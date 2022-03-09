Những điều bạn có thể chưa biết về sữa rửa mặt trà xanh

Công thức làm đẹp 09/03/2022 10:06

Một cách tốt để duy trì làn da của bạn là sử dụng sữa rửa mặt. Nhưng nhiều sản phẩm rất khắc nghiệt, có thể gây ra nhiều vấn đề hơn. Tuy nhiên, bạn có thể tránh điều này bằng cách sử dụng các sản phẩm tự nhiên, chẳng hạn như sữa rửa mặt trà xanh.

Bạn có tò mò về sữa rửa mặt trà xanh và nó có thể làm gì cho bạn không? Trong bài viết này tôi sẽ giúp bạn hiểu hơn về dòng sản phẩm này. 

Một số thành phần trong sữa rửa mặt trà xanh.

 Bạn sẽ tìm thấy trà xanh, tảo bẹ biển, nghệ và táo trong thành phần của dạng sữa rửa mặt này.

Những điều bạn có thể chưa biết về sữa rửa mặt trà xanh - Ảnh 1

 

Trà xanh

Trà xanh có chất chống oxy hóa trong đó, giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại. Bởi vì tổn thương tế bào là nguyên nhân gây ra các dấu hiệu lão hóa trên da của bạn, điều này có nghĩa là trà xanh có đặc tính chống lão hóa.

Những chất chống oxy hóa này không chỉ có thể ngăn ngừa lão hóa sớm mà còn có thể chống lại bệnh ung thư da. Điều này là do ung thư da là kết quả của các gốc tự do trong cơ thể bạn; Các chất chống oxy hóa trong trà xanh có tác dụng loại bỏ các gốc tự do đó và sửa chữa bất kỳ tổn thương nào đối với DNA của bạn.

Ngoài ra, nó có thể ngăn ngừa viêm nhiễm; điều này là nhờ vào lượng polyphenol cao mà bạn tìm thấy trong trà xanh. 

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Rong biển

Khi được thêm vào bất kỳ thực phẩm hoặc sản phẩm chăm sóc da nào, bạn sẽ nhận được vô số lợi ích.

Ví dụ, tảo bẹ biển có rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin A, B (cả 1 và 2), C, D và E. Ngoài ra, nó còn có canxi, iốt, kẽm, magie, kali, sắt và đồng. . Trên thực tế, nó có lượng canxi gấp 10 lần so với sữa!

Bởi vì tảo bẹ biển cũng có nhiều chất chống oxy hóa, bạn có thể tận hưởng nhiều lợi ích tương tự như bạn tìm thấy trong trà xanh.

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Nghệ

Bạn sẽ tìm thấy chất curcumin, là thành phần hoạt chất chính. Giống như trà xanh và tảo bẹ biển, curcumin là một chất chống oxy hóa mạnh, vì vậy bạn có thể tận hưởng nhiều hơn những lợi ích tương tự mà bạn nhận được từ hai siêu thực phẩm kia.

Chất curcumin không chỉ ngăn chặn các gốc tự do trong cơ thể bạn mà còn khuyến khích cơ thể bạn tạo ra nhiều enzym chống oxy hóa hơn. Điều này có nghĩa là cơ thể bạn sẽ có đầy đủ chất chống oxy hóa tốt, sẵn sàng chống lại tuổi tác và chứng viêm!

Những điều bạn có thể chưa biết về sữa rửa mặt trà xanh - Ảnh 4

 

Táo

Trong một quả táo, bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng. Chúng bao gồm vitamin A, B (1, 2 và 6), C và K, cũng như chất xơ, kali, mangan và đồng.

 

Những điều bạn có thể chưa biết về sữa rửa mặt trà xanh - Ảnh 5

 

Lợi ích của việc sử dụng sữa rửa mặt trà xanh.

Làm sạch hoàn toàn làn da của bạn

Một trong những điều chính bạn muốn sữa rửa mặt của mình làm là ... sạch!

Nhiều sản phẩm bạn sẽ tìm thấy trên thị trường ngày nay chứa đầy các hóa chất được thêm vào (và không cần thiết). Hoặc nhiều người không làm những gì họ yêu cầu trên nhãn.

Tốt cho mọi loại da

Thông thường, có 4 loại da: da dầu, da khô, da nhạy cảm và da hỗn hợp. Nếu bạn mua nhiều sản phẩm chăm sóc da, thì bạn có thể đã nhận thấy rằng chúng sẽ ghi rõ trên nhãn loại da của chúng. Khi làn da của bạn thay đổi trong suốt nhiều năm, có thể sẽ khá khó chịu khi phải mua các sản phẩm khác nhau. Một lợi ích đáng kể của việc sử dụng sữa rửa mặt trà xanh là nó tốt cho mọi loại da! Vì vậy, bất kể bạn hiện tại là chai nào và bạn sẽ là chai nào trong tương lai, bạn có thể tiếp tục sử dụng cùng một chai, bất kể điều gì.

Nhẹ nhàng trên da bị mụn

Đối với những bạn phải đối mặt với mụn trứng cá , thì bạn sẽ biết sự khó khăn của việc tìm ra loại sữa rửa mặt phù hợp không chỉ giúp da mặt thông thoáng mà còn giảm thiểu kích ứng.

Như chúng tôi đã chỉ ra ở trên, nhiều chất tẩy rửa hiện đại trên thị trường có hóa chất mài mòn trong đó. Mặc dù chúng có thể thực hiện công việc loại bỏ hoặc làm giảm mụn trứng cá của bạn, nhưng nó có thể gây thêm mẩn đỏ và kích ứng.

Sữa rửa mặt trà xanh có khả năng làm sạch và nuôi dưỡng làn da của bạn mà không làm mất đi tinh dầu, không giống như các loại sữa rửa mặt khác dành cho da bị mụn. Nó làm giảm sản xuất bã nhờn của cơ thể một cách tự nhiên, là dầu có trong mụn trứng cá.

Se khít làn da và lỗ chân lông của bạn

Một lợi ích tuyệt vời của sữa rửa mặt trà xanh là không chỉ làm sạch da mặt mà còn làm se da và se lỗ chân lông. Điều này là do có tanin trong trà xanh, một loại chất làm se.

Cách sử dụng sữa rửa mặt trà xanh

Kết hợp sữa rửa mặt trà xanh vào thói quen hàng ngày của bạn rất dễ thực hiện!

Bạn có thể rửa mặt hai lần một ngày; một lần vào buổi sáng và một lần vào ban đêm. Với tay ướt, bơm sữa rửa mặt một hoặc hai lần vào tay. Xoa hai bàn tay vào nhau để tạo bọt, sau đó xoa bóp hỗn hợp này lên khắp mặt một chút.

Sau khi hoàn thành, rửa sạch hoàn toàn bọt trên mặt. Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn không còn bụi bẩn, lớp trang điểm và chất độc mà bạn tích tụ cả ngày.

Bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm sau đó, vì các sản phẩm và nước có thể làm khô da của bạn một chút.

Sữa rửa mặt trà xanh siêu thực phẩm

Nó không chỉ tuyệt vời cho làn da của bạn mà nó còn có mùi rất tuyệt và rất nhẹ nhàng, vì vậy bạn có thể sử dụng sản phẩm mà không cần lo lắng về tác dụng phụ.

Xem xét chất tẩy rửa trà xanh chứa đầy siêu thực phẩm và các chất tốt khác cho làn da của bạn, bạn sẽ làm cho cơ thể của bạn được ưu ái rất nhiều bằng cách sử dụng chúng.

Xem thêm: Top 8 loại sữa rửa mặt trà xanh tốt nhất hiện nay

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