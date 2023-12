1. Cà phê và chanh

Do chứa nhiều chất chống oxy hóa nên cà phê giúp chống lại sự phá hủy của các gốc tự do trên da, đẩy lùi các dấu hiệu của lão hóa như nếp nhăn, đường nhăn. Kết hợp cùng chanh chứa vitamin C hiệu quả trong việc làm trắng sáng da. Hơn nữa, mặt nạ với hai nguyên liệu trên còn thích hợp với mọi loại da trong đó có da mụn và da nhạy cảm.