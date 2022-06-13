Các sao nữ Hollywood bật mí bí mật đằng sau vóc dáng và vẻ đẹp "đáng ngưỡng mộ" trong thời gian mang thai

Làm đẹp 13/06/2022 07:12

Các mỹ nhân Hollywood luôn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi thần thái ngút trời cả khi đang trong giai đoạn thai kỳ.

Tăng cân, mụn, nám hay rạn da là những nỗi lo lắng khiến các mẹ bầu trở nên thiếu tự tin. Các nàng có thể tham khảo các bí quyết chăm sóc sắc đẹp và vóc dáng của các sao nữ nổi tiếng. Đây hầu hết đều là các mẹo làm đẹp an toàn và dễ dàng áp dụng. 

RIHANNA 

Rihanna đã khiến cả thế giới "bật ngửa" trước hình ảnh cô nàng khoe bụng bầu tung tăng dạo phố New York và liên tục xuất hiện trên các tờ báo lớn với sức hút ngày càng nóng bỏng. "Mẹ bầu ngầu nhất" Rihanna là nguồn cảm hứng cho phái nữ về tinh thần tự tin và xóa bỏ những nỗi lo ngại về ngoại hình, "cách mạng hóa" thời trang bà bầu. Rihanna cũng nhiều lần khẳng định mong muốn phụ nữ tự định nghĩa lại về việc những phụ nữ mang thai "phải" mặc gì. Cô cho rằng việc mang thai là điều thiêng liêng và phụ nữ không cần phải "xấu hổ và che giấu nó".

 

Các sao nữ Hollywood bật mí bí mật đằng sau vóc dáng và vẻ đẹp 'đáng ngưỡng mộ' trong thời gian mang thai - Ảnh 1

Rihanna đã giúp rất nhiều chị em phụ nữ đang mang thai thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực về ngoại hình và tận hưởng khoảng thời gian mang thai đẹp nhất có thể. Nữ ca sĩ cũng đưa ra lời khuyên các nàng cứ việc trang điểm và thoa son vì diện mạo quyến rũ rạng ngời sẽ giúp tâm trạng trở nên tích cực hơn. 

MIRANDA KERR 

Gần ngày sinh con thứ 3, bà bầu Miranda Kerr vẫn đẹp rạng ngời khiến người hâm mộ vô cùng tò mò về những mẹo chăm sóc sắc đẹp của cô. Các nàng hẳn sẽ nghĩ cựu thiên thần nội y Victoria's Secret sẽ giữ nhan sắc bằng những phương pháp đắc đỏ cầu kỳ, thế nhưng thật ra bí quyết làm đẹp của mẹ bầu Miranda Kerr khá đơn giản và dễ áp dụng. 

Các sao nữ Hollywood bật mí bí mật đằng sau vóc dáng và vẻ đẹp 'đáng ngưỡng mộ' trong thời gian mang thai - Ảnh 2

Miranda Kerr tiết lộ để giữ gìn nhan sắc, phụ nữ Australia thường chỉ sử dụng thực phẩm organic, tẩy tế bào chết bằng cát mịn và luôn sử dụng dầu dưỡng ẩm thay vì các loại mỹ phẩm hóa học. Ngoài ra, siêu mẫu có thói quen sử dụng serum vitamin C vào mỗi buổi sáng. 

JESSICA ALBA

Jessica Alba được mệnh danh là "bà bầu quyến rũ" bởi cô luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng, rạng rỡ cùng phong cách thời trag sành điệu, quyến rũ.

Trong suốt quá trình mang thai, cô vẫn tích cực tập gym và thường xuyên đi bộ tập thể dục. Cô chia sẻ việc tập luyện giúp ích cho các mẹ bầu rất nhiều trong việc hồi phục sau khi sinh và một buổi tập gym hiệu quả sẽ giúp việc mang bầu của cô không còn nặng nề, vì nữ diễn viên tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho phần lưng trên giúp nâng đỡ sức nặng.

Các sao nữ Hollywood bật mí bí mật đằng sau vóc dáng và vẻ đẹp 'đáng ngưỡng mộ' trong thời gian mang thai - Ảnh 3

 

Không những thế Jessica Alba  còn chia sẻ rằng: "Hãy cố gắng tiêu thụ càng nhiều thực phẩm tươi càng tốt và hạn chế ăn đồ chế biến sẵn cũng như đồ ngọt"

KYLIE JENNER 

Cô con gái út trong đại gia đình Kardashian - Jenner là thành viên nổi tiếng và giàu có nhất xứng đáng là "hot girl số một Hollywood". Từ bé cô luôn được công chúng để mắt đến, chính vì thế mà từ sớm cô đã để ý đến hình ảnh của mình và lập ra các nguyên tắc ăn uống bao gồm: cắt giảm tinh bột, tăng cường chất xơ, uống nhiều trà xanh và không bao giờ bỏ bữa. 

Các sao nữ Hollywood bật mí bí mật đằng sau vóc dáng và vẻ đẹp 'đáng ngưỡng mộ' trong thời gian mang thai - Ảnh 4

Bất cứ ai theo dõi Kylie trên Snapchat đều biết rõ trong suốt thai kỳ của mình, Kylie Jenner rất hay thèm ăn món hamburger. Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Lisa DeFazio cũng đồng ý rằng các mẹ bầu sẽ cần nhiều sắt và protein hơn mức bình thường. Nhưng Kylie cũng cố gắng ăn những bữa có thực phẩm hữu cơ và ưu tiên tự nấu ăn tại nhà.

MEGAN FOX

Mỹ nhân Megan Fox sở hữu thân hình quyến rũ, hoàn hảo nhưng cô từng chia sẻ "tôi thích mang bầu" và đã từng mang thai 3 lần. Thế nhưng dù trong giai đoạn nào của thai kỳ thì cô vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có chiếc bụng ngày lớn thêm, thân hình quyến rũ, gợi cảm cả lúc mang bầu đã khiến không ít mẹ bầu ghen tị.

Các sao nữ Hollywood bật mí bí mật đằng sau vóc dáng và vẻ đẹp 'đáng ngưỡng mộ' trong thời gian mang thai - Ảnh 5

Có vẻ như bí quyết nằm ở chỗ Megan đã loại trừ mọi sản phẩm từ sữa trong thực đơn ăn uống của mình. Đồng thời tập luyện trong suốt thời gian cô mang thai với những bài tập không hề nguy hại gì cho đứa trẻ. 

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Từ khóa:   mẹ bầu sao Hollywood bí quyết giữ dáng

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