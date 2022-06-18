Hết thâm đầu gối, tự tin diện váy hè với những mẹo siêu đơn giản lại hợp túi tiền

Làm đẹp 18/06/2022 11:35

Mùa hè là thời gian tuyệt vời nhất để các bạn thỏa sức khoe đôi chân trắng mịn thon gọn của mình, đừng để vết thâm đầu gối cản trở bạn.

Vùng da đầu gối thường bị thâm đen bởi nhiều lý do khác nhau khiến các nàng không tự tin diện những bộ váy hay quần ngắn. Đừng lo những cách sau sẽ cải thiện vết thâm vùng đầu gối cho chị em.

Hết thâm đầu gối, tự tin diện váy hè với những mẹo siêu đơn giản lại hợp túi tiền - Ảnh 1

 

Cách trị thâm đầu gối bằng kem đánh răng

Nhờ chứa hàm lượng sodium pyrophosphate dồi dào, kem đánh răng có công dụng “thần kỳ” trong việc loại bỏ hoàn toàn tế bào chết tích tụ sâu bên trong tầng biểu bì, giúp vùng da ở đầu gối trắng sáng hiệu quả. Các bước trị thâm đầu gối bằng kem đánh răng:

  • Đầu tiên, bạn hãy làm sạch vùng da đầu gối của mình bằng những sản phẩm sữa tắm có thành phần dịu nhẹ.
  • Sau đó, bạn hãy thoa trực tiếp kem đánh răng lên đầu gối trong khoảng 15 – 20 phút.
  • Vệ sinh da bằng nước ấm để se khít lỗ chân lông.

Cách trị thâm đầu gối bằng baking soda

Hết thâm đầu gối, tự tin diện váy hè với những mẹo siêu đơn giản lại hợp túi tiền - Ảnh 2

 

Baking soda có tác dụng làm chậm tốc độ lão hóa da, ức chế sự tăng sinh melanin trong cơ thể và giúp làn da chắc khỏe, căng bóng hơn nhờ chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và nổi bật nhất là điều trị thâm. Các bước trị thâm đầu gối bằng baking soda như sau:

  • Rửa sạch đầu gối, sau đó để các vùng da này ướt, không lau khô.
  • Quét baking soda trực tiếp lên da, massage và để trong 20 phút.
  • Rửa lại với nước sạch, làm 3 lần/tuần để thấy hiệu quả.

Cách trị thâm đầu gối bằng chanh

Chanh có tác dụng làm trắng da khi kết hợp với baking soda như vậy không chỉ giúp tăng khả năng loại bỏ tế bào chết, tái tạo tế bào da, cho da mềm mại, trắng đẹp hơn nhé. Trị thâm đầu gối với chanh rất dễ: 

  • Cắt một quả chanh ra làm đôi
  • Xoa nhẹ lên khuỷu tay và đầu gối trong 1 phút
  • Để yên trong khoảng 15 phút và rửa sạch bằng nước ấm
  • Lặp lại 2 ngày một lần để đạt được hiệu quả mong muốn.

Cách trị thâm đầu gối bằng nha đam

Hết thâm đầu gối, tự tin diện váy hè với những mẹo siêu đơn giản lại hợp túi tiền - Ảnh 3

 

Lô hội có chứa các thành phần giúp giữ ẩm và cải thiện làn da không đều màu. Nguyên liệu này cũng có đặc tính chống vi khuẩn và chống nấm. Các bước trị thâm đầu gối bằng nha đam như sau:

  • Làm sạch da
  • Thoa gel lô hộ lên vùng da bị thâm ở đầu gối
  • Để yên trong khoảng từ 20 – 30 phút và rửa sạch

Cách trị thâm đầu gối bằng dầu dừa

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thành phần chính trong dầu dừa là vitamin E, chúng hỗ trợ cải thiện vùng da sậm màu, thâm tương đối tốt. Các chị em đã đau đầu vì thâm đầu gối nên thử sử dụng sản phẩm này nhé!

  • Thoa dầu dừa lên vùng da sậm màu
  • Kết hợp massage nhẹ nhàng trong vòng 3 - 5 phút. 
  • Sau khi kết thúc, rửa lại bằng nước sạch.

Cách trị thâm đầu gối bằng bột nghệ

Hết thâm đầu gối, tự tin diện váy hè với những mẹo siêu đơn giản lại hợp túi tiền - Ảnh 4

 

Thành phần bột nghệ có chứa curcumin, hợp chất này giúp làm giảm và điều chỉnh sự sản xuất dư thừa melanin – một tác nhân khiến cho làn da xỉn màu và sạm đen. Các bước trị thâm đầu gối bằng bột nghệ rất đơn giản:

  • Trộn một ít bột nghệ với 1 thìa sữa để tạo thành hỗn hợp sệt
  • Thoa đều lên vùng da đầu gối và khuỷu tay
  • Massage trong vài phút và để da khô tự nhiên
  • Rửa sạch với nước ấm.

Bạn cũng có thể thêm một ít mật ong vào hỗn hợp trên để thu được hiệu quả tốt hơn.

Cách trị thâm đầu gối bằng mật ong

Mật ong được ví như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên. Việc kết hợp sử dụng mật ong với chanh là một cách trị thâm đầu gối và khuỷu tay khá hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

  • Cho 2 thìa canh mật ong, nước cốt của nửa quả chanh và 1 muỗng cà phê baking soda vào một cái chén, trộn đều
  • Thoa hỗn hợp lên các vùng da bị thâm ở đầu gối và khuỷu tay
  • Để yên hỗn hợp lên da trong khoảng từ 20 – 30 phút và rửa sạch

Cách trị thâm đầu gối bằng bột trà xanh

Hết thâm đầu gối, tự tin diện váy hè với những mẹo siêu đơn giản lại hợp túi tiền - Ảnh 5

 

Bột trà xanh giúp khử thâm quầng, thâm mụn rất tốt. Bên cạnh đó, bột trà xanh không mang lại kết quả nhanh chóng, nếu bạn chọn trị thâm đầu gối bằng bột trà xanh cần thực hiện đều đặn 3 lần/tuần, thì sau hơn 4 tuần đầu gối của bạn sẽ trắng mịn trở lại. Cách thực hiện: 

  • Pha 1 thìa bột cùng với mật ong hoặc sữa chua/ sữa tươi không đường
  • Bôi hỗn hợp lên cùng đầu gối, massage trong 15p 
  • Rửa sạch với nước thường.
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