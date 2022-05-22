Làm thế nào để loại bỏ những nốt mụn đầu đen "phiền phức"?

Để ngăn ngừa mụn đầu đen, hãy thử những cách sau:

Không giống như mụn đầu trắng, mụn đầu đen là loại mụn xuất hiện khi lỗ nang lông trên da bị bít tắc, không viêm. Cơ chế hình thành mụn đầu đen là do tuyến dầu trên da hoạt động mạnh như không thể thoát ra khỏi bề mặt da do lỗ chân lông bị bít tắc bởi bụi bẩn, tế bào chết hay sản phẩm trang điểm và vi khuẩn. Khi các nốt mụn trong lỗ chân lông tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa và nhân mụn chuyển sang màu đen sậm khiến chúng ta cảm thấy "phiền toái" và mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, việc nặn mụn đầu đen sai cách có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, sẹo và tăng nguy cơ khiến mụn trở nên trầm trọng hơn.

2. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa đều sữa rửa mặt (không chứa chất tẩy mạnh) lên da. Việc chà bằng khăn hoặc miếng bọt biển có thể gây kích ứng da.

1. Rửa mặt sạch khi thức dậy, trước khi đi ngủ và sau khi bị đổ mồ hôi.

3. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da không chứa cồn.

4. Tránh ánh nắng mặt trời, vì một số loại thuốc trị mụn có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn với tia UV.

5. Gội đầu thường xuyên.

6. Giảm số lần bạn dùng tay chạm vào mặt.

7. Thay vỏ gối thường xuyên.

8. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy một số loại thực phẩm có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn. Chẳng hạn như sữa tách béo, sô cô la, và các thực phẩm giàu carbohydrate như bánh mì và khoai tây chiên,...

Tránh chất tẩy rửa gốc dầu và cồn.

Công thức loại bỏ mụn đầu đen đơn giản và an toàn:

1. Phương pháp sử dụng lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng giúp se khít lỗ chân lông và giảm mụn đầu đen mà không làm khô da quá mức. Không những vậy, trong lòng trắng trứng còn chứa một loại protein giúp nuôi dưỡng các tế bào da.

Thành phần:

1 lòng trắng trứng gà, 1 miếng giấy vệ sinh

Tần suất sử dụng:

Bạn có thể thực hiện cách này một lần mỗi ngày trong một tuần cho đến khi mũi của bạn trở nên láng mịn hơn.

Cách thực hiện:

Rửa mặt bằng nước ấm hoặc chườm khăn ấm lên vùng mũi để lỗ chân lông dần nở ra.

Đánh bông lòng trắng trứng trong bát cho đến khi nổi bọt.

Thoa một lớp lòng trắng trứng lên vùng mụn đầu đen.

Trải lên vùng mũi một dải giấy vệ sinh trông khi lòng trắng trứng vẫn còn đang chảy.

Thêm một lớp lòng trắng trứng khác vào dải giấy vệ sinh để giữ cố định.

Chờ khoảng 5-10 phút cho đến khi lòng trắng trứng khô lại.

Sau đó lấy dải giấy vệ sinh trên vùng mũi ra ra. Bạn sẽ có thể nhìn thấy mụn đầu đen bị dính vào dải giấy.

Rửa sạch mặt lại với nước lạnh.

2. Mặt nạ bột yến mạch

Bột yến mạch có công dụng giúp làm dịu, dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết. Việc đắp mặt nạ bằng bộ yến mạch sẽ giúp giảm lượng mụn đầu đen trên mũi đồng thời hút bớt dầu thừa.

Nguyên liệu:

1 thìa bột yến mạch, 3 thìa nước

Tần suất sử dụng:

Vì bột yến mạch rất dịu nhẹ nên bạn có thể đắp mặt nạ này hàng ngày trong một tuần cho đến khi mũi hết mụn đầu đen.

Cách thực hiện:

Tạo hỗn hợp sền sệt bằng cách trộn bột yến mạch và nước cho đến khi thu được một hỗn hợp mịn.

Đắp hỗn hợp lên vùng mũi bị mụn đầu đen.

Để yên trong 20 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm.