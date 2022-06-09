Né xa 5 thực phẩm "khắc tinh" khiến làn da nổi mụn và nhanh lão hóa

Có nhiều nguyên nhân gây nên mụn và khiến da lão hóa nhanh như các tác nhân xấu ở môi trường bên ngoài, bã nhờn, bụi bẩn, thiếu hụt collagen,... . Nhưng ít chị em biết rằng chế độ ăn ảnh hưởng quan trọng đến việc hình thành các nốt mụn và những dấu hiệu lão hóa đáng ghét.

Các phân tử đường trong đồ ngọt thường gây kết dính collagen, mà collagen thành phần quyết định độ đẹp xấu của làn da chúng mình. Lượng đường quá nhiều làm cho các tế bào collagen trong cơ thể hoạt động kém đi, các mô da cứng lại, mất độ đàn hồi, xuất hiện các nếp nhăn hay thậm chí gây viêm da, khiến da dễ chùng và chảy xệ.

Để da khỏe và đẹp hơn bạn không nên ăn quá 25g đường và không ăn vào 2 buổi sáng, tối, nên ăn vào 3 giờ tới 4 giờ chiều. Thay vì đồ ngọt nên thay thế bằng rau củ quả.

2. Sữa

Chúng ta luôn biết sữa góp mặt trong hầu hết các phương pháp làm đẹp, bởi nó chứa lượng dinh dưỡng "khủng" nhưng lại là kẻ thù với những ai đang bị mụn. Vì trong sữa có chứa Androgen – một loại hợp chất thúc đẩy quá trình sản sinh mụn diễn ra nhanh chóng hơn, kích thích tuyến bã nhờn tiết dầu nhiều hơn, khiến da mặt bị bít kín lỗ chân lông, đây được coi là tác nhân gây ra mụn. Đặc biệt, các nàng qua độ tuổi dậy càng khó hấp thụ và tiêu hoá lactose, khiến mụn trứng cá “tìm đến” bạn nhanh hơn bình thường.

3. Đồ chiên dầu mỡ

Các tín đồ ăn kiêng chắc chắn đã biết quá rõ về các tác hại mà loại thực phẩm này mang đến. Không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng và sức khỏe, đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ còn chứa một lượng lớn axit béo bão hòa thể làm tăng mức độ viêm da, gây ức chế, bài tiết kém làm da dễ sinh ra mụn, làm tăng lượng đường cùng lượng mỡ trong máu cuối cùng sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, da dễ nhờn và dễ sinh mụn.

Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều dầu mỡ còn làm cản trở quá trình cung cấp các chất dinh dưỡng và oxy, lúc này da sẽ nhanh bị xỉn màu.

4. Nước ngọt có gas

Trong những thức uống này chứa hàm lượng lớn chất aspartame – đây là một trong những chất làm giảm nồng độ pH, sản sinh mụn trứng cá và vô vàn vấn đề khác. Axit photphoric, một chất giúp làm tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản của sản phẩm, làm tăng lưu lượng đường trong máu, gây rối loạn tuần hoàn, tăng cân mất kiểm soát, khiến da già hóa, nám sớm.

Thay vì cứ uống nước có gas, bạn nên uống nhiều nước lọc hoặc nước ép trái cây mỗi ngày. Nó sẽ khiến bạn có được một làn da mịn màng, giúp đào thải bớt độc tố cho cơ thể và ngăn được tình trạng mọc mụn cho bản thân.

5. Caffein

Các nhà nghiên cứu cho biết với những người uống cà phê mức độ căng thẳng sẽ tăng 211% nồng độ cortisol, so với những người không uống cà phê. Nói cách khác, cà phê khiến mức độ căng thẳng của bạn tăng lên nhiều. Và việc căng thẳng sẽ khiến cơ thể sản xuất insulin khiến da của bạn sản xuất dầu dư thừa, sản xuất quá mức các tế bào da mới, và tăng mức độ viêm của cơ thể.

Ngoài ra caffein còn kích thích thần kinh, gây thiếu ngủ, ngủ không ngon giấc cản trở quá trình sản sinh collagen làm da xấu đi.

Mẹo nhỏ: các nàng có thể thay thế cafe bằng các loại trái cây, nước ép chứa nhiều vitamin c như cam, chanh, bưởi,... sẽ giúp cung cấp năng lượng giúp bạn tỉnh táo.