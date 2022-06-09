"Nữ hoàng cơ bụng" châu Á hé lộ bí quyết có vòng bụng cơ số 11 dễ như ăn bánh, chị em lưu lại để áp dụng ngay

Mùa hè luôn thôi thúc chị em diện những bộ bikini nóng bỏng, nhưng lại còn e dè với chiếc bụng mỡ. Thế thì mau học theo "nữ hoàng cơ bụng" thay đổi 2 thói quen sau để sở hữu cơ bụng số 11 cực dễ nhe!

Chen Nuanyan được mệnh danh là "nữ hoàng cơ bụng", do ở Châu Á cô vừa là HLV thể hình, vừa là nữ gymer cực có tiếng. Cô nàng sở hữu một lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội nhờ vào body gợi cảm, nổi cơ săn chắc và đặc biệt là nhan sắc vô cùng hút mắt cùng thần thái sang chảnh. Chen là hình mẫu lý tưởng mà chị em muốn có được, vì vậy mà các bài tập được cô nàng chia sẽ rất được các chị em ưa chuộng. Được biết cô sở hữu body lộ cơ săn chắc và chỉ 10 - 13% mỡ. Đặc biệt là vòng bụng cơ số 11 khiến tất cả phái đẹp đều trầm trồ ngưỡng mộ. Để chị em cùng đẹp lên, Chen Nuanyang đã tiết lộ bí mật giúp có được vòng bụng cơ số 11 trên trang cá nhân của mình.

Một cốc cafe đen trước khi bắt đầu tập luyện Hẳn nhiều chị em sẽ thắc mắc vì sao cafe đen lại giúp giảm cân hiệu quả? Đó là do caffeine trong cà phê kích thích hệ thần kinh trung ương, tăng sinh hoạt trí tuệ, làm tinh thần tỉnh táo. Đặc biệt, nó là chất sinh nhiệt rất tốt và là chất kích thích trao đổi chất, giúp axit béo trong máu chuyển hóa thành năng lượng dễ tiêu thụ mang lại cho bạn một vóc dáng thon gọn và đào thải các độc tố giúp thanh lọc cơ thể.

Tuy nhiên, cà phê có thể gây khó ngủ, thế nên hãy uống đúng cách để đạt được hiệu quả. Tốt nhất là uống một cốc nhỏ cà phê đen trước khi tập khoảng 30 phút giúp tăng tốc độ trao đổi chất và cho hiệu quả đốt cháy chất béo nhanh hơn. Nhờ vậy mà thời gian tập luyện của bạn cũng sẽ giảm đi đôi chút. Uống cafe đen nóng không đường và loại rang xay sẽ hiệu quả hơn. Mẹo nhỏ: Khi dùng trên 1000mg sẽ có triệu chứng mất ngủ, tim đập nhanh, hồi hộp,… chỉ nên dùng khoảng 200-400mg caffeine, tương đương với khoảng 2-3 tách cà phê sẽ không gây bất kỳ tác dụng phụ nào. Thu nhỏ vòng bụng ngay từ cách đi đứng và nhịp thở Các nàng có thể không ngờ đến, nhưng đôi khi chỉ là đi đứng, hít thở đúng cách cũng mang lại hiệu quả bóp eo tôn dáng bất ngờ. Thay đổi những thói quen này để các cơ bụng được săn chắc từ cốt lõi. Giữ thẳng lưng khi đứng và ngồi; luôn nhớ mở vai, hóp bụng mọi lúc mọi nơi. Ban đầu bạn sẽ thấy không quen với điều này nhưng lâu dần sẽ thành thói quen, và bạn sẽ thực hiện nó trong vô thức.

Hóp bụng kể cả khi cười.

Dành khoảng 5 phút mỗi tối để hít sâu và thở hắt mạnh ra, cách này sẽ giúp cơ bụng co thắt hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.

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