Kem dưỡng là bước nào trong quy trình chăm sóc da. Sử dụng vào thời điểm nào là tốt nhất?

Thoa kem dưỡng ẩm được xem là bước chăm sóc da cơ bản nhất để nuôi dưỡng, cấp ẩm cho da và bảo vệ da khỏi các tác động bất lợi từ môi trường. Không những thế, kem dưỡng ẩm tốt cho da còn giúp đặc trị các vấn đề mà da thường gặp phải như lão hóa, thô ráp, bong tróc, không đều màu… trả lại da căng mịn, tươi trẻ đầy sức sống.
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Kem dưỡng thường được sử dụng ở bước cuối cùng của quá trình chăm sóc da cơ bản.
Chu trình skincare cơ bản gồm:
- Buổi sáng: Rửa mặt → Toner → Kem dưỡng ẩm → Kem chống nắng
- Buổi tối: Tẩy trang → Rửa mặt → Tẩy tế bào chết (2 - 3 lần/tuần) → Toner → Kem dưỡng ẩm.
Có nhiều loại kem dưỡng da mặt, có thể chia thành kem dưỡng da ban ngày và kem dưỡng da ban đêm.
- Kem dưỡng da mặt ban ngày thường có kết cấu mỏng nhẹ và thấm nhanh. Đó là lý do bạn dễ dàng bắt gặp các loại kem dưỡng ban ngày thường có kết cấu dạng gel và lotion. Bởi trong suốt cả một ngày dài, bạn cần dùng các sản phẩm dưỡng da thẩm thấu nhanh, kết cấu nhẹ tênh để da mặt không cảm thấy nặng nề, bết dinh hay khó chịu.
- Trái ngược với kem dưỡng ban ngày có kết cấu mỏng nhẹ, kem dưỡng ban đêm thường có kết cấu đậm đặc. Các nghiên cứu chỉ ra rằng độ ẩm của da sẽ xuống thấp hơn vào ban đêm vì thế bạn sẽ cần các loại kem dưỡng đậm đặc hơn so với ban ngày.
Ngoài ra còn có các loại kem vừa giúp tái tạo da vừa dưỡng ẩm, tùy thuộc vào từng loại da. Da dầu thích hợp với các sản phẩm dưỡng da mỏng nhẹ, còn da khô thích hợp với các sản phẩm dưỡng ẩm mạnh cho da. Vào mùa thu đông, thời tiết se lạnh, hanh khô, da dễ bị thiếu nước nên mùa thu đông tốt nhất bạn nên sử dụng các loại kem dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm dành cho da khô và da thường sẽ tốt hơn.
Khi nào là thời điểm tốt nhất để sử dụng kem:
1. Về mùa
Vào mùa thu đông, thời tiết se lạnh, hanh khô, làn da dễ bị mất nước. Chất kem đặc, có độ dưỡng ẩm tốt nên rất thích hợp sử dụng vào thời điểm này. Vào mùa thu đông, bạn có thể chọn kem dưỡng ẩm có kết cấu đặc hơn để da được dưỡng ẩm sâu, tránh tình trạng da bị bong tróc và nứt nẻ do thiếu nước.
2. Về thời gian sử dụng hàng ngày
Có hai loại kem dưỡng da mặt, một loại là kem dưỡng da ban ngày và một loại kem dưỡng da ban đêm. So với kem dưỡng da ban đêm, kem dưỡng da ban ngày mang lại cảm giác mỏng nhẹ hơn, trong khi kem dưỡng da ban đêm có tính dưỡng ẩm cao hơn, khắc phục những tổn thương trên da vào ban ngày, bổ sung dưỡng chất cho da.
3. Về các bước chăm sóc da
Kem thường được sử dụng như bước cuối cùng trong quá trình chăm sóc da cơ bản. Cách chăm sóc da cơ bản nhất trước tiên là làm sạch da mặt, thoa các loại sản phẩm đặc trị và cuối cùng là kem dưỡng.