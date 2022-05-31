Học theo "tình đầu quốc dân" - Bae Suzy bí quyết giữ vững phong độ nhan sắc tươi trẻ, thuần khiết, cùng hình tượng “đẹp miễn bàn”

Làm đẹp 31/05/2022 05:47

Dù đã gần bước sang độ tuổi 30 nhưng "tình đầu quốc dân" Bae Suzy vẫn giữ nguyên được sự tươi trẻ, thuần khiết, cùng hình tượng “đẹp miễn bàn”.

Từ khi ra mắt tới nay, Suzy luôn khiến người hâm mộ thương nhớ bởi làn da trắng mịn không tì vết, cùng vẻ đẹp ngọt ngào tươi mới.  Như minh chứng cho danh xưng "tình đầu quốc dân", nhan sắc của cô gần như bất biến thậm chí ngày càng thăng hạng suốt hơn 10 năm qua. Để biết được bí quyết giữ da căng bóng bao lâu nay của Suzy thì bạn nhất định không được bỏ qua bài viết này nhé! Đặc biệt Suzy chia sẻ rằng bí quyết này áp dụng cực kỳ hiệu quả cho những làn da mụn hoặc dễ lên mụn vì khả năng làm sạch hiệu quả, làn da ẩm ương của cô cũng được cải thiện rất nhiều nhờ phương pháp này.

Học theo 'tình đầu quốc dân' - Bae Suzy bí quyết giữ vững phong độ nhan sắc tươi trẻ, thuần khiết, cùng hình tượng “đẹp miễn bàn” - Ảnh 1

 

Bí kíp rửa mặt 424 

Tín đồ skincare đều biết làm sạch là bước cực kỳ quan trọng, nhưng thông thường các cô gái chỉ dành vài phút cho bước rửa mặt. Tuy nhiên, Suzy lại bỏ ra tới 10 phút cho bước này. Suzy đặt tên cho bí quyết dưỡng da của mình là 424, nghĩa là quy trình này sẽ chia làm 3 bước:

Bước 1: Dùng dầu tẩy trang massage da mặt (cleansing oil) - 4 phút

Đầu tiên, cô sẽ dành ra 4 phút để massage giúp cuốn trôi đi lớp trang điểm và những bụi bẩn đọng lại sau một ngày dài. Chị em có thể thay thế cleansing oil bằng dầu dừa hoặc dầu olive, nhưng hãy nhớ nhũ hóa thật kỹ nhé!

Học theo 'tình đầu quốc dân' - Bae Suzy bí quyết giữ vững phong độ nhan sắc tươi trẻ, thuần khiết, cùng hình tượng “đẹp miễn bàn” - Ảnh 2

Bước 2: Dùng cleansing foam (sửa rửa mặt tạo bọt) – 2 phút

Sau đó, cô sẽ đầu tư 2 phút cho bước này, Suzy ưu tiên những loại sữa rửa mặt tạo bọt sẵn giúp ta tiết kiệm thời gian, giúp công đoạn tạo bọt dễ dàng hơn. Lưu ý chỉ nên dành 2 phút bởi nếu rửa lâu da sẽ dễ bị khô và thoa lên mặt theo chuyển động tròn.

Bước 3: Rửa mặt bằng nước – 4 phút

4 phút cuối cùng, Suzy sẽ dùng nước sạch để cuốn trôi hết lớp sữa rửa mặt tạo bọt trước đó. Đầu tiên là rửa sạch mặt bằng nước ấm (trong 1 phút), nước ấm sẽ khiến lỗ chân lông nở rộng và đào thải cặn bã. Tiếp theo, làm sạch da bằng nước mát (trong 3 phút), nước mát giúp da se khít lỗ chân lông, tăng độ săn chắc và đàn hồi.

Học theo 'tình đầu quốc dân' - Bae Suzy bí quyết giữ vững phong độ nhan sắc tươi trẻ, thuần khiết, cùng hình tượng “đẹp miễn bàn” - Ảnh 3

Dù phương pháp 424 tưởng chừng quá đơn giản nhưng hiệu quả mà nó mang lại đã được "tình đầu quốc dân" chứng minh ngay cả những ngày da cô ẩm ương bị mụn: “Khi da tôi bắt đầu xuất hiện mụn do trang điểm quá dày và thường xuyên, phương pháp 424 thật sự đã khiến những nốt mụn của tôi lành nhanh hơn và biến mất từ lúc nào không hay biết”.

Chỉ vỏn vẹn trong 10 phút, phương pháp 424 trứ danh của cô nàng Suzy sẽ là bí quyết nho nhỏ nhưng cực hữu hiệu cho các nàng trong những ngày da ẩm ương đấy!

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