Lông mày thưa, mỏng, mờ nhạt và cách khắc phục an toàn, hiệu quả mà không cần phun xăm tốn tiền

Làm đẹp 23/06/2022 11:43

Lông mày không chỉ ảnh hưởng về mặt mỹ quan mà còn mang lại ý nghĩa phong thủy đối với nhiều người. Do đó, một cặp lông mày đẹp từ lâu đã là ước mơ của hầu hết các cô gái.

Lông mày góp phần tạo nên đường nét cho khuôn mặt, khi lượng lông mày thưa đi sẽ khiến khuôn mặt mất đi tính hài hòa và sức sống. Nhiều cô gái đã phải mất hàng giờ để trang điểm tỉ mỉ cho lông mày trước khi ra ngoài hoặc ngốn mớ tiền để làm chân mày. Thay vào đó bạn có thể áp dụng những phương pháp này để cải thiện tình trạng lông mày quá thưa thớt, mà hoàn toàn tự nhiên, an toàn và phù hợp túi tiền.

 

Lông mày thưa, mỏng, mờ nhạt và cách khắc phục an toàn, hiệu quả mà không cần phun xăm tốn tiền - Ảnh 1

 

Sử dụng dầu dừa

Dầu dừa là một nguyên liệu chứa hàm lượng axit vô cùng lớn. Khi sử dụng dầu dừa thường xuyên trong thời gian dài, các axit này sẽ tác động đến chân mày, hỗ trợ giúp nang lông mở rộng, lông mày mọc dài và rậm hơn. Để thực hiện, các nàng hãy làm theo những bước sau:

  • Dùng tăm bông thấm dầu dừa và thoa đều lên chân mày
  • Thoa từ đầu đến đuôi chân mày lặp lại khoảng 5 lần. 
  • Ủ trong 10 phút rồi rửa lại với nước.

Nước ép hành tây

Trong hành tây chứa lưu huỳnh rất hiệu quả trong việc kích thích quá trình mọc lông. Bên cạnh đó, khoáng chất và vitamin bên trong hành tây bổ sung nuôi dưỡng lông từ gốc tới ngọn. Do đó, thường xuyên sử dụng nước ép hành tây cho lông mày sẽ giúp cho sợi lông mày bạn rậm rạp và đậm màu trông thấy.

Lông mày thưa, mỏng, mờ nhạt và cách khắc phục an toàn, hiệu quả mà không cần phun xăm tốn tiền - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Lấy một củ hành tây băm nhuyễn hoặc xay để lấy nước cốt.
  • Chiết nước cốt vào trong một cái lọ rồi thoa lên lông mày và mát xa trong 5 phút.
  • Rửa sạch lại với sữa rửa mặt để tránh lưu lại mùi.

Sữa

Sữa tươi có chứa các dưỡng chất giàu hàm lượng vitamin và protein nên có tác dụng nuôi dưỡng lông mày mọc nhiều và rậm hơn rất hiệu quả. Do đó, đây cũng là cách làm đẹp lông mày được nhiều chị em tin dùng. Cách sử dụng:

  • Thấm sữa đầy vào miếng bông tẩy trang. 
  • Đắp lên vùng lông mày trong 10-15 phút để sữa thẩm thấu qua da, và kích thích lông mày mọc rậm hơn.
  •  Rửa sạch bằng sữa rửa mặt hoặc nước thông thường.
  • Hoặc bạn có thể cho sữa trực tiếp lên lông mày thay vì dùng đến bông tẩy trang.

Trứng gà

Theo các nghiên cứu, lòng đỏ trứng gà có chứa thành phần vitamin D7, là chất xúc tác tuyệt vời giúp kích thích nang lông, hỗ trợ lông mày mọc khỏe khoắn và rậm hơn. 

  • Tách và lấy lòng đỏ trứng gà
  • Dùng tăm bông thoa khắp từ đầu đến đuôi lông mày
  • Ủ trong 15 phút
  • Sau đó rửa sạch lại với nước và lau khô

Lưu ý các nàng da dầu không nên sử dụng cách này vì có thể gây kích ứng, mụn nhọt và mụn trứng cá.

 

Vaseline

Lông mày thưa, mỏng, mờ nhạt và cách khắc phục an toàn, hiệu quả mà không cần phun xăm tốn tiền - Ảnh 3

 

Khả năng cung cấp độ ẩm, kích thích độ mở của lỗ chân lông giúp sợi lông phát triển chắc khỏe, đều màu hơn. Vì vậy, vừa làm lông mày rậm tự nhiên vừa ngăn ngừa tình trạng rụng lông mày. Có 2 cách phổ biến khi sử dụng vaseline:

  • Cách 1: thoa trực tiếp Vaseline từ đầu đến đuôi lông mày và giữ qua đêm
  • Cách 2: Dùng kết hợp với dầu dừa, dưỡng mày. Trộn đều hỗn hợp và bôi lên như bình thường. Kết hợp mát xa để dưỡng chất thẩm thấu nhanh và hiệu quả hơn.

Hỗn hợp kích thích mọc lông, tóc

Hỗn hợp dầu thầu dầu, gel nha đamvitamin E đều là những nguyên liệu có thể thấy trong thành phần các loại thuốc chữa rụng tóc, hói đầu. Bởi chúng đều giúp nang lông phát triển nhanh nên lông mày hay tóc mọc lại hiệu quả. Cách thực hiện:

  • Trộn đều hỗn hợp 1 muỗng cà phê gel nha đam, 2 muỗng dầu thầu dầu, 2 viên vitamin E vào với nhau.
  • Thoa trực tiếp hỗn hợp lên lông mày mỗi tối trước khi ngủ
  • Rửa sạch lại bằng nước ấm vào sáng hôm sau

Để đạt hiệu quả tốt nhất các nàng hãy nhớ thực hiện đều đặn mỗi ngày nhé! 

Lông mày thưa, mỏng, mờ nhạt và cách khắc phục an toàn, hiệu quả mà không cần phun xăm tốn tiền - Ảnh 4

 

Bổ sung thực phẩm

Ngoài những cách trên thì cuối cùng chính là kích thích lông mày mọc rậm, dày nhanh chóng là tác động tích cực từ bên trong cơ thể thông qua chế độ dinh dưỡng. Bổ sung protein, vitamin, sắt, kẽm, … trong thực đơn các bữa ăn nhằm thúc đẩy quá trình phát triển của lông, tóc. Đặc biệt nên tiêu thụ thực phẩm chứa chất chống oxy hóa, axit béo omega-3 và axit béo omega-6 giúp mang lại hiệu quả chống rụng lông tóc cao.

Có thể phải mất một khoảng thời gian dài để bạn cảm nhận lông mày mọc dài ra vì lông mày thường có xu hướng mọc chậm hơn so với tóc. Nên các nàng hãy kiên nhẫn nhé!

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