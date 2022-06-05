6 mẹo đơn giản để giúp cân nặng của cô dâu và chú rể được duy trì hợp lý trước ngày lên xe hoa

Danh sách các việc cần làm trước ngày trọng đại luôn dài thượt khiến cả cô dâu và chú rể đều tất bật công việc. Điều này đã khiến cả 2 khó có được chế độ ăn uống lành mạnh, da và cơ thể trở nên xấu và mất cân đối. Nhưng vào lễ cưới 2 nhân vật chính cần phải nổi bật và lộng lẫy trong bộ trang phục, sau đây là một số cách đơn giản để giúp cân nặng của cô dâu và chú rể được duy trì hợp lý.

Một nguyên tắc nhỏ, nếu uống quá nhiều nước có thể làm loãng muối trong máu của bạn dẫn đến hạ natri máu. Vì thế hãy cấp nước cho cơ thể đầy đủ theo hàm lượng khoa học.

Hẫy nhớ luôn cung cấp đủ nước trong những ngày này, vì tình trạng mất nước có thể khiến bạn chóng mặt, choáng váng và hồi hộp. Nước bổ sung có thể thay thế lượng calo rỗng, có đường mà nhiều người sử dụng trong bữa ăn giúp giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, cung cấp nước cho cơ thể sẽ giúp làn da của bạn trở nên khỏe mạnh hơn.

Hạn chế đường và muối

Đường và muối là nguyên nhân của những rắc rối liên quan đế sức khỏe, thừa cân. Trước lễ cưới nhiều tuần, bạn hãy cố gắng cắt giảm lượng đường và muối, bởi việc tiêu thụ nhiều muối sẽ khiến nước trong cơ thể bị giữ lại, còn đường sẽ khiến quá trình giảm cân gặp nhiều khó khăn.

Tất nhiên là không cắt tuyệt đối mà hãy để những thực phẩm lành mạnh thay thế cho lượng đường và muối cần thiết cho cơ thể như nước ép trái cây tươi, rau củ.

Thay bằng trái cây & rau

Cholesterol là chất mỡ tìm thấy trong các loại thực phẩm như trứng, thịt, bơ, sữa và mỡ heo. Chính vì vậy, để tăng lượng cholesterol tốt và giảm lượng cholesterol xấu, hãy thay bằng rau quả và trái cây là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa khá ít calo, giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bạn nên ăn rau xanh và trái cây và buổi trưa và buổi sáng để kiểm soát trọng lượng cơ thể.

Ăn vặt lành mạnh

Việc cắt giảm các món ăn như thường ngày có thể khiến bạn thường cảm thấy đói. Ăn nhẹ lành mạnh giữa các bữa ăn sẽ giúp hạn chế cơn đói, duy trì lượng đường trong máu đến mức no trước bữa ăn tiếp theo.

Một số đồ ăn nhẹ mà bạn có thể sử dụng lúc đói như các loại hạt, trái cây, yến mạch,... .

Chế độ ăn ít hơn ở 3 bữa ăn

Giảm lượng carbohydrate từ gạo và ngũ cốc … khoảng 30% so với bình thường.

Tuyệt đối tránh thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn, vì chúng có giá trị dinh dưỡng thấp và có chứa rất nhiều calorie. Thay vào đó có thể ăn ức gà, đậu nành, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt và như đã nói ở trên có thể thay thế bằng nhiều loại rau quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất.

Điều quan trọng nhất là bạn vẫn phải ăn 3 bữa chính trong một ngày.

Chế độ ngủ đúng

Giấc ngủ rất quan trọng và cần thiết để phục hồi sức khỏe con người. Theo một nghiên cứu của Úc, những người có thói quen đi ngủ muộn có khả năng bị thừa cân, béo phì cao hơn. Để ngăn ngừa tình trạng này, tốt nhất hãy đi ngủ lúc 22h và đảm bảo ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng. Vì nếu thiếu ngủ sẽ xuất hiện quầng thâm mắt, sắc mặt nhợt nhạt và tinh thần mệt mỏi vào ngày cưới.

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, bạn sẽ là trung tâm chú ý của mọi người, hãy áp dụng những điều trên để có thể mỉm cười tự tin với thân thể mảnh mai, thon thả trong chiếc váy cưới tinh khôi nhé!