Làm thế nào để loại bỏ những nốt mụn đầu đen "phiền phức"?

Làm đẹp 22/05/2022 14:49

Mụn đầu đen là một dạng mụn trứng cá nhẹ, khá phổ biến. Chúng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, đặc biệt là da dầu, tình trạng này có thể nặng hơn. Chúng hình thành khi các lỗ chân lông trên da bị tắc nghẽn với một số tế bào da chết và dầu thừa và bã nhờn.

Làm thế nào để loại bỏ những nốt mụn đầu đen 'phiền phức'? - Ảnh 1
Mụn đầu đen là nỗi ác mộng của nhiều người vì chúng khiến làn da của chúng ta trở nên kém tươi tắn, mịn màng. Không chỉ vậy, mụn đầu đen còn dễ tiến triển thành mụn bọc hoặc mụn mủ, gây ảnh hưởng nặng nề tới vẻ đẹp làn da

Không giống như mụn đầu trắng, mụn đầu đen là loại mụn xuất hiện khi lỗ nang lông trên da bị bít tắc, không viêm. Cơ chế hình thành mụn đầu đen là do tuyến dầu trên da hoạt động mạnh như không thể thoát ra khỏi bề mặt da do lỗ chân lông bị bít tắc bởi bụi bẩn, tế bào chết hay sản phẩm trang điểm và vi khuẩn. Khi các nốt mụn trong lỗ chân lông tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa và nhân mụn chuyển sang màu đen sậm khiến chúng ta cảm thấy "phiền toái" và mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, việc nặn mụn đầu đen sai cách có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, sẹo và tăng nguy cơ khiến mụn trở nên trầm trọng hơn.

Làm thế nào để loại bỏ những nốt mụn đầu đen 'phiền phức'? - Ảnh 2

Để ngăn ngừa mụn đầu đen, hãy thử những cách sau:

1. Rửa mặt sạch khi thức dậy, trước khi đi ngủ và sau khi bị đổ mồ hôi.

2. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa đều sữa rửa mặt (không chứa chất tẩy mạnh) lên da. Việc chà bằng khăn hoặc miếng bọt biển có thể gây kích ứng da.

3. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da không chứa cồn.

4. Tránh ánh nắng mặt trời, vì một số loại thuốc trị mụn có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn với tia UV.

5. Gội đầu thường xuyên.

6. Giảm số lần bạn dùng tay chạm vào mặt.

7. Thay vỏ gối thường xuyên.

8. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy một số loại thực phẩm có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn. Chẳng hạn như sữa tách béo, sô cô la, và các thực phẩm giàu carbohydrate như bánh mì và khoai tây chiên,...

  • Tránh chất tẩy rửa gốc dầu và cồn.

Công thức loại bỏ mụn đầu đen đơn giản và an toàn:

1. Phương pháp sử dụng lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng giúp se khít lỗ chân lông và giảm mụn đầu đen mà không làm khô da quá mức. Không những vậy, trong lòng trắng trứng còn chứa một loại protein giúp nuôi dưỡng các tế bào da.

  • Thành phần:

1 lòng trắng trứng gà, 1 miếng giấy vệ sinh

  • Tần suất sử dụng:

Bạn có thể thực hiện cách này một lần mỗi ngày trong một tuần cho đến khi mũi của bạn trở nên láng mịn hơn.

  • Cách thực hiện:

Rửa mặt bằng nước ấm hoặc chườm khăn ấm lên vùng mũi để lỗ chân lông dần nở ra.

Đánh bông lòng trắng trứng trong bát cho đến khi nổi bọt.

Thoa một lớp lòng trắng trứng lên vùng mụn đầu đen.

Trải lên vùng mũi một dải giấy vệ sinh trông khi lòng trắng trứng vẫn còn đang chảy.

Thêm một lớp lòng trắng trứng khác vào dải giấy vệ sinh để giữ cố định.

Chờ khoảng 5-10 phút cho đến khi lòng trắng trứng khô lại.

Sau đó lấy dải giấy vệ sinh trên vùng mũi ra ra. Bạn sẽ có thể nhìn thấy mụn đầu đen bị dính vào dải giấy.

Rửa sạch mặt lại với nước lạnh.

2. Mặt nạ bột yến mạch

Bột yến mạch có công dụng giúp làm dịu, dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết. Việc đắp mặt nạ bằng bộ yến mạch sẽ giúp giảm lượng mụn đầu đen trên mũi đồng thời hút bớt dầu thừa.

  • Nguyên liệu:

1 thìa bột yến mạch, 3 thìa nước

  • Tần suất sử dụng:

Vì bột yến mạch rất dịu nhẹ nên bạn có thể đắp mặt nạ này hàng ngày trong một tuần cho đến khi mũi hết mụn đầu đen.

  • Cách thực hiện:

Tạo hỗn hợp sền sệt bằng cách trộn bột yến mạch và nước cho đến khi thu được một hỗn hợp mịn.

Đắp hỗn hợp lên vùng mũi bị mụn đầu đen.

Để yên trong 20 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Nếu dùng kem dưỡng mắt vào mùa hè, bạn phải tránh những “hiểu lầm” này, nếu không kem mắt đắt tiền cũng vô ích!

Nếu dùng kem dưỡng mắt vào mùa hè, bạn phải tránh những “hiểu lầm” này, nếu không kem mắt đắt tiền cũng vô ích!

Đối với phụ nữ, việc chăm sóc mắt là đặc biệt quan trọng, sau này nếu có quầng thâm dày và túi dưới mắt sẽ ảnh hưởng đến vẻ ngoài của chúng ta, kem dưỡng mắt là một thứ dưỡng ẩm tương đối tốt, có thể bảo vệ tốt vùng da mắt của chúng ta không bị tổn hại.

Xem thêm
Từ khóa:   Mụn đầu đen Cách loại bỏ mụn đầu đen phụ nữ chăm sóc da mặt bằng lòng trắng trứng Kiến thức làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới