Vùng da ở tay khá nhạy cảm và luôn phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, các chất hóa học,... tuy nhiên nó lại ít được chúng ta quan tâm. Nếu không biết cách bảo vệ và chăm sóc, da tay sẽ trở nên thô ráp, xỉn màu và thậm chí là xuất hiện những vết đồi mồi. Với các mẹo nhỏ trên đây, hi vọng chị em sẽ chọn cho mình 1 bí quyết phù hợp để xóa đi vết nhăn nheo gân guốc cho đôi bàn tay mềm mịn, tươi trẻ nhé.

Chanh là loại quả chứa nhiều axit. Axit trong chanh có tác dụng tẩy trắng nhẹ, giúp loại bỏ tế bào chết, bã nhờn và bụi bẩn trên da. Chính vì vậy, bạn có thể hoàn toàn sử dụng chanh để làm trắng da tay.

Cách làm này khá đơn giản, vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn chỉ cần chà xát một vài lát chanh mỏng lên vùng da tay khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Với những bạn có làn da mỏng thì nên thực hiện cách ngày, còn những bạn da dày thì có thể thực hiện mỗi tối 1 lần.

Xóa vết nhăn nheo da tay bằng trứng gà

Theo các nhà khoa học trong lòng trắng trứng gà chứa khoảng 69 Protein giúp xóa mờ những vết thâm sạm giúp da căng mịn trắng sáng, tăng tính đàn hồi cho da. Khi lòng trắng trứng thoa lên bề mặt da, chúng sẽ nhẹ nhàng kéo căng bề mặt da.

Cách thực hiện :

Rửa sạch mặt và thấm khô nước.

Trứng gà tách lấy lòng trắng

Thoa lòng trắng trứng lên khắp bề mặt da kết hợp massge nhẹ nhàng.

Để yên trong 20 phút (đến khi lòng trắng khô lại) rồi rửa sạch với nước ấm

Đây là phương pháp đơn giản nhất nên bạn hãy thường xuyên áp dụng, tuần khoảng 4 đến 5 lần để đạt kết quả tốt nhất.

Cách chữa da tay bị nhăn với dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân có chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất nên có thể dùng như một loại kem dưỡng da tay. Hàm lượng axit béo và vitamin E sẽ cải thiện tối đa cấu trúc bề mặt da, làm chậm quá trình lão hóa của tế bào. Đặc biệt rất thích hợp cho các loại da khô.

Trộn đều 3 giọt dầu hạnh nhân với 1 thìa cà phê mật ong kèm 1 ít nước để có hỗn hợp sệt vừa đủ, sau đó thoa đều lên da tay, để khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Đây cũng là một trong những cách làm mềm da tay bị khô rất hữu hiệu mà các chị em có thể tham khảo.

Để duy trì hiệu quả các nàng nhớ bảo vệ bàn tay dưới ánh nắng mặt trời, khi tiếp xúc chất tẩy rửa, hóa học, và luôn nhớ dưỡng ẩm sau khi rửa tay hay đi tắm để giữ da tay luôn được ẩm mượt.