Team ngủ muộn phải “bỏ túi” ngay những bí kíp này để giải cứu làn da khỏi thâm sạm, sần sùi

Ngủ muộn thường xuyên sẽ làm cho cơ thể bị mất nước, từ đó độ ẩm của da cũng mất đi khiến làn da dần trở nên khô sạm. Vì thế mặt nạ là một trong những cách chăm sóc da được ưu tiên hàng đầu bởi sự đa dạng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý giúp da mặt của bạn được cung cấp độ ẩm, làm se khít lỗ chân lông, chống lão hóa, ngăn ngừa tình trạng viêm,… .

Các loại trái cây như Táo,ổi, bưởi, cam,... đều là loại quả “vàng” trong làng làm đẹp. Chúng chứa các chất xơ, vitamin, dinh dưỡng,... giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư và lão hóa da, rất tốt cho việc duy trì làn da tươi trẻ.

Không chỉ mỗi trái cây, các loại rau, củ như cà rốt, khoai tây, khoai lang chống oxy hoá làm mờ các sắc tố đen và các vết tàn nhang trên da. Các loại hạt, đậu như đậu nành, đậu rồng, đậu cô ve,... giúp da mềm, kéo dài tuổi thanh xuân.

Ngoài việc ăn, bạn cũng nên kết hợp uống nước ép hoặc uống nước chanh, vì chúng chứa nhiều vitamin, axit hữu cơ và axit citric, có tác dụng chống oxy hóa, thúc đẩy chuyển hóa da và làm chậm lão hóa.

Đặc biệt chị em nhớ tránh xa những đồ cay, nóng, nhiều chất béo, đồ ngọt,... vì chúng dễ khiến bạn tăng cân và không tốt cho da lẫn sức khỏe.

Làm sạch da đúng cách

Làm sạch da mặt đúng cách là việc cần thực hiện hàng ngày để loại bỏ bã nhờn dư thừa, bụi bẩn cũng như tế bào da chết để làn da luôn khỏe mạnh mịn màng. Vì vậy, muốn thức khuya mà da vẫn đẹp, việc quan trọng và phải tẩy trang thật sạch. Sau đó là các bước rửa mặt, toner và kết thúc bằng những bước dưỡng ẩm cho da cũng vô cùng quan trọng.

Và đừng quên tẩy da chết 2-3 lần/ tuần bạn nhé!

Massage cho da mặt

Nhiều nàng không để ý nhưng massage rửa mặt đúng cách sẽ giúp giảm nếp nhăn, giảm mụn, tăng lưu thông máu và giảm mụn. Tuy nhiên hãy nhớ tìm hiểu kỹ về các kỹ thuật massage để tránh mang lại hiệu quả ngược.

Bạn nên massage da mặt với dầu dưỡng hoặc kem bằng những động tác đơn giản. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động tròn hoặc vỗ nhẹ lên da mặt. Massage da mặt trước 12 giờ khuya, thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu dưới da.

Tránh xa chất kích thích

Để thức khuya làm việc bạn thường uống cà phê hoặc nước tăng lực để giữ tỉnh táo. Nhưng bất kỳ nhà thẩm mỹ học hay bác sĩ da liễu nào cũng sẽ cho bạn biết bí quyết để có được một làn da tuyệt đẹp chính là tránh xa thức uống có chất kích thích và thức uống có cồn.

Thay vào đó như đã nói ở trên, bạn có thay thế bằng các nước uống từ các loại trái cây giàu vitamin như : nước cam, ép ổi, ép dứa,... .Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là uống nhiều nước để tống khứ độc tố và cung cấp độ ẩm cho cơ thể. Nếu phải thức khuya bạn nên đặt một bình nước ấm bên cạnh mình. Không chỉ tốt cho da, uống nước ấm còn giúp bạn có giấc ngủ sâu sau đó.