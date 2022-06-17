"Clean Girl Makeup" Xu hướng trang điểm "nhanh-gọn-lẹ" tôn vinh nét đẹp tự nhiên nhất của phái đẹp

Làm đẹp 17/06/2022 07:15

Trong những năm nay, giới làm đẹp đã chứng kiến ​​vô số lần lặp đi lặp lại các xu hướng trang điểm 'tự nhiên' - từ tạo tàn nhang giả đến lớp nền trong suốt.

Nếu thường xuyên truy cập TikTok gần đây bạn sẽ dễ dàng thấy các video hướng dẫn phong cách trang điểm “Clean Girl”. Đặc trưng bởi lớp nền hoàn hảo, vẻ ngoài tươi tắn, đôi má ửng hồng, đôi môi màu nude căng mọng. Phong cách makeup này giúp cải thiện làn da tự nhiên và làm nổi bật vẻ đẹp “mộc” nhất của bạn. 

Nó mang đến một xu hướng mới về vẻ đẹp 'lo-fi', trang điểm 'Clean girl' tạo nên sự thú vị và bạn có thể dùng nó trong phong cách trang điểm hàng ngày và phù hợp với tất cả mọi người. Không những thế còn là kiểu makeup dễ dàng với người mới bắt đầu mà vẫn khiến bạn trông thật sành điệu, sang chảnh.

“Clean girl” được lấy cảm hứng từ những ngôi sao như Zendaya, Bella Hadid, Laura Harrier và Rosie Huntington-Whiteley,... phong cách này khiến cộng đồng làm đẹp và những người đam mê trang điểm khắp mọi nơi phải trầm trồ. 

'Clean Girl Makeup' Xu hướng trang điểm 'nhanh-gọn-lẹ' tôn vinh nét đẹp tự nhiên nhất của phái đẹp - Ảnh 1

 

Ưu điểm của trang điểm phong cách Clean Girl

Tôn vinh vẻ tự nhiên

Một làn da tự nhiên và căng mọng lên ngôi thay vì bị che lấp bằng lớp kem nền nặng nề là tiêu chí mà phong cách này muốn truyền tải. Clean Girl tập trung hoàn toàn vào những gì tự nhiên nhất ở gương mặt, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về việc sử dụng trang điểm để thay đổi đường nét trên gương mặt hay che đậy những thứ chưa hoàn hảo.

Tất cả những gì bạn cần là 1 thói quen chăm sóc da thường xuyên để mang lại một làn da khỏe mạnh và những món trang điểm cơ bản là đã cho ra một kiểu trang điểm vừa thời thượng vừa tự nhiên phù hợp với mùa Hè nóng bức. 

Đơn giản nhưng tinh tế

'Clean Girl Makeup' Xu hướng trang điểm 'nhanh-gọn-lẹ' tôn vinh nét đẹp tự nhiên nhất của phái đẹp - Ảnh 2

Kiểu trang điểm này tôn vinh nét đẹp tự nhiên của bản thân, tập trung vào đường nét có sẵn trên gương mặt và sử dụng các gam màu trung tính. Tạo nên làn sóng tích cực, giúp các cô gái yêu thêm nét đẹp tự nhiên vốn có của mình. Nhưng không có nghĩa kiểu makeup này sẽ “dìm hàng” bạn mà ngược lại nó còn giúp bạn nhận ra những điểm nổi bật độc quyền trên gương mặt mà không ai có thể sao chép của bạn.

Đến newbie cũng thành thạo

Như đã nói ở trên kiểu makeup “clean girl” này dễ dàng cho người mới bắt đầu bởi chỉ với 7 bước trang điểm cơ bản bao gồm: kem chống nắng - che khuyết điểm – định hình chân mày – màu mắt trung tính – kẹp mi và chuốt mascara – má hồng – son đã hoàn thành một makeup look “Clean Girl” thời thượng như các sao Hollywood.

Đối với người mới chưa khéo tay và chưa có nhiều dụng cụ hay mỹ phẩm trang điểm thì còn phong cách makeup nào có thể phù hợp hơn. Hơn thế với những nàng bận rộn, công sở kiểu trang điểm này sẽ càng phù hợp hơn vì bạn không phải tốn quá nhiều thời gian để makeup trước khi ra đường. 

Không chỉ dừng lại ở cách trang điểm tự nhiên. Một trong những yếu tố làm nên đặc trưng của phong cách làm đẹp này còn ở kiểu tóc. Một cô nàng theo đuổi phong cách Clean Girl khi cô để tóc rẽ ngôi giữa ép sát da đầu và buộc gọn gàng phía sau. 

'Clean Girl Makeup' Xu hướng trang điểm 'nhanh-gọn-lẹ' tôn vinh nét đẹp tự nhiên nhất của phái đẹp - Ảnh 3

Hy vọng bài viết này đã cập nhật cho bạn một phong cách trang điểm mới, tiện lợi, mang tính ứng dụng cao để bạn có thể dễ dàng áp dụng và thay đổi  một chút phong cách thường ngày.

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Từ khóa:   Hollywood Clean girl Makeup tự nhiên

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