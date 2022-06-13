Tống khứ mụn, làm sạch da đến từng lỗ chân lông bằng phương pháp "tẩy trang khăn nóng" diệu kỳ

Với các nàng chuộng tẩy trang bằng dầu, sáp, kem tẩy trang thường phải tuân thủ theo các bước: xoa dầu lên mặt, massage và nhũ hóa lại với nước. Bước nhũ hóa nếu không cẩn thận, dầu sẽ còn sót lại trên da khiến tình trạng mụn nghiêm trọng hơn. Phương pháp này sẽ giúp bạn nhũ hoá tốt nhất, hạn chế tình trạng dầu thừa, mỹ phẩm thừa còn sót lại.

Tẩy trang khăn nóng là khái niệm còn mới lạ với phái đẹp Việt thế nhưng nó đã rất phổ biến tại các nước phương tây.

Phương pháp này cũng cực kỳ thích hợp cho các bạn da dầu gặp các vấn đề về mụn, bởi khả năng làm sạch sâu, loại bỏ dầu thừa mà không sợ làm khô da.

Như một liệu pháp xông hơi khăn nóng mang đến cảm giác thư giãn cho làn da và tâm trí, hỗ trợ tuần hoàn máu và giúp cơ mặt được thả lỏng.

Ưu điểm

Hoạt động theo cơ chế nhiệt làm tan dầu, việc đắp khăn nóng mang lại nhiều lợi ích cho da như: giúp lỗ chân lông “nở” ra, dầu tẩy trang sẽ dễ cuốn trôi cặn bẩn, bã nhờn dư thừa; giúp da chết mềm ra, kết hợp ma sát từ khăn vải sẽ như đang tẩy tế bào chết nhẹ nhàng;.... .

Đặc biệt dành cho những bạn thường xuyên phải trang điểm, trang điểm đậm nhưng lại không có thời gian làm sạch da nhiều bước hay các cô gái không biết nhũ hóa dầu sao cho tốt nhất,

Các bước tẩy trang bằng khăn nóng

Bước 1: Massage da với sản phẩm tẩy trang

Sử dụng dầu, kem hoặc sáp tẩy trang (không dùng nước tẩy trang hay khăn giấy tẩy trang) apply lên da mặt, và massage nhẹ nhàng trong 2-4 phút.

Riêng phần mắt và môi, những bạn thích trang điểm đậm nên dùng tẩy trang riêng cho vùng mắt và môi.

Bước 2: Lau mặt với khăn ấm

Dùng khăn mềm thấm nước nóng (khoảng 40 độ C, nhiệt độ nóng vừa phải trong mức bạn có thể chịu được).

Vắt thật ráo và đắp lên mặt chừng 1 phút

Sau đó lau nhẹ nhàng theo chuyển động thẳng từ trong ra ngoài. Chỉ được xoa tròn với những vùng có sợi bã nhờn và mụn đầu đen như góc cánh mũi.

Lặp lại từ 3-4 lần cho đến khi làm sạch dầu/kem hoặc sáp tẩy trang.

Bước 3: Kết thúc với sữa rửa mặt và toner

Kết thúc cũng như những phương pháp làm sạch khác là dùng sữa rửa mặt và toner để da được sạch sâu.

Các nàng lưu ý:

Phương pháp chỉ dùng các sản phẩm dầu tẩy trang hoặc kem, sáp tẩy trang, không thể áp dụng với nước tẩy trang hay khăn giấy tẩy trang.

Bạn cần ưu tiên lựa chọn sản phẩm có độ mềm mại, thấm hút tốt. Đặc biệt, không được dùng chung khăn lau mặt để tẩy trang. Và vệ sinh chúng hằng ngày.

Da mụn viêm hoặc quá nhạy cảm để tránh các tổn thương trên da không nên dùng phương pháp này

Đối với da khô bạn nên hạn chế dùng phương pháp này. Chỉ nên thực hiện 1,2 lần/tuần. Chú ý dưỡng ẩm da thật kĩ càng sau khi tẩy trang để da được phục hồi.

Như đã nói phía trên, các nàng hãy luôn nhẹ nhàng vì nếu mạnh tay sẽ làm da tổn thương, gây kích ứng dễ nổi mụn hơn.

Hy vọng phương pháp này sẽ giúp các nàng khắc phục những trăn trở về da mụn bấy lâu nay.