự nhiên cho mái tóc.

Đầu tiên chuyên gia sẽ dùng 1 chiếc lược có phần thân nhọn để chia ngôi tóc theo hình zigzag chứ không phải rẽ ngôi thẳng như thông thường. Sau đó chỉ cần chỉnh trang lại mái tóc theo đường chia ngôi đã thực hiện là bạn đã có mái tóc bồng bềnh tự nhiên.

Vậy là chẳng cần ra tiệm, chỉ cần 1 chiếc lược nhỏ xinh là bạn đã có thể chia ngôi tóc, tạo độ bồng bềnh tự nhiên cho mái tóc y như hội con gái xứ sở Kim chi. Mùa lạnh này hay xõa tóc thì bạn đừng quên áp dụng thủ thuật đặc biệt này của những cô gái Hàn nhé.

2. Dùng kẹp chân vịt

Kẹp mỏ vịt cũng là dụng cụ làm tóc rất dễ mua và để sấy phồng với item này, bạn cần 5 chiếc kẹp mỏ vịt, cố định những vị trí như: ngôi tóc, tóc gần hai bên thái dương và trên thái dương một chút. Sau đó bạn xịt keo, sấy tóc để tạo nếp. Khi tháo kẹp mỏ vịt, bạn sẽ nhận được kết quả mỹ mãn là mái tóc bồng bềnh siêu tự nhiên.

3. Dùng lô cuốn

Một trong những cách phổ biến nhất từ trước đến nay trong việc tạo kiểu tóc mái che đầu bết là dùng máy uốn tóc hoặc lược tròn + lô làm phồng tóc. Chỉ cần bạn dùng lô cuốn loại nhỏ đẩy phồng từng lớp tóc rồi xịt keo tạo kiểu. Sau đó sấy tóc, tháo lô và tóc đã bồng bềnh cực xinh rồi.

Hãy nhớ rằng không kéo tóc xuống khi uốn hoặc xịt keo, thay vào đó, bạn hãy hướng lên trên để tránh trọng lực làm chân tóc bị xẹp hơn. Ngoài ra, hãy đợi tóc nguội và vào nếp rồi mới dùng tay hoặc lược rũ tóc ra.

4. 3 sản phẩm phải có trong mùa hè

Xịt dưỡng tóc

Mùa hè nóng bỏng khiến tóc dễ khô và chẻ ngọn. Đặc biệt khi đi bơi hay tắm biển. Lượng clo trong nước hồ bơi hoặc muối trong nước biển sẽ hút hết nước trong tóc. Xịt dưỡng tóc sẽ giúp cấp ẩm và cân bằng lại quá trình gây mất nước này.

Dầu gội khô

Nhiều người tưởng nhầm dùng dầu gội đầu khô nghĩa là không dùng nước. Thực ra, việc sử dụng dầu gội đầu khô sẽ giúp hấp thụ các chất nhờn dư, chất bẩn và làm kéo dài thêm thời gian gội đầu trong lần kế tiếp. Bằng cách này, nó trực tiếp bảo vệ tóc bạn khỏi những hư tổn do gội đầu quá nhiều lần hoặc tiếp xúc quá nhiều với môi trường ô nhiễm. Ngoài mục đích này ra, dầu gội đầu khô còn giúp bạn giữ nếp tóc uốn, dập, duỗi,… được bền hơn dù không dành nhiều công chăm sóc.

Tẩy tế bào chết cho da đầu

Tẩy da chết da đầu là một bước quan trọng trong việc chăm sóc da đầu, để loại bỏ các tế bào da thừa, dầu và gàu. Nhiều chuyên gia về tóc cho rằng tẩy tế bào chết da đầu thường xuyên là chìa khóa giúp tóc bóng mượt, khỏe mạnh hơn từ chân tóc đến ngọn, làm dịu da đầu trong thời tiết nắng gắt.