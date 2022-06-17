Điểm mặt 3 sản phẩm gây bào mòn da, đẩy nhanh lão hóa, loại thứ 2 rất nhiều chị em thường xuyên sử dụng

Làm đẹp 17/06/2022 10:34

Lạm dụng quá nhiều hóa chất hoặc tác động vật lý lên da thường xuyên có thể khiến da bị tổn thương và không kịp hồi phục. Dưới đây là 3 sản phẩm cực có hại gây bào mòn da mà bạn nên tránh.

Việc chăm sóc da  không đúng cách sẽ khiến làn da nhạy cảm bị tổn thương, gương mặt ngày càng bị loang lỗ, chi chít mụn…  cũng có sản phẩm thậm chí còn bào mòn khiến làm da bị tổn thương nghiêm trọng, đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Da bị bào mòn sẽ tạo cơ hội cho các tác nhân gây hại tấn công vào sâu dưới làn da và dẫn đến hàng loạt hậu quả nặng nề. Các nàng hãy tránh xa những sản phẩm này để tránh “rước họa vào thân nhé”

Sữa rửa mặt chứa sulfate

Sữa rửa mặt là sản phẩm rất quan trọng không thể thiếu trong quá trình làm sạch da. Thế nhưng nhiều chị em quên tìm hiểu về các hoạt chất trong các sản phẩm làm sạch đang dùng, hầu hết chúng đều chứa các chất tẩy rửa, hoạt động bề mặt. Đặc biệt các chuyên gia khuyến cáo nên cẩn thận với sữa rửa mặt chứa sulfate.

Điểm mặt 3 sản phẩm gây bào mòn da, đẩy nhanh lão hóa, loại thứ 2 rất nhiều chị em thường xuyên sử dụng - Ảnh 1

Sodium lauryl sulfate sẽ bào mòn lớp dầu bảo vệ làn da của bạn. Chất này cũng có thể gây ngứa ngáy và gây dị ứng ở một số người. Một khi đã mất đi lớp dầu trên da do hoá chất này mài mòn, da bạn sẽ tự nhiên sản xuất ra nhiều dầu hơn và làm cho da dầu càng nhiều dầu hơn nữa. Hãy lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho làn da nhé.

Tẩy tế bào chết vật lý

Tẩy da chết dạng hạt hay còn gọi là tẩy da chết vật lý rất được các chị em tin dùng bởi giá bình dân, tiện lợi và dễ sử dụng, thế nhưng sản phẩm này lại có nguy cơ gây kích ứng, thậm chí là viêm nhiễm cho làn da. Bên cạnh đó, các hạt scrub còn gây tổn hại cho hàng rào bảo vệ tự nhiên, khiến làn da ngày càng yếu ớt và gặp nhiều vấn đề.

Điểm mặt 3 sản phẩm gây bào mòn da, đẩy nhanh lão hóa, loại thứ 2 rất nhiều chị em thường xuyên sử dụng - Ảnh 2

Thay vì tẩy tế bào chết dạng hạt, đề xuất bạn sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học cho những ai muốn được cải tổ bề mặt da, kích thích tế bào da tái tạo và loại bỏ mụn hiệu quả hơn và ít rủi ro đối với làn da nhạy cảm. 

Toner chứa cồn

Đây là sản phẩm dùng trong bước làm sạch mặt lần hai, giúp làm sạch sâu những vùng da hay lỗ chân lông mà sữa rửa mặt không thể làm sạch hết được. Tuy nhiên, bạn cần biết loại toner nào phù hợp với làn da của mình để tránh tình trạng phản tác dụng khi sử dụng. Đặc biệt là các loại toner chứa cồn là sản phẩm không được khuyến khích dùng với làn da nhạy cảm và da khô vì cồn có ưu điểm là hút nhờn nhanh chóng, mang lại cảm giác khô thoáng và hết bóng nhờn. Nhưng về lâu dài, da sẽ bị khô và bào mòn theo thời gian, mất dần khả năng phục hồi. Vì vậy, nếu dưỡng da dầu mụn thì bạn hãy tránh các thành phần như ethanol, methanol, ethyl alcohol, benzyl alcohol,... và nếu muốn sử dụng thì bạn cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng nhé.

Điểm mặt 3 sản phẩm gây bào mòn da, đẩy nhanh lão hóa, loại thứ 2 rất nhiều chị em thường xuyên sử dụng - Ảnh 3

Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp nàng có được những lựa chọn phù hợp nhất Hãy đảm bảo hiểu đúng và  lựa chọn mỹ phẩm phù hợp cho làn da của mình nhé!

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Từ khóa:   bào mòn da chăm sóc da làm đẹp

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