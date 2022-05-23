Bên cạnh tập thể dục kích thích vòng 3, đây là các thực phẩm phái nữ cần CÂN NHẮC để tự tin diện trang phục bó sát trong mùa hè này

Một số nghiên cứu cho thấy chất béo omega-3 làm giảm viêm, có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi và tăng trưởng cơ bắp. Người lớn tuổi khi sử dụng omega-3 trong 6 tháng giúp tăng thể tích và sức mạnh cơ bắp so với những người không sử dụng.

Dưỡng chất Protein chính là chất dinh dưỡng không thể thiếu trong quá trình cải thiện số đo vòng 3 của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều người thường có một quan điểm sai lầm đó là việc ăn các chất chứa protein hay uống sinh tố protein chỉ dành cho những người tập thể hình. Suy nghĩ là không đúng bởi vì việc nạp protein cho cơ thể trong quá trình luyện tập là điều rất cần thiết để duy trì sức khỏe.

Chất béo

Trái ngược hoàn toàn với những quan niệm sai lầm, trên thực tế, không phải thực phẩm chứa chất béo nào cũng xấu. Thủ phạm chính gây nên sự tích tụ mỡ dưới da chính là lượng calo thừa và những thực phẩm kém dinh dưỡng. Do đó, về mặt dinh dưỡng, một số loại chất béo tốt lành mạnh là những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, đặc biệt là vòng 3. Nếu bạn biết cách kết hợp với loại hình bài tập phù hợp, bạn sẽ sớm nhận thấy số đo ở vòng mông có sự cải thiện rõ rệt.

Những thực phẩm giàu hàm lượng chất béo tốt cho sức khỏe bao gồm:

Bơ hạnh nhân

Dầu ô liu nguyên chất

Các loại quả hạch như hạnh nhân, hạt điều

Bơ đậu phộng (loại chỉ chứa nguyên liệu chính là đậu phộng)

Các loại cá (hoặc dầu cá như viên nang dầu cá, mỡ cá hồi)

Trứng

Trứng là loại thực phẩm rất bổ dưỡng, cung cấp nhiều selen, vitamin B12, riboflavin và phốt pho. Các vitamin B trong trứng có thể giúp cơ thể bạn sản xuất năng lượng cho các hoạt động hằng ngày. Mỗi quả trứng vừa cung cấp khoảng 6 gram protein, đầy là điều khiến cho thực phẩm này trở thành nguồn dinh dưỡng bổ sung protein tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, leucine là một loại axit amin trong trứng có tác dụng kích thích tổng hợp cơ và giảm sự phân hủy protein cơ bắp, đặc biệt có lợi cho việc tăng kích thước vòng mông.

Các chất oxi hoá

Trong các loại rau củ, đặc biệt là những loại rau lá xanh sẫm, chính là nguồn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Các dưỡng chất oxy hóa thiết yếu cùng những chất bổ sung cần thiết giúp bạn sở hữu vòng 3 quyến rũ, căng tròn.