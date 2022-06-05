"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" - Những mỹ nhân Việt sở hữu đôi mắt "hút hồn" người khác

Làm đẹp 05/06/2022 13:11

Không chỉ sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, mà các mỹ nhân Việt như Huyền Lizzie, Tăng Thanh Hà, Jennifer Phạm… còn sở hữu đôi mắt "ăn tiền" khiến ai nhìn cũng bị hút vào ngay từ lần đầu tiên.

Huyền Lizzie

Nữ chính phim truyền hình "thương ngày nắng về", Huyền Lizzie là gương mặt đang nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi hậu ly hôn, Huyền Lizzie ngày một xinh đẹp, rạng ngời khiến nhiều khen ngợi và không khỏi xuýt xoa: "Phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai".

Ngoại hình ăn điểm bởi khuôn miệng xinh xắn, vóc dáng chuẩn mực. Huyền Lizzie còn thu hút nhờ sở hữu đôi mắt biết nói khiến ai nấy ấn tượng vì "cửa sổ tâm hồn" của mỹ nhân này quá đẹp đến có phần vô thực.

'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' - Những mỹ nhân Việt sở hữu đôi mắt 'hút hồn' người khác - Ảnh 1

Đôi mắt to tròn, lấp lánh cùng khuôn chân mày cong đều kiêu hãnh góp phần giúp ánh nhìn nữ diễn viên thêm cuốn hút hơn. Đôi mắt chính là điểm "ăn tiền" giúp cô nàng bộc lộ tính cách nhân vật dễ hơn đến công chúng.

Tăng Thanh Hà

Người đẹp "Bỗng dưng muốn khóc" dù đã 'ngấp nghé' U30 và có 3 con nhưng vẫn khiến công chúng xao xuyến bởi vẻ đẹp mộc mạc với khuôn mặt phúc hậu, nụ cười tươi sáng rạng rỡ và sống mũi cao, thẳng.

'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' - Những mỹ nhân Việt sở hữu đôi mắt 'hút hồn' người khác - Ảnh 2

 

Thế nhưng điểm thu hút của bà mẹ ba con hẳn phải là đôi mắt. Nhờ hàng lông mày rậm tự nhiên, dáng cong thời thượng điểm xuyến thêm cho đôi mắt phần cuốn hút. Đôi mắt to tròn, sắc sảo luôn khiến bất cứ ai nhìn vào đều bị cuốn ngay. Trong bất kỳ khoảnh khắc, dù là khi cùng chụp ảnh với các nàng Hậu thì nhan sắc Tăng Thanh Hà cũng không bị lu mờ.

 

Đặng Thu Thảo

Không giống những người đẹp khác, Đặng Thu Thảo chọn lối sống kín tiếng và không lấn sân showbiz ồn ào. Hiện tại dù đã là bà mẹ 2 con nhưng nhan sắc gốc Bạc Liêu vẫn giữ được thần thái “băng thanh ngọc khiết” đáng ngưỡng mộ.

'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' - Những mỹ nhân Việt sở hữu đôi mắt 'hút hồn' người khác - Ảnh 3

Nàng hậu may mắn sở hữu đôi mắt bồ câu lúng liếng, đuôi mắt hơi cong như biết cười. Cũng chính "cửa sổ tâm hồn" này đã giúp gương mặt của cô sáng bừng. Chỉ nhìn vào ánh mắt nàng hậu cũng dễ dành đoán được cô có tính cách dịu dàng, nhu mì. Sau 10 năm đăng quang, Đặng Thu Thảo vẫn giữ vừng phong độ nhan sắc chưa một lần khiến người hâm mộ thất vọng.

'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' - Những mỹ nhân Việt sở hữu đôi mắt 'hút hồn' người khác - Ảnh 4

Hoàng Thùy Linh

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Hoàng Thùy Linh còn thành công trong việc chiếm được cảm tình người hâm mộ khi giữ được vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa. Qua loạt ảnh trên trang cá nhân gần đây, có thể thấy nhan sắc của Hoàng Thùy Linh cũng được nâng hạng rõ rệt dù chỉ là trang điểm nhẹ nhàng, trang phục đơn giản nhưng chủ nhân ca khúc "Để Mị nói cho mà nghe" vẫn toát lên khí chất và vẻ đẹp khó cưỡng.

'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' - Những mỹ nhân Việt sở hữu đôi mắt 'hút hồn' người khác - Ảnh 5

 

Chắc chắn không sai khi nói thần thái, khí chất ấy được toát lên mạnh mẽ là nhờ vào đôi mắt to tròn, mang một vẻ sắc sảo và thông minh rất dễ khiến bao chàng "see tình". 

Jennifer Phạm

'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' - Những mỹ nhân Việt sở hữu đôi mắt 'hút hồn' người khác - Ảnh 6

 

Là con dâu gia đình danh giá Jennifer Phạm sở hữu nét đẹp vô cùng quý phái, hút hồn người đối diện chỉ bằng một ánh mắt. Có thể nói, ở Jennifer Phạm, đôi mắt chính là ưu điểm mà cũng là nhược điểm của cô, bởi ánh mắt đó sâu thăm thẳm, có đuôi dài tạo nên sự sắc sảo, quyến rũ.

Cô còn có khuôn miệng xinh xẻo, nụ cười thường trực trên môi giúp nhan sắc cô thăng hạng nhiều phần.

Học theo "tình đầu quốc dân" - Bae Suzy bí quyết giữ vững phong độ nhan sắc tươi trẻ, thuần khiết, cùng hình tượng “đẹp miễn bàn”

Học theo "tình đầu quốc dân" - Bae Suzy bí quyết giữ vững phong độ nhan sắc tươi trẻ, thuần khiết, cùng hình tượng “đẹp miễn bàn”

Dù đã gần bước sang độ tuổi 30 nhưng "tình đầu quốc dân" Bae Suzy vẫn giữ nguyên được sự tươi trẻ, thuần khiết, cùng hình tượng “đẹp miễn bàn”.

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Từ khóa:   Đặng Thu Thảo Hoàng Thủy Linh Mỹ nhân sở hữu mắt đẹp

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