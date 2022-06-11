5 bửu bối đằng sau vẻ đẹp "như sương như ngọc" của nữ tử Trung Hoa xưa

Người Trung Hoa xưa quan niệm con người là một phần của thiên nhiên và vẻ đẹp của phụ nữ là cái đẹp của sự thanh tĩnh, thoát tục. Lấy vẻ đẹp "như sương như ngọc" làm thước đo chuẩn mực, phụ nữ phải có diện mạo phải tươi tắn, sắc mặt trắng ngà, mắt phượng môi hồng. Từ đó họ cho ra đời những bí quyết làm đẹp theo phương pháp thủ công, tận dụng nguyên liệu tự nhiên. Mang lại hiệu quả an toàn, được nhiều người ngưỡng mộ đến tận ngày nay.

Phương pháp này cực kỳ phù hợp với các bạn trẻ, các bạn tuổi dậy thì vì cách làm vừa tiết kiệm vừa có tác dụng kiểm soát sự phát triển của mụn trứng cá trên mặt.

Nước gạo tuy vô cùng bình thường nhưng là bí quyết làm đẹp truyền thống không còn xa lạ với chị em phụ nữ phương Đông. Nước gạo là “chất tẩy rửa nhẹ” giúp loại bỏ bụi bẩn mà không làm da bị tổn thương. Công dụng của nước vo gạo vừa làm sáng da, vừa có thể kháng viêm, tăng kết cấu da, tăng độ săn chắc. Đồng thời xóa mờ những đốm sậm màu, vết thâm trên da giúp da đều màu và làm se khít lỗ chân lông.

Tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ tựa như “liều thuốc tự nhiên” đem đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Không chỉ vậy, hàm lượng curcumin trong tinh bột nghệ còn tác động tích cực đến mô và collagen, giúp làm trắng da, mau lành mụn, làm chậm lão hóa, trị chàm, vảy nến, và một số căn bệnh da liễu khác.

Có thể hòa tinh bột nghệ với nước hoặc sữa chua thành hỗn hợp dùng để đắp mặt nạ. Hoặc uống tinh bột nghệ để giảm cân hiệu quả và an toàn, vì nó có tác dụng làm giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể nuôi dưỡng da mịn màng và rạng rỡ hơn.

Hà thủ ô

Theo Y Học Cổ Truyền Trung Quốc từ những năm 800 sau Công nguyên thì hà thủ ô khi uống sẽ cảm thấy đắng chát. Tuy nhiên thảo dược này mang tính ấm và có tác dụng với can thận. Chất alkaloid có trong hà thủ ô là một dược liệu tốt cho mọc tóc và làm đen tóc.

Đậu xanh

Phương pháp làm đẹp bằng đậu xanh được nhiều cung tần, mỹ nhân Trung Hoa xưa truyền tai nhau. Đậu xanh rất giàu chất chống ôxy hóa và phytonutrients có tác dụng xoa dịu làn da bị mẩn đỏ, kích ứng, giúp da mềm mại hơn; thành phần chất xơ cao trong đậu xanh giúp giảm lượng cholesterol, thanh nhiệt giải độc. Chúng ta thường chế biết đậu xanh thành thức ăn, ngoài ra mặt nạ đậu xanh có công dụng trị mụn và làm trắng da hiệu quả.

Thanh lăn ngọc bích

Những năm gần đây rộ lên xu hướng massage mặt với thanh lăn ngọc bích và chúng thường xuyên xuất hiện trên phim cổ trang. Thực tế đây là dụng cụ đã được sử dụng trong thói quen làm đẹp của phụ nữ Trung Hoa từ thế kỷ 17. Thanh lăn ngọc bích là loại con lăn phổ biến nhất, phù hợp cho làn da bị kích ứng và làm dịu da, cải thiện độ đàn hồi của da và tăng cường lưu thông máu cho da hồng hào và căng mịn.

Tuy nhiên nếu lăn không đúng cách sẽ gây tác dụng ngược, hãy tìm hiểu kỹ về thao tác thực hiện trước khi thử phương pháp này.

Và đó là 5 bí mật đằng sau làn da trắng trẻo, mịn như nhung của phụ nữ Trung Hoa cổ đại. Tuy mất thời gian để thấy hiệu quả nhưng độ an toàn và hiệu quả vượt trội cũng rất đáng để thử.