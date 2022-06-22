Những thực phẩm quen thuộc giúp bạn lấy lại tuổi xuân, tăng sinh collagen an toàn, tự nhiên mà hiệu quả không ngờ.

Làm đẹp 22/06/2022 16:20

Tỷ lệ collagen giảm dần theo tuổi tác do khả năng tổng hợp collagen của cơ thể giảm và cấu trúc của collagen bị thoái hóa. Vậy ăn gì uống gì để cải thiện?

Chế độ ăn uống có thể thay đổi đáng kể cách da phản ứng với ánh nắng mặt trời. Lớp biểu bì là một hàng rào có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi môi trường bên ngoài, bao gồm bảo vệ da khỏi bức xạ UV và ô nhiễm. Lão hóa da chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với phái đẹp với hàng loạt “cảnh báo” trên da khiến hội chị em lo sốt vó. Để làm chậm quá trình này, bạn cần thiết lập lại chế độ dinh dưỡng khoa học. Vậy ăn gì để tăng sinh collagen cho da, giúp giữ gìn nét thanh xuân? Một số thực phẩm mà chị em nên bổ sung vào thực đơn để cứu vãn tuổi xuân: 

Những thực phẩm quen thuộc giúp bạn lấy lại tuổi xuân, tăng sinh collagen an toàn, tự nhiên mà hiệu quả không ngờ. - Ảnh 1

Khoai lang

Là loại củ chứa nhiều vitamin A và C, cho nên giúp tăng cường sản sinh hàm lượng Collagen tự nhiên giúp chăm sóc sức khỏe, nhan sắc một cách hiệu quả. Cho nên, bổ sung củ khoai lang vào chế độ ăn uống hàng ngày hợp lý chính là bí kíp tăng cường Collagen cho da.

Tác dụng tuyệt vời của khoai lang và collagen đối với cơ thể là thế, tuy nhiên khi sử dụng bạn cần phải lưu ý không được ăn với số lượng nhiều, lạm dụng sẽ không tốt cho sức khỏe, chỉ nên ăn chín bằng cách hấp, luộc, nướng,… .

Cà rốt

Cà rốt được biết đến là loại thực phẩm giàu vitamin A, có tác dụng làm chậm quá trình phân hủy collagen và elastin, chống lão hóa da rất hiệu quả. Các chất dinh dưỡng trong cà rốt còn hỗ trợ tái tạo collagen và tăng tuần hoàn máu cho làn da thêm rạng rỡ và rất tốt để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. 

Những thực phẩm quen thuộc giúp bạn lấy lại tuổi xuân, tăng sinh collagen an toàn, tự nhiên mà hiệu quả không ngờ. - Ảnh 2

Dâu tây

Dâu tây chứa nhiều vitamin C giúp kích thích cơ thể sản xuất collagen tự nhiên, giữ cho da được căng mướt, làm chậm lại quá trình lão hóa da, ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Đồng thời vitamin C còn là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp đẩy lùi gốc tự do, tăng cường sức đề kháng của da dưới ánh nắng mặt trời. Chính vì vậy mà bạn có thể bổ sung Collagen tự nhiên từ dâu tây để giữ cho làn da của mình được căng mịn và tươi trẻ.

Dưa hấu

Bản thân hạt dưa hấu rất giàu axit amin. Trong đó có cả tryptophan, axit glutamic, lysine đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hấp thụ canxi, sự hình thành collagen trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất, hệ thống tim mạch và sức khỏe. Ngoài ra, dưa hấu còn rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, B1, B6 và C, axit pantothenic, biotin, kali và magie. Trong dưa hấu đỏ chứa một chất chống oxy hóa mạnh lycopene

Những thực phẩm quen thuộc giúp bạn lấy lại tuổi xuân, tăng sinh collagen an toàn, tự nhiên mà hiệu quả không ngờ. - Ảnh 3

Trà xanh

Trà xanh nổi tiếng là loại trà giàu chất chống oxy hóa. Hầu hết chất chống oxy hóa trong trà xanh đến từ các hợp chất được gọi là flavonoid và catechin. Catechin chứa nhiều nhất trong trà xanh là epigallocatechin gallate (EGCG), có nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm: Ngăn ngừa lão hóa, cải thiện chức năng não bộ, giảm cân, diệt khuẩn, cải thiện sức khỏe răng miệng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, Alzheimer và bệnh Parkinson, bảo vệ chống lại ung thư....

Bột yến mạch

Có thể bạn chưa biết, yến mạch sở hữu nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ. Đặc biệt, chúng chứa beta glucan giúp giảm lượng cholesterol, giảm lượng đường huyết. Ngoài ra, yến mặt cũng chứa chất diệt gốc tự do gọi là saponin, dồi dào các loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa khác. Chính vì vậy mà không những có vai trò trong việc tăng cường sức khỏe, yến mạch còn được biết đến với tác dụng làm đẹp da hiệu quả. Sử dụng bột yến mạch là một trong những cách chống lão hóa da từ thiên nhiên được nhiều người ưa chuộng.

Dưa chuột

Dưa chuột ức chế sự phân hủy của elastin gây ra bởi các enzyme lactase, do đó thắt chặt da và hỗ trợ tái tạo tế bào và tẩy da chết mặt cùng với việc tăng sinh collagen. Chính điều này làm cho dưa chuột đóng vai trò quan trọng trong việc chống lão hóa da. Các chất flavonoid, tanin, và vitamin C trong dưa chuột cung cấp cho nó một đặc tính chống oxy hóa cao, giúp chống lại các gốc tự do gây tổn hại tế bào được tạo ra bởi các tia UV. 

Những thực phẩm quen thuộc giúp bạn lấy lại tuổi xuân, tăng sinh collagen an toàn, tự nhiên mà hiệu quả không ngờ. - Ảnh 4

Cà chua

Trong cà chua có chứa vitamin C, có thể kích thích sản xuất collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi và sự săn chắc cho làn da của bạn.

Bên cạnh đó, khi sử dụng làm mặt nạ, các collagen trong cà chua sẽ giúp chống lão hóa da, ngăn ngừa các nếp nhăn, làm lành các vết sẹo và tăng cường độ trẻ trung cho làn da.

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