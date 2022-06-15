Quên bôi kem chống nắng 5 bộ phận này, da sớm lão hóa, ngoài 30 tuổi mà da đã nhăn nheo

Làm đẹp 15/06/2022 08:01

Nhiều chị em bôi kem chống nắng nhưng chỉ thoa mỗi phần mặt mà để quên các phần này. Tưởng không quan trọng mà lại quan trọng không tưởng.

Ánh nắng mặt trời mùa hè đặc biệt cao hơn các mùa khác gây ra sạm da, lão hóa da sớm,..., một số trường hợp nếu tiếp xúc nhiều, tia UV có thể góp phần gây ung thư da. Kem chống nắng - vật bất ly thân đối với chị em phụ nữ là bí quyết để chị em bảo vệ da tránh tia cực tím. Tuy vậy, không phải cô gái nào cũng bôi kem chống nắng đúng cách, đúng thời điểm giúp nó phát huy hết tác dụng. Hãy cùng xem các nàng có “bỏ sót” 5 bộ phận mà đa số ai cũng quên bôi kem chống nắng này không nhé.

Quên bôi kem chống nắng 5 bộ phận này, da sớm lão hóa, ngoài 30 tuổi mà da đã nhăn nheo - Ảnh 1

 

1. Mí mắt, bầu mắt

Vùng da mắt có thể xem là nhạy cảm và mỏng nhất trên gương mặt, dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, thâm sạm. Nhiều chị em thường bỏ qua vùng mắt, nhưng nếu chúng ta không chịu khó chăm sóc và bảo vệ, chúng sẽ nhanh chóng nhăn nheo, chảy xệ khiến tổng thể khuôn mặt trông “dừ” đi chục tuổi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vì vậy ngoài việc thoa kem chống nắng còn cần đeo kính râm khi đi ngoài trời để bạn bảo vệ đôi mắt của mình đấy.

2. Môi

Khi thoa kem chống nắng, các cô nàng thường thoa lên da mặt chứ chẳng mấy ai để ý đến đôi môi. Đương nhiên là không được dùng kem chống nắng cho da mặt lên môi, thay vào đó chúng ta sẽ có son dưỡng chống nắng. Chống nắng cho môi bằng son dưỡng có chỉ số SPF phù hợp giúp bạn ngăn ngừa làn da môi thâm sạm, thậm chí là ung thư da do tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, mang lại đôi môi căng mọng, hồng hào.

3. Vùng cổ và trên ngực

Một trong những nơi xuất hiện dấu hiệu lão hóa nhiều nhất là cổ và phần trên ngực, nhiều người bôi kem chống nắng và dừng ở phần cằm. Theo thời gian, những nếp nhăn ở vùng cổ hình thành rất nhanh, vô tình tố cáo tuổi tác của bạn, vì vậy hãy thoa luôn cả trước và sau cổ, cũng như trên ngực của bạn.

Quên bôi kem chống nắng 5 bộ phận này, da sớm lão hóa, ngoài 30 tuổi mà da đã nhăn nheo - Ảnh 2

 

4. Tai

Tai có vẻ như là vùng da hay bị “bỏ quên” cả trong việc làm sạch, dưỡng ẩm hay chống nắng. Các nghiên cứu cho thấy nhiều tế bào ung thư được tìm thấy ở tai. Vì thế, để có làn da khỏe mạnh, được bảo vệ toàn diện, đừng bỏ qua vùng tai !

Với những nàng tóc ngắn hoặc chẳng mấy khi buộc tóc lộ tai thì lại càng chủ quan. Thực tế, những tia cực tím vẫn khiến da bạn bị lão hóa cực nhanh ngay cả khi có sự che chắn của mái tóc.

5. Gáy

Cuối cùng, đừng lãng quên chiếc gáy xinh xắn khi bôi kem chống nắng. Gáy là khu vực bạn không thể nhìn thấy. Với người thường xuyên xõa tóc thì lại càng không nhìn thấy được. Thế nhưng, ánh nắng mặt trời thì không bỏ qua cho bạn.  Sẽ trông rất mất thẩm mỹ nếu như bạn có vùng da mặt trắng sáng, mịn màng nhưng vùng da cổ lại bị khô và đen sạm. 

Quên bôi kem chống nắng 5 bộ phận này, da sớm lão hóa, ngoài 30 tuổi mà da đã nhăn nheo - Ảnh 3

 

Lưu ý giúp bạn gái thoa kem chống nắng đúng chuẩn

- Dù đã sử dụng kem chống nắng, nhưng bạn vẫn nên che chắn kỹ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

- Vùng mắt khá nhạy cảm, dễ kích ứng vì vậy hãy thoa cẩn thận tránh để vào mắt.

- Việc tiếp xúc với tia UVA và UVB đều có thể dẫn đến ung thư da, vì vậy điều quan trọng là phải chọn loại kem chống nắng "phổ rộng" giúp bảo vệ, chống lại UVA và UVB.

- Cần thoa lại kem chống nắng sau 2-3 giờ, với hoạt động ngoài trời nhanh đổ mồ hôi hoặc hoạt động dưới nước. Với dân văn phòng, người làm việc trong nhà có thể để sau 4-5 tiếng.

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