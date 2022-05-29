6 mẫu nail kiểu Pháp dự đoán sẽ "chiếm sóng" xu hướng nail hè này, chị em "bắt trend"để nổi bần bật hè 2022

2022 là năm bùng nổ nhiều xu hướng mới trong giới làm đẹp . Xu hướng sơn móng tay kiểu Pháp của năm nay đặc biệt đa dạng, phá cách hơn với những màu sắc và họa tiết độc đáo thõa mãn nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ.

Pop Art Y2K vừa mang nét độc đáo, cuốn hút nay pha chút rực rỡ từ xu hướng Y2K. Họa tiết được nhấn nhá trên bộ móng sẽ là cách thể hiện "chất riêng" của chị em. Có thể vừa dịu dàng, ngọt ngào ,vừa mang nét phá cách, ngộ nghĩnh từ những năm 2000.

Nail Pop Art là xu hướng vẽ móng với các hình ảnh lấy cảm hứng từ nghệ thuật hội họa mang đến cho bạn phong cách thời thượng phảng phất khí chất quý cô thành thị hiện đại. Kết hợp cùng xu hướng Y2K đang nổi đình đám năm 2022 làm tăng thêm phần năng động, đáng yêu.

Dự đoán sẽ khiến phong cách mùa hè của bạn sẽ trở nên rực rỡ hơn, tươi tắn hơn đấy!

HỌA TIẾT CÚC HỌA MI

Tín đồ mê nail chắc chắn không bỏ qua cơ hội trải nghiệm sơn móng tay với loài hoa này. Loài hoa này đã trở thành làn sóng đầy hấp dẫn không chỉ với những người yêu nghệ thuật mà còn cả với tín đồ làm đẹp. Bởi các tín đồ thời trang, nhà mốt, G-Dragon (BigBang) đều đang tích cực lăng xê váy áo và loạt sản phẩm in hình loài hoa này.

Cúc họa mi được các cô nàng Paris biến thành họa tiết nail muôn màu, muôn kiểu. Kiểu trang trí móng này mang nét tinh tế, dịu dàng và thanh lịch.

NAIL CHẤM BI CẦU VỒNG

Mẫu nail sắc cầu vồng chưa bao giờ là lỗi mốt, dù ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Nay được biến tấu với phiên bản chấm bi màu sắc sống động khác nhau, kiểu nail màu sắc, dễ biến hóa giúp phụ nữ trông tràn đầy sức sống và năng động trong mùa hè.

ĐÍNH ĐÁ SANG TRỌNG

Mẫu nail này chỉ cần sơn một lớp gel móng tay rồi đính đá, xà cừ, hoa… lên là sở hữu ngay phong thái sang trọng, thanh lịch. Lưu ý tiết chế số đá đính trên mỗi đầu ngón tay để bộ nail của bạn là một tác phẩm nghệ thuật tối giản mà đẹp mắt.

VIỀN HỒNG LẤP LÁNH

Mẫu sơn móng tay màu hồng, từ màu hồng phấn, hồng đào, hồng thạch hay hồng pastel, hồng trong trẻo là màu móng phổ biến của chị em chúng mình. Theo xu hướng của các nàng thơ xứ Pháp chuộng sự tinh tế chỉ viền lớp hồng nhẹ xung quanh đầu móng, để tạo cảm giác nhẹ nhàng, đơn giản mà lại vô cùng trẻ trung, ngây thơ. Chiếc nail này sẽ phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên, đơn thuần hằng ngày cho các nàng bận rộn, hoặc là tín đồ theo phong cách ngọt ngào, đáng yêu.

HỌA TIẾT GRAPHIC

Gây ấn tượng cực mạnh về mặt thị giác là đặc điểm của họa tiết graphic. Không cần cầu kỳ tô vẽ, chỉ cần phủ lên móng tay một lớp sơn sequin đơn giản tạo độ lấp lánh, tỉ mỉ sử dụng các tông màu làm điểm nhấn đặc biệt là bạn đã bắt kịp xu hướng móng tay mùa Hè.