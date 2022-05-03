Những sai lầm khi làm móng tay có thể làm hỏng vẻ ngoài xinh đẹp mơ ước của bạn

Sau đây là tập hợp 9 lỗi làm móng tay thường bị mọi người bỏ qua.

Vệ sinh các dụng cụ của bạn nên là bước đầu tiên và là ưu tiên số một của bạn. Theo nghiên cứu, khu vực xung quanh và dưới móng tay của chúng ta lưu trữ lượng vi khuẩn có hại lớn nhất, nếu những dụng cụ này không được rửa sạch bằng chất khử trùng, bạn có thể đang cho phép vi trùng lây lan và có nguy cơ nhiễm trùng da.

Ngoài ra, việc cất dụng cụ trong một túi kín sẽ cho phép vi khuẩn phát triển và sinh sôi.Vì vậy, cách tốt nhất để bảo quản các dụng cụ của bạn là trong hộp đựng thoáng khí và sử dụng chất khử trùng hoặc cồn để làm sạch chúng trước và sau mỗi lần sử dụng.

2. Cắt lớp biểu bì da

Tất cả chúng ta đều phạm lỗi khi làm điều này vì chúng ta thỉnh thoảng thấy các chuyên gia làm móng đôi khi cắt luôn cả lớp biểu bì khi làm móng cho khách, nhưng việc cắt lớp biểu bì là một nguy cơ lớn về sức khỏe vì da không được bảo vệ trên ngón tay có thể bị nhiễm trùng. Thêm vào đó, khi lớp biểu bì bắt đầu phát triển trở lại, chúng lại bong tróc và lộn xộn, điều này làm hỏng hoàn toàn vẻ ngoài của bạn.

3. Không sử dụng lớp sơn bóng trước khi sơn màu

Nhiều người cho rằng sơn bóng là không cần thiết và lãng phí thời gian nên đã bỏ qua bước này khi làm móng. Tuy nhiên, lớp sơn bóng ban đầu được tạo ra để kết dính với móng tay tự nhiên của bạn và làm cho móng tay của bạn có tuổi thọ lâu hơn đến một tuần. Móng tay của chúng ta sản xuất dầu tự nhiên ngăn không cho sơn móng tay liên kết tốt với móng tay, do đó, một lớp sơn nbóng giữ cho dầu không bị thấm ra ngoài và sơn móng tay hoặc sơn gel không bị sứt mẻ.

4. Phủ lớp sơn bóng dày

Tất cả chúng ta đều thích móng tay thật đều màu mà lại nhanh khô nên thường sơn một lớp sơn móng thật dày. Tuy nhiên, đây lại là một cách chăm sóc móng tay cực kỳ sai lầm.

Sơn móng tay dày mất gấp đôi thời gian để khô và lớp sơn bên dưới mất khoảng 5-6 phút, đây là công thức dẫn đến thảm họa lem nhem. Nói chung, sơn móng tay không được thiết kế để khô tốt khi nó dày để được bảo vệ khi nó được đựng trong lọ. Vì vậy, điều tốt nhất bạn nên làm là sơn móng tay 3-4 lớp mỏng thay vì 1-2 lớp dày.

5. Sử dụng tăm bông

Tăm bông là vật dụng rất tiện lợi trong việc trang điểm vì bạn có thể dùng tăm bông để chỉnh sửa các chỗ lem luốt. Khi sơn móng tay lem, bạn cũng quen tay dùng tăm bông. Tuy nhiên, những sợi lông của tăm bông sẽ khiến lớp sơn của bạn càng dễ lem hơn. Những sợi lông tơ bông, dù cách xa lớp sơn móng tay ướt bao nhiêu mm vẫn có xu hướng dính vào móng tay và làm hỏng toàn bộ diện mạo, buộc bạn phải bắt đầu lại từ đầu.

Thay vì sử dụng tăm bông, hãy sử dụng một chiếc cọ trang điểm thật mỏng để làm sạch khu vực này.

6. Dũa móng theo nhiều hướng

Nhiều người sau khi cắt móng tay thường dũa móng tay từ trái sang phải rồi lại đổi hướng dũa từ phải qua trái để mong lớp bề mặt móng mịn hơn. Tuy nhiên, điều này thực sự có thể làm móng xấu, dễ gãy hơn và màu sơn cũng không đều. Việc dũa qua lại khiến các vết nứt nhỏ xuất hiện khiến lớp sơn móng tay trông giòn và không đều, đồng thời làm móng yếu đi, dễ gãy hơn.

Việc dũa phải theo chuyển động tròn hoặc theo một hướng để tránh móng tay của bạn trở nên yếu hơn và giúp bạn tránh tốn tiền cho các phương pháp điều trị để giúp chúng phục hồi sau này.

7. Không sơn móng kỹ

Sơn móng tay xung quanh và bên dưới các cạnh sẽ giúp móng tay của bạn không bị bong tróc trong các hoạt động khác nhau có nước, như rửa bát hoặc gội đầu. Khi chúng ta thực hiện những hoạt động này, nước sẽ len vào giữa móng tay và sơn móng tay, từ đó gây ra hiện tượng bong tróc ở phần vuền móng. Vì vậy, sơn móng tay kỹ ở mặt dưới sẽ làm kín khu vực đó hoàn toàn và sẽ giúp móng tay của bạn lâu hơn đến 5 ngày.

8. Làm khô móng trong nước lạnh

Làm khô móng tay trong nước lạnh là một mẹo được biết đến rộng rãi dành cho những người muốn làm khô móng tay mới đánh bóng nhanh hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một huyền thoại, nước lạnh làm cứng móng thay vì làm khô chúng, công thức sơn móng tay thông thường cần oxy để làm khô chứ không phải chất lỏng. Khi bạn nhúng các ngón tay vào nước lạnh và đợi chúng khô, điều này thực sự làm là làm cứng móng tay và khiến móng tay bạn bị bong ra vì nó chưa bao giờ khô hoàn toàn.

Vì vậy, thay vì nhúng các ngón tay vào nước lạnh, hãy để chúng khô tự nhiên trong không khí và nếu bạn đang vội, hãy sử dụng quạt.

9. Lắc lọ sơn móng tay của bạn

Nhiều người nghĩ rằng lắc chai nước sơn sẽ giúp sơn móng tay đều màu hơn, đặc biệt là khi chai sơn móng tay sắp hết. Tuy nhiên, việc lắc chai nước sơn sẽ làm cho nước sơn trộn lẫn với không khí có sẵn trong lọ, tạo ra bong bóng hay còn gọi là bọt khí. Khi bạn bắt đầu sơn, các bọt khí sẽ bám lên móng tay và gây ra tình trạng màu sơn không đều. Do đó, thay vì lắc sơn móng tay, bạn nên lăn chai sơn từ từ trong lòng bàn tay theo chiều ngang.

Theo Brightside