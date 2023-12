7 món thích hợp cho bữa sáng vừa ngon miệng lại giúp chị em dễ dàng có được vóc dáng trong mơ

Đậu phụ

Đậu phụ không chỉ có thể làm giảm cholesterol và chất béo trung tính, mà còn giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát sự thèm ăn. Đậu phụ là một thức ăn giàu protein cho người giảm cân vì chứa nhiều đạm thực vật, so với thịt, cá thì hàm lượng chất béo rất thấp, có thể bổ sung lượng đạm tiêu hao. Nhờ đó giúp các nàng lấy lại vóc dáng thon gọn và hấp dẫn nhanh chóng, an toàn, lành mạnh.