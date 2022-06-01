4 mẹo trang điểm "đá văng" nỗi lo đổ dầu, bất chấp trời nóng hay da dầu

Làm đẹp 01/06/2022 06:32

Các nàng trước giờ vẫn sợ trời nóng da sẽ đổ dầu làm hỏng đi lớp make up. Đó là do chưa biết đến 4 bí quyết trang điểm “trời càng nóng, trông càng đẹp" này!

4 mẹo trang điểm 'đá văng' nỗi lo đổ dầu, bất chấp trời nóng hay da dầu - Ảnh 1

Mùa hè là mùa của lễ hội, nhưng cũng là mùa của những cơn nắng gay gắt, thời tiết oi bức. Điều này khiến chị em chúng mình chật vật với nỗi lo lớp trang điểm nhanh chóng trở nên bóng loáng, nhanh trôi, lem vào cả quần áo. Mùa hè năm nào cũng thế, tuy ta không thể thay đổi thời tiết nhưng có thể thay đổi cách trang điểm phù hợp hơn. Chỉ với những mẹo sau, các nàng thậm chí có thể "kết thù thành bạn" với cái thời tiết từng khiến chúng ta chật vật đấy!

1. Thay đổi chất son

Các mùa khác nhau thì tình trạng da của môi cũng khác nhau, nên vào mùa hè bạn không nên dùng son lì, vì chúng dễ tạo cảm giác nặng nề và nóng nực. Bạn nên lựa chọn các dạng son nước (tint, staint, water, ink) có kết cấu như mực tan vào môi. Nhờ vậy, dù trời nóng đến đâu đôi môi của bạn cũng không phai màu mà còn tạo hiệu ứng môi căng mọng, đáng yêu hơn. Bạn nên chọn những màu son san hô hoặc cũng có thể dùng màu son nhạt sẽ giúp đôi môi trở nên sắc nét hơn rất nhiều. Nếu bạn vẫn sợ lem, hãy thoa son vào lòng môi và bặm nhẹ để tạo kiểu “môi xí muội”.

4 mẹo trang điểm 'đá văng' nỗi lo đổ dầu, bất chấp trời nóng hay da dầu - Ảnh 2

 

2. Kiểu kẻ mắt và lông mày

Mùa hè da thường tiết nhiều dầu nên hãy lựa chọn những gam màu mắt trung tính, chúng làm cho gương mặt không có cảm giác nóng bức khi bề mặt da tiết dầu.

Nhiệt độ nóng dễ làm đường kẻ mắt chảy ra, mắt dễ lem nhem trông như mắt gấu mèo, thì đừng lo bạn có thể dặm một ít phấn phủ ở phần mắt để hút bớt dầu thừa. Ngoài ra bạn nên dùng mascara, kẻ mắt dạng nước hoặc gel có khả năng chống nước, lâu trôi để đôi mắt đẹp suốt ngày nhé.

Các sản phẩm tạo hình lông mày dạng phấn sẽ là lựa chọn tốt hơn trong những ngày này. Phấn tán sẽ có độ bám dính tốt hơn dạng chì, hạn chế tình trạng bị “mất lông mày” ở một số bạn nữ, đặc biệt là các bạn da dầu.

3. Trang điểm má

4 mẹo trang điểm 'đá văng' nỗi lo đổ dầu, bất chấp trời nóng hay da dầu - Ảnh 3

 

Phấn má rất quan trọng trong việc giúp mặt bạn hài hòa, có sức sống, thêm thon gọn đồng thời che khuyết điểm của má rất tốt. Ưu điểm của trời nắng đó là có thể mang lại cho bạn đôi má ửng hồng tự nhiên, tô phấn má quá nhiều chỉ làm cho gương mặt thêm lem luốc. Hãy thử sử dụng những loại phấn matte, lâu trôi trong trường hợp ra mồ hôi hay tiết dầu vẫn không bị lem hay quá bóng và không nên dùng những sản phẩm có nhũ!

4. Lớp nền 

Trước khi quyết định mua kem nền, bạn nên tìm hiểu rõ về tình trạng da, tông da của mình, lựa chọn kem nền kiềm dầu tốt, độ che phủ cao để phù hợp với thời tiết nóng.

Khi da đủ "ngậm nước" thì sẽ tiết dầu ít hơn, vì thế bạn nên cấp ẩm cho da trước các bước trang điểm. Sau đó là kem chống nắng, kem lót. Cuối cùng là một lớp nền mỏng nhẹ sẽ cực kỳ thích hợp và giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

4 mẹo trang điểm 'đá văng' nỗi lo đổ dầu, bất chấp trời nóng hay da dầu - Ảnh 4

 

Lưu ý bạn có thể lựa chọn các sản phẩm có những từ như “oil free”, “for oily skin”, “no-sebum”, “for matte”, “be matte” sẽ cực kỳ phù hợp với những nàng da thiên dầu.

Hy vọng những kinh nghiệm trang điểm bổ ích này sẽ giúp các nàng luôn có một gương mặt tươi tắn khi ra ngoài nhé!

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