Bí quyết chăm sóc da khô khi ngồi máy điều hòa quá lâu

Một trong những cách bạn có thể thực hiện để tránh khô da là bạn hãy bổ sung nước thường xuyên cho da, ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể được cung cấp đủ nước, bởi vì nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể mỗi người, từ đó thanh lọc và khiến da dẻ trở nên tươi tắn, hồng hào hơn, đỡ khô da.

Khi ngồi trong phòng điều hòa thời gian dài, làn da của bạn sẽ dễ bị khô, nẻ. Đây là tình trạng rất bình thường bởi điều hòa đã làm cho làn da bạn bị mất nước và dẫn đến việc làm khô da.

Kem dưỡng ẩm sẽ giúp cho da tăng cường độ ẩm, giúp ngăn ngừa da bị khô vì môi trường điều hòa. Đồng thời, kem dưỡng ẩm cũng có tác dụng rất hiệu quả trong việc bảo vệ làn da của bạn tránh da bị sạm, nám vì bức xạ máy tính.

Rửa mặt trước khi bật điều hòa cũng là cách cung cấp nước cho da, để ngăn ngừa các tác dụng phụ của máy điều hòa. Bạn cũng có thể sử dụng sữa rửa mặt để làm cho da mặt sạch hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm là bước chăm sóc da cần thiết cho mỗi ngày. Buổi sáng và ban đêm, bạn chỉ cần bỏ ra 10 - 15 phút massage bằng kem dưỡng ẩm, giữ cho làn da của mình khỏe mạnh, sáng đều màu da và hồng hào hơn. Kem dưỡng ẩm sẽ cung cấp độ ẩm cho da, giúp tránh tình trạng da bị khô vì môi trường điều hòa. Đồng thời, kem dưỡng ẩm cũng có rất nhiều tác dụng hiệu quả trong việc bảo vệ làn da của bạn tránh da bị sạm, nám vì bức xạ máy tính.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể tăng thêm độ ẩm cho da bằng xịt khoáng. Khi ngồi điều hòa cả ngày, cứ 2 tiếng xịt một lần giúp bạn tỉnh táo hơn và da bớt khô ráp.

Ngủ trưa và nghỉ giải lao trong giờ làm việc

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng những người có thời gian để ngủ trưa 10 - 15 phút mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể phục hồi sức khỏe, tinh thần mà còn có một làn da tươi tắn, khỏe khoắn hơn. Do đó, mỗi ngày bạn hãy dành ra khoảng 10 - 15 phút để ngủ trưa, khôi phục làn da và tinh thần nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Thỉnh thoảng hãy tắt điều hòa đi khi không quá nóng. Ngừng sử dụng điều hòa khi phòng đã đủ mát chẳng hạn. Thay vì ngồi trong phòng máy cả ngày, hãy nghỉ ngơi 5-10 phút sau mỗi hai giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ

Sau một ngày làm việc, ngồi máy điều hòa quá lâu chúng cần cung cấp một lượng độ ẩm rất lớn cho da bằng cách đắp mặt nạ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không nên đắp mặt nạ qua đêm, vì da bạn chỉ thẩm thấu chất dinh dưỡng trong khoảng 30 phút thôi. Thực hiện các bước chăm sóc da cơ bản kết hợp với đắp mặt nạ thường xuyên 1-2 lần/tuần cho bạn làn da khỏe mạnh, căng mịn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại mặt nạ đều có khả năng cấp ẩm, cung cấp những loại dưỡng chất riêng cho làn da của bạn. Vì vậy, khi bạn phải tiếp xúc với điều hòa nhiều, bạn hãy tích cực đắp mặt nạ như dưa chuột, mật ong, trứng, khoai tây hay các loại mặt nạ giấy cấp ẩm để giúp da được thư giãn, hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn, từ đó hạn chế tình trạng khô da.

Bổ sung dầu thực vật, dầu cá

Bổ sung các tinh dầu thực vật từ thiên nhiên cũng là một cách giúp duy trì độ ẩm và làm sạch da, với khả năng thẩm thấu và đẩy các hạt bụi ở sâu trong lỗ chân lông ra khỏi bề mặt da, giúp da luôn sáng khỏe từ bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, dầu cá có chứa acid béo EPA ngăn chặn sự hình thành nếp nhăn, bảo vệ da khỏi tia cực tím và giúp da săn chắc, khỏe mạnh hơn.