7 mẹo "hô biến" mái tóc xoăn trở nên mềm mượt, bồng bềnh mà chẳng cần ra tiệm

Chúng có thể được áp dụng cho cả tóc ướt và khô. Mặc dù sử dụng dạng xịt rất tiện lợi nhưng chúng lại có một nhược điểm khó chịu là hầu hết chúng đều chứa silicone và các thành phần có hại khác tích tụ trong tóc và gây hại cho tóc từ bên trong. Mặt khác, dầu có tác dụng tốt cho cả việc duỗi tóc và bảo vệ nhiệt.

Sử dụng các loại mặt nạ dưỡng tóc thường xuyên sẽ giúp mái tóc của bạn trở nên mềm mượt và óng ả. Mặt nạ tóc được tạo ra để nuôi dưỡng và dưỡng ẩm cho tóc của bạn, cũng như hoạt động trên cấu trúc bên trong của nó. Khi tóc khỏe từ bên trong, tóc sẽ đẹp trong bất kỳ kiểu nào.