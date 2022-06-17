“Đánh bay” bụng mỡ một tự nhiên, tránh xa dao kéo chỉ bằng 2 mẹo dễ như ăn bánh này

Làm đẹp 17/06/2022 07:07

Hè này tự tin diện bikini khi bỏ túi những phương pháp lấy lại vòng eo con kiến sau.

Mỡ bụng đang là vấn đề nan giải không chỉ riêng nam giới mà cả nữ giới đặc biệt các mẹ sau sinh. Giảm mỡ bụng thế nào hiệu quả mà an toàn, hãy tìm hiểu những bí quyết dưới đây.

Massage bụng bằng muối

Dùng muối hột để massage bụng sẽ giúp cơ thể loại bỏ, đào thải các độc tố và lượng calories dư thừa trong cơ thể. Đồng thời, động tác massage kết hợp muối hột sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng của tế bào da mới và bổ sung khoáng chất giúp da mịn màng tươi trẻ. Đặc biệt, đây cũng là cách để bạn lấy lại vòng eo “con kiến” hiệu quả.

“Đánh bay” bụng mỡ một tự nhiên, tránh xa dao kéo chỉ bằng 2 mẹo dễ như ăn bánh này - Ảnh 1

 

Thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần hòa tan muối hột và nước thành hỗn hợp đặc trước khi tắm. Dàn trải lên vùng bụng và bắt đầu xoa bóp theo chuyển động tròn, từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên. Thực hiện động tác này trong khoảng 15 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Hầu hết những cách giảm mỡ bụng bằng muối đều rất hiệu quả và an toàn, nhưng bạn cần phải lưu ý tránh chườm lên vết thương hở sẽ gây đau rát, cần phải cân đối lượng muối và sức nóng sao cho hợp với cơ địa nhất và nếu da bạn thuộc loại mỏng, nhạy cảm thì hãy dùng muối tinh thay cho muối hột để có cách giảm mỡ bằng muối an toàn nhất nhé!

Chườm nước nóng

Theo khoa học, khi đặt túi chườm nóng lên bụng, nhiệt độ cao sẽ giúp mô da thoát mồ hôi. Nhờ đó giúp thải độc tố trong cơ thể, đào thải mỡ thừa vùng bụng. Kiên trì thực hiện sẽ mang lại vòng eo thon gọn và săn chắc.

Nên kéo dài khoảng 20 phút, kết hợp với mát xa, đánh mỡ bụng bằng tay thì hiệu quả càng cao.

“Đánh bay” bụng mỡ một tự nhiên, tránh xa dao kéo chỉ bằng 2 mẹo dễ như ăn bánh này - Ảnh 2

 

Quy tắc giảm mỡ bụng "sáng C - tối A" 

Các phương pháp trên chỉ là liệu pháp hỗ trợ quá trình giảm mỡ bụng. Chị em nên có chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện để đảm bảo hiệu quả giảm cân, giảm mỡ bụng đạt như mong đợi. Còn đang lăn tăn thì đây là một số gợi ý  tốt nhất cho bạn, bạn có thể ăn hoặc ép, xay sinh tố uống.

Vitamin C cho buổi sáng

  • Ổi

Ổi có lượng calo thấp nhưng lại giàu chất dinh dưỡng, giàu nước. Một trong những lý do ổi có thể giúp giảm cân hiệu quả vì lượng chất xơ dồi dào giúp bạn cảm thấy no lâu, điều chỉnh quá trình trao đổi chất, từ đó tốt cho việc giảm cân. Vitamin C trong ổi là công cụ giúp mang lại làn da trẻ trung và rạng rỡ.

“Đánh bay” bụng mỡ một tự nhiên, tránh xa dao kéo chỉ bằng 2 mẹo dễ như ăn bánh này - Ảnh 3

 

  • Chanh leo & mật ong

Theo thông tin dinh dưỡng như trên, một quả chanh leo cỡ vừa chứa 17 calo. Lượng calo thấp là một trong những lý do chính làm cho loại quả này trở thành một loại thực phẩm giảm cân lý tưởng. Hơn thế, lượng vitamin C trong chanh dây có thể giúp bảo vệ làn da khỏi sự chảy xệ sau giảm cân.

  • Kiwi

Enzyme phân giải protein của kiwi rất mạnh, vì vậy kiwi sự lựa chọn để kết hợp với các món ăn như yến mạch ngâm qua đêm, sữa chua trộn trái cây, hay sinh tố rau củ quả. Bên cạnh đó, Kiwi chứa một lượng vitamin, kali, chất xơ lớn giúp quá trình đào thải được dễ dàng, làm đẹp da, giúp chị em giảm cân nhanh. 

Vitamin A cho buổi tối

  • Cà rốt

Nước ép cà rốt có lượng đường thấp hơn hầu hết các loại nước ép khác nên đây là món đồ uống lý tưởng cho những người đang thực hiện chế độ low-carb. Bên cạnh đó, nước ép cà rốt là một nguồn cung cấp carotenoid tuyệt vời. Các hợp chất tự nhiên đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và biệt hóa tế bào mỡ, tạo điều kiện để giảm cân và ngăn ngừa biến chứng liên quan đến béo phì.

 

“Đánh bay” bụng mỡ một tự nhiên, tránh xa dao kéo chỉ bằng 2 mẹo dễ như ăn bánh này - Ảnh 4

 

  • Cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin và các khoáng chất không những làm đẹp da mà còn đặc biệt tốt cho sức khỏe, làm cho vòng eo của bạn trở nên thon gọn. Cà chua còn chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho việc hấp thụ lượng mỡ dư thừa trong ruột, đẩy lượng mỡ và chất độc ra ngoài cơ thể. Bạn nên uống cà chua tốt nhất là trước bữa ăn.

  • Đu đủ

Sinh tố đu đủ là loại thức uống ít calo, giàu chất xơ và có thể hỗ trợ tiêu hóa tốt. Các nghiên cứu cũng cho thấy đu đủ là một trong những thực phẩm có đặc tính chống béo phì, giúp giảm cân. 33% vitamin A trong đu đủ cao cũng sẽ giúp tiêu hóa năng lượng tốt hơn, ngăn ngừa cơ thể tích tụ mỡ. 

“Đánh bay” bụng mỡ một tự nhiên, tránh xa dao kéo chỉ bằng 2 mẹo dễ như ăn bánh này - Ảnh 5

 

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