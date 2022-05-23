Kem dưỡng là bước nào trong quy trình chăm sóc da. Sử dụng vào thời điểm nào là tốt nhất?

Kem dưỡng thường được sử dụng ở bước cuối cùng của quá trình chăm sóc da cơ bản.

Ngoài ra còn có các loại kem vừa giúp tái tạo da vừa dưỡng ẩm, tùy thuộc vào từng loại da. Da dầu thích hợp với các sản phẩm dưỡng da mỏng nhẹ, còn da khô thích hợp với các sản phẩm dưỡng ẩm mạnh cho da. Vào mùa thu đông, thời tiết se lạnh, hanh khô, da dễ bị thiếu nước nên mùa thu đông tốt nhất bạn nên sử dụng các loại kem dưỡng ẩm , kem dưỡng ẩm dành cho da khô và da thường sẽ tốt hơn.

Có nhiều loại kem dưỡng da mặt, có thể chia thành kem dưỡng da ban ngày và kem dưỡng da ban đêm.

Khi nào là thời điểm tốt nhất để sử dụng kem:

1. Về mùa

Vào mùa thu đông, thời tiết se lạnh, hanh khô, làn da dễ bị mất nước. Chất kem đặc, có độ dưỡng ẩm tốt nên rất thích hợp sử dụng vào thời điểm này. Vào mùa thu đông, bạn có thể chọn kem dưỡng ẩm có kết cấu đặc hơn để da được dưỡng ẩm sâu, tránh tình trạng da bị bong tróc và nứt nẻ do thiếu nước.

2. Về thời gian sử dụng hàng ngày

Có hai loại kem dưỡng da mặt, một loại là kem dưỡng da ban ngày và một loại kem dưỡng da ban đêm. So với kem dưỡng da ban đêm, kem dưỡng da ban ngày mang lại cảm giác mỏng nhẹ hơn, trong khi kem dưỡng da ban đêm có tính dưỡng ẩm cao hơn, khắc phục những tổn thương trên da vào ban ngày, bổ sung dưỡng chất cho da.

3. Về các bước chăm sóc da

Kem thường được sử dụng như bước cuối cùng trong quá trình chăm sóc da cơ bản. Cách chăm sóc da cơ bản nhất trước tiên là làm sạch da mặt, thoa các loại sản phẩm đặc trị và cuối cùng là kem dưỡng.