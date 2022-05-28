Mỹ nhân Việt đắp mặt nạ khắp mọi nơi dù lái xe hay đi máy bay, bảo sao da luôn mướt mát trắng tinh thế này

Bảo Anh là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất, nhì Vbiz Việt, Cô không tránh khỏi những lúc quay cuồng vì lịch diễn kín mít. Thế nhưng, giọng ca "anh muốn em sống sao" vẫn luôn duy trì phong độ nhan sắc ổn định nhờ tranh thủ thời gian di chuyển trên xe để chăm sóc và cấp ẩm cho da bằng mặt nạ giấy.

Quả thực, khi nhắc đến H'Hen Niê, cô không những sở hữu gương mặt cá tính, thân hình chuẩn, vẻ ngoài tràn đầy sức sống, mà khán giả biết đến là một cô hoa hậu có lối sống mộc mạc, giản dị. Chẳng chút cầu kì, bí quyết để có một làn da sáng mịn, khỏe khoắn của nàng Hậu đến từ thói quen đắp mặt nạ mọi lúc mọi nơi.

Nhờ sự tiện lợi cũng như hiệu quả dưỡng da nhanh chóng nên mặt nạ giấy luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu của nàng hậu. Và ngoài địa điểm quen thuộc trên xe ô tô, có lúc cô còn tranh thủ đắp mặt nạ ngay giữa sân bay.

Hồ Ngọc Hà

Ở độ tuổi 37, nhan sắc của nữ hoàng giải trí vẫn không ngừng thăng hạng luôn giúp cô luôn trở thành tâm điểm khi mỗi lần xuất hiện bất cứ đâu. Nói về bí quyết, nữ ca sĩ không ngại hé lộ loạt ảnh tranh thủ đắp mặt nạ của mình khi ngồi trên máy bay mỗi lần đi diễn.

Ốc Thanh Vân

Bận rộn với công việc, vừa chăm sóc chồng vừa chăm sóc các con, Ốc Thanh Vân thường không có nhiều thời gian để chăm sóc da nên cô luôn phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Nữ diễn viên từng khiến công đồng mạng và các fan của cô phải cười bò khi chia sẻ khoảnh khắc đưa con đi học nhưng vẫn tận dụng thời gian lái xe để tút tát nhan sắc.

Ốc Thanh Vân từng chia sẻ rằng: "Biết là rất dị nhưng mà kệ đi. Vừa muốn đưa con đi học vừa muốn da đẹp phải chịu người ta nhìn thôi. Không có chuyện vì bận đắp mặt nạ, bận làm móng, bận gội đầu sấy tóc, bận ngủ... mà không đưa đón con nha. Hông có đâu nha. Coca nó cười suốt, nó nói không sao đâu mẹ".

Thúy Ngân

Thúy Ngân được đánh giá là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất, nhì Vbiz Việt. Để duy trì vẻ ngoài luôn rạng rở, tươi tắn mỗi khi xuất hiện, Thúy Ngân rất chú trọng đến việc chăm sóc da và luôn tranh thủ đắp mặt nạ mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đi xe hơi cô cũng tranh thủ làm đẹp.

Mới đây, Thúy Ngân đã khiến người hâm mộ phải bật cười khi chia sẻ khoảnh khắc vừa đắp mặt nạ, vừa đeo khẩu trang khi đi làm buổi sáng.