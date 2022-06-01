Loại quả "thần kỳ" gì mà khiến Ngô Thanh Vân và IU đều chọn để giảm cân, đẹp da

Chính vì thế rất nhiều người nổi tiếng như Ngô Thanh Vân hay IU gợi ý chỉ cần mỗi ngày ăn 1 quả táo, chị em đã có thể nạp vào cơ thể đủ loại vitamin và khoáng chất.

Táo được gọi với cái tên mỹ miều là loại trái cây "vàng" bởi ăn một hoặc hai quả táo mỗi ngày có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe , da, dáng,... mà chúng ta không thể ngờ.

Nhiều nghiên cứu còn cho thấy ăn táo giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và kiểm soát sự thèm ăn, giúp giảm cân. Còn vỏ táo chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại bệnh ung thư.

Trong làm đẹp , khi nghiên cứu về việc những người phụ nữ mãn kinh ăn hai quả táo mỗi ngày trong vòng một năm, họ đã giảm 23% cholesterol xấu (LDL). Do táo rất giàu pectin, đây là một loại chất xơ liên kết với cholesterol và quét chúng ra khỏi cơ thể. Lưu ý rằng chất này sẽ bị mất đi khi tao chín nhé!

Mẹo làm đẹp từ táo:

Mẹo ngăn ngừa lão hóa

Như đã nói ở trên, táo có thể chống oxy hóa là nhờ vào polyphenol quercetin. Đây là chất chống oxy hóa ngăn ngừa tổn thương tế bào từ các gốc tự do, giảm nguy cơ ung thư (đặc biệt là ung thư phổi, ung thư vú), giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Ngoài ra táo còn mang nhiều vitamin và khoáng chất, sẽ tăng hệ miễn dịch, dưỡng da sâu bên trong, đánh bay thâm sạm, cháy nắng, giúp kích thích quá trình tổng hợp Collagen và elastin cho da săn chắc.

Để có làn da trắng mịn, mách bạn làm mặt nạ táo bằng cách:

Chuẩn bị: 2 thìa nước ép táo, 1 thìa sữa tươi, 1 thìa bột cám gạo

Thực hiện: trộn chúng lại với nhau và massage nhẹ nhàng trong 2 phút nhằm kích thích chất dinh dưỡng nhanh chóng thẩm thấu.

Ảnh minh họa: Internet

Muốn trị mụn với mặt nạ táo, bạn có thể làm theo công thức:

Chuẩn bị: 1/2 quả táo (xay nhuyễn, vắt lấy nước), 2 thìa mật ong

Thực hiện: trộn cùng, sau đó dùng hỗn massage nhẹ nhàng. Sau 15 phút, bạn vệ sinh lại và dùng khăn mềm thấm khô.

Mẹo giảm cân:

Pectin trong táo là một dạng chất xơ hòa tan giúp giảm huyết áp và lượng đường trong máu. Cũng giống như các loại chất xơ khác, Pectin giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hỗ trợ xương và não bộ khỏe mạnh.Táo giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu nên giúp cơ thể no lâu hơn. Ngoài ra vỏ táo chứa axit ursolic, một hợp chất thiết yếu làm tăng chất béo cơ bắp, đốt cháy calo, do đó làm giảm nguy cơ béo phì. Vì vậy đừng gọt bỏ vỏ táo đi nhé!

Sẽ càng tốt hơn khi bạn ăn 2 quả táo mỗi ngày. Có thể kết hợp với chuối để ăn sáng bởi sự nhanh, gọn nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng. Việc chuẩn bị bữa sáng này cũng nhất nhanh, bạn chỉ cần rửa sạch chúng và ăn trực tiếp hoặc ép nước uống.

Các lợi ích mà táo mang lại là vô cùng hữu ích và cần thiết, đặc biệt thích hợp cho phái đẹp. Hãy chăm chỉ ăn táo để có được cơ thể và vóc dáng khỏe mạnh nhé!