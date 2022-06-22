7 món thích hợp cho bữa sáng vừa ngon miệng lại giúp chị em dễ dàng có được vóc dáng trong mơ

Làm đẹp 22/06/2022 05:26

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân mà không biết xây dựng thực đơn bữa sáng như thế nào cho hợp lý thì tham khảo ngay những gợi ý dưới này.

Đậu phụ

Đậu phụ không chỉ có thể làm giảm cholesterol và chất béo trung tính, mà còn giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát sự thèm ăn. Đậu phụ là một thức ăn giàu protein cho người giảm cân vì chứa nhiều đạm thực vật, so với thịt, cá thì hàm lượng chất béo rất thấp, có thể bổ sung lượng đạm tiêu hao. Nhờ đó giúp các nàng lấy lại vóc dáng thon gọn và hấp dẫn nhanh chóng, an toàn, lành mạnh.

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Các loại thịt nạc và ức gà

Khi thực hiện chế độ ăn kiêng ít carb, các loại thịt béo thường được khuyến khích. Tuy nhiên, thịt nạc là thực phẩm tốt nhất nếu chị em đang ăn kiêng Ức gà không da và thịt nạc đỏ là những loại thịt có hàm lượng chất béo và calo tương đối thấp hơn so với các loại thịt thông thường. Chúng chứa nhiều protein tạo cơ giúp tăng cảm giác no nhanh hơn, mặc dù giá trị nhiệt lượng thấp. Số lượng thịt nạc và ức gà hợp lý sẽ tốt cho chế độ ăn kiêng.

Yến mạch cùng trái cây

Trào lưu giảm cân bằng yến mạch quả thật không hề xa lạ với hội chị em phụ nữ đam mê giữ dáng. Một bát yến mạch giàu chất xơ, protein cung cấp năng lượng, các khoáng chất, vitamin tốt cho cơ thể như trên thì yến mạch xứng đáng là lựa chọn tuyệt vời vào bữa sáng. Để tăng hương vị và hiệu quả, bạn có thể ăn cùng rau củ quả như cà chua, táo, lê, bưởi, dâu tây, sắn, đu đủ, kiwi, dưa hấu, củ cải, súp lơ xanh, hành, giá đỗ, cần tây, nấm, bí đỏ, cà rốt, cà chua, măng tây,… .

Bánh pudding cho thêm quả mọng, hạt chia

Món bánh pudding ngon tuyệt này rất tốt cho bạn vì chứa đầy canxi cho xương chắc khỏe, cơ bắp và chức năng thần kinh khỏe mạnh, cũng như quá trình đông máu. Nó cũng chứa nhiều protein, magiê và sắt. 

7 món thích hợp cho bữa sáng vừa ngon miệng lại giúp chị em dễ dàng có được vóc dáng trong mơ - Ảnh 2

Mỗi khẩu phần cũng cung cấp khoảng 25% nhu cầu canxi hàng ngày, 20% lượng magie mỗi ngày và 7% nhu cầu sắt , cộng với một chút axit Alpha-linolenic. Đặc biệt, hạt chia còn rất giàu protein. Thêm các loại quả mọng yêu thích để có thêm vitamin và khoáng chất, cũng như chất chống oxy hóa. Tất cả đều đóng vai trò quan trọng, giúp bạn no lâu đồng thời giảm mỡ bụng nhanh hơn.

Sinh tố giàu protein cho thêm rau súp lơ, cải bó xôi

Rau súp lơ và cải bó xôi là một loại rau chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Bên cạnh chế biến các món mặn, bạn cũng có thể kết hợp loại rau này cùng trái cây để tạo nên những món sinh tố thơm ngon rất tốt cho việc đốt cháy mỡ bụng. Uống các loại sinh tố này sẽ mang lại cảm giác no lâu, mà còn giúp chống đầy hơi và chứa phytonutrient sulforaphane, cũng như một lượng folate và vitamin C tốt cho quá trình giảm chất béo tích tụ trong cơ thể.

Uống nhiều nước trong ngày

Theo các chuyên gia, uống nước giúp cơ thể tiêu hao được một lượng calo đáng kể và giảm trọng lượng cơ thể. Ở người lớn, uống nhiều nước sẽ giúp tăng khả năng đốt cháy calo từ 24–30% trong vòng 10 phút ở trạng thái nghỉ ngơi. Đồng thời, uống nước trước bữa ăn có thể làm giảm cảm giác thèm ăn, nhất là ở người lớn tuổi, hiệu quả của việc uống nước trước bữa ăn được đánh giá cao. 

7 món thích hợp cho bữa sáng vừa ngon miệng lại giúp chị em dễ dàng có được vóc dáng trong mơ - Ảnh 3

Chế độ ăn nhiều rau 

Các loại rau củ có chứa nhiều chất xơ, carbs hấp thu chậm, vì vậy ăn rau củ giúp bạn no lâu và ít hấp thu chất béo, từ đó giảm được cân nặng. Rau lại là thực phẩm có chứa ít calo, vì vậy bạn cũng cần kết hợp, chế biến rau củ đi kèm các loại thực phẩm khác như ức gà, thịt bò, gạo lứt, trứng,… Lưu ý là bạn nên ăn xen kẽ các loại rau khác nhau trong suốt cả tuần.

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