Cải thiện vòng 1 săn chắc bằng phương pháp tự nhiên tránh xa dao kéo, chống chảy xệ hiệu quả

Trước khi tìm cách giải quyết các nàng cần biết những nguyên nhân gây tình trạng chảy xệ vòng 1 này để có thể thay đổi thói quen từ bây giờ.

Để có được vòng 1 thon gọn, săn chắc các chị em cũng không nên chủ quan trong việc duy trì tư thế ngồi và nằm gây bất lợi cho vòng 1. Thói quen nằm sấp sẽ gây chèn ép không ít lên bầu ngực khiến ngực ngày càng chảy xệ và kém săn chắc. Tình trạng này kéo dài, không chỉ ngực của bạn bị ảnh hưởng về kích thước, hình dáng mà còn có thể kéo theo các triệu chứng đau tức ngực.

Hay khòm lưng

Người ta có câu "nhất dáng, nhì da" việc khòm lưng gây ảnh hưởng đến vóc dáng không những thế còn tác động xấu đến bầu ngực của bạn. Khi đi hay đứng mà không giữ lưng thẳng thì ngực bạn cũng sẽ có xu hướng bị kéo xuống phía dưới, lâu dần sẽ khiến vòng 1 chảy xệ. Thay đổi dáng ngồi, đứng thẳng lưng và ưỡn ngực phía trước để cải thiện vóc dáng cũng như khắc phục tình trạng chảy xệ của vòng một.

Tắm sai cách

Nhiều bạn nữ thường có thói quen tắm bằng nước nóng nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe, giúp cơ thể thư giãn và tăng cường tuần hoàn máu. Tuy nhiên, nước quá nóng lại khiến cho vòng một chảy xệ và kém vẻ mịn màng săn chắc. Đó là doo cơ ngực được cấu tạo từ các mô rất mềm, nước nóng khiến các cơ này bị nhão, dẫn đến vòng một chảy xệ khi các bạn tắm bằng nước nóng thường xuyên.

Ngoài ra, việc massage vòng 1 khi tắm sẽ giúp ngực được giãn nở và căng đầy hơn, các tia nước từ vòi hoa sen cũng là một hình thức massage rất hiệu quả cho vòng 1.

Áo ngực không phù hợp

Một chiếc áo quá chật hoặc quá rộng, không phù hợp sẽ khiến vòng 1 không được nâng đỡ đúng cách, theo thời gian vòng 1 bị chảy xệ là điều không thể tránh khỏi. Các nàng cũng lưu ý với những chiếc áo ngực cũ vì sau một thời gian sử dụng sẽ dễ bị bai, giãn không những mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng xấu đến cặp tuyết lê của chị em, khiến núi đôi bị chảy xệ và biến dạng.

Uống nhiều cà phê

Caffein là chất kích thích trao đổi chất, giúp axit béo trong máu chuyển hóa thành năng lượng dễ tiêu thụ mang lại cho bạn một vóc dáng thon gọn. Chính vì tác dụng cực hiệu quả trong việc giảm cân, khiến lượng mỡ vòng 1 bị tiêu hao dẫn đến kích thước vòng 1 thay đổi. Theo một nghiên cứu tại Thụy Điển, kích cỡ vòng 1 thường có xu hướng teo đi nếu bạn sử dụng quá 100g caffein mỗi ngày.

Uống không đủ nước

Nước luôn là yếu tố quan trọng trong các phương pháp làm đẹp, bởi cung cấp đủ nước cho cơ thể giúp bảo vệ sức khỏe, cấp ẩm cho làn da đặc biệt là những vùng da nhạy cảm như ngực. Các này hãy nhớ uống 8 - 10 ly nước mỗi ngày để cải thiện kích thước vòng 1.

Cách cải thiện tình chảy xệ vòng 1

Dầu olive

Axit béo và chất chống oxy hóa có trong dầu ô liu sẽ giúp đảo ngược các dấu hiệu lão hóa và ngăn ngừa tình trạng ngực chảy xệ. Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy phụ nữ sử dụng nhiều dầu ô liu trong chế độ ăn có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn so với những người khác.

Cách dùng olive cải thiện tình trạng:

Bước 1: Cho một chút dầu ô liu vào lòng bàn tay.

Bước 2: Chà 2 tay để tạo nhiệt.

Bước 3: Dùng tay massage vú theo hướng đi lên trong 15 phút.

Lặp lại việc này ít nhất 4-5 lần một tuần để đạt được hiệu quả.

Hạt cỏ cà ri

hạt cỏ ca ri được sử dụng làm chất chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư và sản xuất sữa mẹ, giúp nâng ngực và ngăn chặn chảy xệ. Tuy nhiên nó có thể gây dị ứng, các nàng nhớ thử lên một vùng da nhỏ trước khi thực hiện phương pháp này nhé.





Cách làm cực đơn giản:

Bước 1: Đắp bột hạt cà ri trên vùng ngực của mình

Bước 2: Massage và giữ khoảng 20-25 phút

Bước 3: Rửa sạch với nước ấm.

Lặp lại việc này hai lần trong một ngày. Ngoài ra, ngâm hạt cà ri trong nước, uống mỗi ngày giúp vòng một săn chắc đáng kể.

Massage đá lạnh

Việc massage đá lạnh chăm sóc da mặt đã được kiểm chứng từ lâu, thế nhưng không chỉ với da mặt, da vùng ngực cũng sẽ được cải thiện khi áp dụng cách này.

Bước 1: Làm sạch cơ thể

Bước 2: Lấy 2-3 viên đá rồi massage trên vùng ngực. Nếu chưa quen bạn có thể cho đá vào khăn mềm rồi dùng khăn đá massage nhẹ nhàng lên da.

Bước 3: Lau khô ngực bằng khăn mềm và mặc một chiếc áo ngực phù hợp ngay.

Lưu ý: Chỉ nên chà dưới một phút vì đá lạnh có thể làm cho mao mạch ở dưới da bị phá vỡ. Bạn có thể thực hiện 2-3 lần/ ngày để mang lại hiệu quả.