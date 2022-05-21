Nếu dùng kem dưỡng mắt vào mùa hè, bạn phải tránh những “hiểu lầm” này, nếu không kem mắt đắt tiền cũng vô ích!

Kem dưỡng mắt có rất nhiều công dụng, không những có tác dụng làm sáng da tốt hơn mà còn làm tăng sự đàn hồi của vùng da quanh mắt và ngăn ngừa một số bệnh lý về mắt. Tuy kem dưỡng mắt rất tốt nhưng vẫn có một số "hiểu lầm", nếu chúng ta không tránh những sai lầm này thì kem dưỡng mắt đắt tiền cũng vô ích, không thể đạt được hiệu quả tốt. Sau đây là những "hiểu lầm" về kem dưỡng mắt:

Quan niệm này là hoàn toàn sai, bởi vì kem dưỡng mắt cũng giống như kem dưỡng da. Việc sử dụng kem dưỡng mắt hai lần một ngày, có thể giúp chúng ta đạt được kết quả tốt hơn. Không những thế, kem dưỡng mắt còn có thể giúp tạo hiệu ứng tốt hơn cho mắt trước trang điểm , có tác dụng giúp phần kem lót không gây bết dính phấn quanh mắt.

Nhiều người lo lắng rằng việc thoa kem dưỡng mắt vào buổi sáng sẽ làm vùng da quanh mắt bị nhờn. Song song đó, mọi người thường cảm thấy rằng việc thoa kem dưỡng mắt vào buổi sáng không có tác dụng gì nên mọi người thường sẽ bỏ qua bước chăm sóc này.

2. Hiểu sai cách sử dụng kem dưỡng mắt

Việc sử dụng kem dưỡng mắt không giống với kem dưỡng da dạng nước. Cần chú ý đến phương pháp, việc sử dụng không đúng phương pháp có thể ảnh hưởng đến tác dụng của kem dưỡng. Sử dụng kem dưỡng da vùng mắt mà không massage hoặc bôi theo phương pháp kéo sẽ làm tăng nếp nhăn trên vùng mắt, khiến vùng da quanh mắt bị lão hóa nhanh hơn.

3. Lựa chọn loại kem dưỡng phù hợp loại da của mình

Khi sử dụng kem dưỡng mắt, bạn không chỉ cần phân biệt các vấn đề về vùng da mắt mà còn xem xét về độ tuổi của mình. Xét cho cùng, các vấn đề về vùng da mắt của chúng ta sẽ khác nhau ở các độ tuổi khác nhau. Nếu chúng ta sử dụng kem làm săn chắc và giảm quầng mắt ở tuổi 20, điều này sẽ có vẻ là tương đối sớm. Nhưng ở độ tuổi 30, tác dụng dưỡng ẩm của những loại kem dưỡng mắt thông thường sẽ không mấy hiệu quả. Vì vậy kem mắt là sản phẩm chăm sóc da cần được sử dụng theo từng độ tuổi nhất định.

Kem dưỡng mắt chúng ta sử dụng trước 25 tuổi nên càng đơn giản càng tốt, không cần quá nhiều tác dụng, làm mờ quầng thâm và ngăn ngừa nếp nhăn quá tốt. Bạn nên lựa chọn những loại kem dưỡng mắt có kết cấu mỏng nhẹ, phù hợp hơn cho mùa hè để tránh bị nhờn.

Ngoài ra, phụ nữ khoảng 35 tuổi nên sử dụng một số loại kem dưỡng mắt có hiệu quả nhất định, để việc loại bỏ các vấn đề về mắt của chúng ta trở nên tốt hơn. Từ đó vùng da quanh mắt của chúng ta sẽ đàn hồi hơn và tránh bị lão hóa sớm.