5 cách trị mụn thịt từ nguyên liệu thiên nhiên, hết mụn thịt lại không đau rát, không laser vừa tiết kiệm vừa an toàn

Mụn thịt quả thật rất khó điều trị nhiều bạn phải dùng đến phương pháp đi lazer. Giờ đây, chỉ với những phương pháp dân gian sẽ giúp bạn đánh bay những nốt mụn thịt khó chịu, trả lại làn ma mịn màng, xinh đẹp.

Mặc dù không gây hại đến sức khỏe nhưng mụn thịt ảnh hưởng nhiều đến nhan sắc, khiến nhiều nàng tự ti vì da bị lốm đốm chưa kể nếu không điều trị kịp thời, các nốt mụn thịt sẽ lây lan sang các vùng khác.

Trong tỏi chứa nhiều Enzyme có khả năng kháng sinh, chống nấm, diệt khuẩn tự nhiên, nhờ đó có thể cắt nguồn dưỡng chất, khiến mụn thịt khô và dần xẹp đi. Đặc biệt, Vitamin E từ tỏi còn giúp giải độc, ngăn sinh hắc tố, nhờ đó ngừa lão hóa da và mụn thịt tối ưu. Sau quá trình sử dụng hợp lý, tỏi sẽ làm mềm, xóa vết đốm, đánh bay mụn thịt và làm da láng mịn trông thấy.

- Chuẩn bị 1 củ tỏi, tách vỏ, rửa sạch, ép lấy nước. Sau đó trộn với một chút giấm ăn (tốt nhất nên dùng giấm nuôi sẽ an toàn cho làn da hơn).

- Rửa mặt sạch và đắp tỏi vào vùng da đang bị mụn thịt hoặc bạn có thể sử dụng tăm bông để chấm nước cốt tỏi lên những nốt mụn thịt.

- Để khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, thực hiện 2 lần/tuần sẽ giúp bạn có được làn da nhẵn nhụi, mịn màng.

Cách trị mụn thịt bằng lá tía tô

Tía tô còn được biết đến với tính kháng khuẩn, tiêu viêm, làm sạch da và trị mụn thịt cực kỳ hữu hiệu. Sở dĩ lá tía tô trị mụn thịt được bởi nó có chứa lượng axit linoleic cao, giúp trao đổi chất cũng tái tạo tế bào mới tốt hơn. Chính nhờ vậy, lá tía tô trở thành giải pháp tự nhiên đáp ứng tiêu chí “rẻ – an toàn – hiệu quả” và được nhiều người tin tưởng áp dụng.

Cách thực hiện:

- Rửa sạch lá tía tô, giã nhuyễn hoặc xay vắt lấy nước cốt.

- Dùng tăm bông nhúng vào nước lá tía tô và thoa lên vùng da có mụn thịt, dùng bã tía tô đắp lên mụn thịt và giữ trong khoảng 15 phút.

- Cuối cùng là rửa sạch và thấm khô mặt.

Các nàng nhớ thực hiện liên tục 2 lần/tuần giúp cải thiện làn da nhanh chóng.

Cách trị mụn thịt bằng kem đánh răng

Dùng kem đánh răng trị mụn thịt tại nhà là mẹo được rất nhiều chị em phụ nữ áp dụng tại nhà. Thành phần hoạt chất tìm thấy trong kem đánh răng có khả năng hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn thịt trên da khá tốt. Nhưng nhớ chỉ dùng loại kem đánh răng màu trắng mới hiệu quả nha các nàng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Buổi tối trước khi đi ngủ, vệ sinh da mặt thật sạch để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và tạp chất

- Lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ thoa một lớp mỏng trực tiếp lên vùng da bị mụn thịt.

- Để yên như vậy khoảng 30 phút cho kem đánh răng khô lại thì dùng nước ấm rửa sạch, sau đó rửa mặt lại với nước mát giúp làm se khít lỗ chân lông.

Phương pháp này sẽ mất nhiều thời gian để thấy hiệu quả, bạn nhớ thực hiện đều đặn mỗi ngày đến khi mụn thuyên giảm.

4. Cách trị mụn thịt bằng giấm táo

Đặc tính của giấm táo là sát trùng, chữa lành các vết thương của da, loại bỏ các mô liên kết của nốt mụn dư thừa như mụn thịt. Nhờ vậy mà giấm táo cũng được sử dụng để trị mụn thịt rất phổ biến.

Cách thực hiện:

- Vệ sinh da thật sạch

- Dùng tăm bông thấm giấm táo và chấm lên nốt mụn thịt.

- Nếu da mụn thịt nhiều thì có thể dùng bông gòn thấm giấm táo thoa đều vùng da bị mụn.

- Giữ trên da khoảng 20 phút thì rửa lại với nước sạch.