Vào mùa hè cái nắng chứa các tia UVA, UVB càng mạnh hơn, da mặt dễ mất nước, đen, bóng nhờn… Vì vậy cần được chăm sóc kỹ hơn, trong đó đắp mặt nạ sẽ cung cấp các dưỡng chất nuôi dưỡng làn da trắng sáng, khỏe khoắn mà không bị “ăn nắng” trở lại.

Do chứa nhiều chất chống oxy hóa nên cà phê giúp chống lại sự phá hủy của các gốc tự do trên da, đẩy lùi các dấu hiệu của lão hóa như nếp nhăn, đường nhăn. Kết hợp cùng chanh chứa vitamin C hiệu quả trong việc làm trắng sáng da. Hơn nữa, mặt nạ với hai nguyên liệu trên còn thích hợp với mọi loại da trong đó có da mụn và da nhạy cảm.

Cách thực hiện:

Lấy 2-3 thìa bột cà phê trộn với một chút nước cốt chanh

Đắp lên mặt. Để thư giãn trong 15 phút

Sau đó rửa sạch mặt bằng nước lạnh

2. Lô hội/nha đam

Các minh chứng khoa học đã cho thấy rằng, làm đẹp da bằng Lô Hội giúp làm tăng khả năng “bảo vệ” làn da nhạy cảm của bạn dưới tác động của các tia cực tím dưới ánh nắng mặt trời UVA và UVB. Đắp mặt bằng Lô Hội còn giúp loại bỏ những tế bào chết và kích thích tái tạo tế bào da mới, giúp làn da tươi sáng hơn.

Cách thực hiện:

Hãy lấy phần lõi trong của nha đam đắp lên mặt, massage nhẹ nhàng trong vòng 20 phút.

Giữ nguyên trong vòng 10 phút rồi sau đó rửa sạch mặt trở lại.

3. Mặt nạ nghệ

Đắp mặt nạ nghệ đem lại hiệu quả trong việc làm đẹp da và hỗ trợ điều trị các vấn đề về da thường gặp như xóa mờ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hoá da, nuôi dưỡng da trắng sáng một cách tự nhiên, trị mụn trứng cá và ngăn vết sẹo thâm do mụn để lại.

Cách thực hiện:

Trộn 2 thìa cà phê tinh bột nghệ cùng 1 thìa canh sữa tươi để tạo thành hỗn hợp.

Đắp lên mặt và để trong vòng 15 phút

Sau đó rửa lại bằng nước sạch.

4. Mật ong và sữa chua

2 nguyên liệu này đều an toàn, lành tính và không gây độc hại cho sức khỏe. Vì thế khi sử dụng mặt nạ sữa chua với mật ong bạn hoàn toàn có thể yên tâm, đồng thời chúng dưỡng da sáng khỏe, trắng hồng nhờ thành phần vitamin E, chất chống oxy hóa dồi dào.

Cách thực hiện:

Rửa sạch mặt bằng nước ấm (có thể tẩy da chết trước),

Trộn đều hỗn hợp mật ong + sữa chua.

Sau đó thoa đều hỗn hợp lên mặt. Massage mặt nhẹ nhàng khoảng 5 phút rồi nằm thư giãn 10 – 15 phút

Rửa lại sạch mặt bằng nước ấm.

5. Mặt nạ đu đủ

Đu đủ giàu enzyme tự nhiên, dễ dàng thấm sâu vào làn da giúp đẹp da, mau lành các tổn thương trên da. Loại trái cây này cũng có tác dụng tẩy tế bào da chết, hồi phục sự tươi trẻ cho làn da. Do đó, sử dụng đu đủ dưỡng da cho ngày hè khá lý tưởng.

Cách thực hiện:

Xay nhuyễn đu đủ.

Cho sữa tươi hoặc sữa chua không đường vào.

Trộn đều hỗn hợp.

Thoa lên mặt để khoảng 8 phút (lưu ý không được để quá 10 phút).

Rửa sạch với nước ấm và lau khô.

Sử dụng 2 ngày/ lần.

6. Gỗ đàn hương + dầu hạnh nhân

dầu hạnh nhân, khi kết hợp với bột gỗ đàn hương, sẽ giúp bổ sung độ ẩm cho da và ngăn ngừa bất kỳ bỏng rát nào do khô gây ra, là giải pháp hiệu quả trong việc trẻ hóa làn da và làm trắng sáng da.

Cách thực hiện:

Trộn bột gỗ đàn hương với dầu hạnh nhân để tạo thành hỗn hợp sệt.

Thoa đều hỗn hợp lên toàn bộ mặt

Thư giãn trong 20 phút

Cuối cùng rửa sạch lại bằng nước.

7. Mặt nạ cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin A giúp làn da trở nên hồng hào. Đây là mặt nạ dưỡng da mùa hè phù hợp với hầu hết làn da phái đẹp. Với loại mặt nạ trái cây này, bạn chỉ nên áp dụng 1 tuần/lần là đủ.

Cách thực hiện: