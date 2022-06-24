7 mẹo "hô biến" mái tóc xoăn trở nên mềm mượt, bồng bềnh mà chẳng cần ra tiệm

Một mái tóc thẳng, suôn mượt là điều mà phái đẹp luôn mong muốn. Những người có mái tóc xoăn cũng luôn tìm mọi cách để biến mái tóc của mình trở nên thẳng hơn. Có vô số cách mà bạn có thể làm như là ra tiệm làm tóc hay những trung tâm làm tóc chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể tự mình làm ngay tại nhà, sau đây là 7 cách mà chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn cách để làm cho tóc thẳng và suôn mượt.
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1. Tạo kiểu phù hợp khi bắt đầu khi đi tắm
- Đây không phải là một trò đùa. Bạn sẽ không thể tạo ra một kiểu tóc đẹp nếu không có dầu gội và dầu xả tốt. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo rằng bạn chọn các sản phẩm chăm sóc có chứa keratin, một hợp chất hóa học được biết đến với đặc tính làm thẳng tóc. Vui lòng tránh các phương pháp điều trị keratin được cung cấp trong các tiệm làm tóc vì các phương pháp điều trị này thường bao gồm formaldehyde trong công thức của chúng, một hóa chất rất mạnh và độc hại nguy hiểm nếu hít phải.
2. Chọn loại lược phù hợp với tóc
- Không sử dụng lược tròn vì chúng dùng để tạo ra tóc xoăn, đặc biệt nhất là ở phần đuôi tóc.
- Để chải tóc đúng cách, hãy sử dụng lược răng thưa - nó rất tốt để gỡ rối cho tóc của bạn. Bạn thậm chí có thể sử dụng nó dưới vòi hoa sen để thoa dầu xả lên từng inch trên tóc của mình. Bạn cũng có thể sử dụng lược răng vừa hoặc răng thưa để làm thẳng tóc một cách tự nhiên. Cách này chỉ phù hợp với tóc thẳng hoặc gợn sóng, vì vậy nếu bạn có mái tóc rất xoăn thì đây có thể không phải là giải pháp tốt nhất.
Cố gắng để tóc khô tự nhiên (không dùng máy sấy) và chải tóc nhiều lần sau mỗi vài phút. Để tránh gãy rụng, lược có thể giúp bạn gỡ rối tóc sau khi gội bằng cách chải từ dưới lên trên. Nếu bạn muốn sử dụng quạt để có kết quả nhanh hơn, thì bạn có thể muốn chải nó thường xuyên hơn.
3. Tóc đuôi ngựa có thể giúp bạn chinh phục những mái tóc xoăn cứng đầu
- Sau khi gội đầu đúng cách, hãy đợi cho đến khi tóc khô ít nhất 70% rồi buộc tóc đuôi ngựa buộc thấp. Nếu bạn có tóc mái hoặc tóc rụng kiểu đuôi ngựa, hãy cố định bằng kẹp tóc. Chải tóc đuôi ngựa để đảm bảo không bị rối.
- Cứ cách 5-7cm thì dùng nhiều dây buộc tóc để buộc tóc (số lượng dây buộc tóc tùy thuộc vào độ dài của tóc). Che đầu bằng khăn lụa và đợi cho đến khi tóc khô. Kéo chiếc khăn ra và tháo tất cả các dây buộc tóc sau đó chải lại tóc của bạn.
- Tóc duôi ngựa không thực sự làm cho tóc bạn thẳng một cách thần kỳ ngay lập tức, nhưng nó có thể làm yếu độ xoăn của tóc tại vị trí đặt búi tóc của bạn, vì nó sẽ nằm ở đó một thời gian. Tuy nhiên, nó có thể hoạt động hoàn hảo trong một số điều kiện.
- Nếu bạn không có mái tóc gợn sóng, hãy búi tóc thật chặt trước khi duỗi thẳng tóc.
- Nếu bạn có mái tóc xoăn tự nhiên và bạn đã ép tóc vào đêm hôm trước, hãy búi tóc chặt và sấy qua đêm để có được mái tóc thẳng mượt vào ngày hôm sau.
- Cố gắng ngủ trên một chiếc gối sa tanh / lụa để búi tóc quen dần.
- Nếu bạn có mái tóc quá dày, hãy quấn tóc quanh đầu khi tóc còn hơi ướt (hoặc hơi ẩm).
- Nếu tóc bạn hơi xoăn, hãy buộc nó thành một búi tóc ướt khi tóc còn ẩm.
Thử quấn tóc trước khi đi ngủ
- Một kỹ thuật tốt để tạo kiểu tóc xoăn là quấn tóc trước khi đi ngủ vào buổi tối: gội đầu, sấy khô ở chế độ mát, sau đó quấn phần tóc gần như khô quanh đầu, cố định bằng kẹp tóc. Sáng hôm sau, tóc của bạn có thể sẽ trông bóng và thẳng.
5. Tìm hiểu về ép tóc thẩm mỹ
Kem làm thẳng và serum
- Chúng nên được thoa dọc theo chiều dài của tóc và để khô. Các sản phẩm này bảo vệ khỏi tia UV và làm hư hại và quá nóng cấu trúc tóc. Hạn chế duy nhất là chúng không thể được sử dụng với thuốc nhuộm tóc vì nó ngăn không cho kem thấm vào lõi tóc. Do đó, hiệu quả của việc sử dụng sẽ không được chú ý.
Dầu xịt làm thẳng và làm mượt da
Chúng có thể được áp dụng cho cả tóc ướt và khô. Mặc dù sử dụng dạng xịt rất tiện lợi nhưng chúng lại có một nhược điểm khó chịu là hầu hết chúng đều chứa silicone và các thành phần có hại khác tích tụ trong tóc và gây hại cho tóc từ bên trong. Mặt khác, dầu có tác dụng tốt cho cả việc duỗi tóc và bảo vệ nhiệt.
Sử dụng các loại mặt nạ dưỡng tóc thường xuyên sẽ giúp mái tóc của bạn trở nên mềm mượt và óng ả. Mặt nạ tóc được tạo ra để nuôi dưỡng và dưỡng ẩm cho tóc của bạn, cũng như hoạt động trên cấu trúc bên trong của nó. Khi tóc khỏe từ bên trong, tóc sẽ đẹp trong bất kỳ kiểu nào.
Mặt nạ 3 loại dầu
- Trộn dầu ô liu, dầu thầu dầu và dầu ngưu bàng với tỷ lệ bằng nhau. Lượng dầu phụ thuộc vào độ dài và độ dày của tóc. Hỗn hợp này nên được đun nóng trong nồi cách thủy và thoa lên toàn bộ chiều dài của tóc. Quấn tóc của bạn trong một chiếc khăn ấm và giữ mặt nạ trong 40 phút.
Mặt nạ dầu ô liu
- Nếu không có các loại dầu nêu trên, bạn có thể chỉ sử dụng một loại. Đun nóng 3 thìa dầu ô liu và thoa lên tóc. Dùng màng bọc thực phẩm che tóc để tạo “hiệu ứng nhà kính” nhỏ. Để có hiệu quả tốt hơn, hãy để mặt nạ qua đêm và gội đầu vào buổi sáng (mặc dù có thể hơi khó rửa sạch mặt nạ). Bạn có thể cần thoa dầu gội nhiều lần để gội sạch dầu. Bạn cũng có thể xả tóc bằng 1 lít nước ấm có pha nước cốt chanh.
6. Sử dụng thuốc nhuộm không màu từ cây lá móng (Henna)
- Henna (cây lá móng) là một loại thuốc nhuộm có nguồn gốc từ thực vật. Nó rất phổ biến và đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ ở các nền văn hóa và quốc gia khác nhau, như Ai Cập và Ấn Độ. Mặc dù phiên bản nổi tiếng của nó là thuốc nhuộm tóc màu đỏ tự nhiên, nhưng cũng có một loại Henna khác (Henna không màu hoặc trung tính, chiết xuất từ một loại cây có tên là Cassia Obovata ) có thể được sử dụng để dưỡng tóc nhẹ nhàng - và giúp duỗi tóc. đặc tính.
Sử dụng sản phẩm này hai lần một tháng có thể có tác dụng làm thẳng tóc của bạn. Hãy nhớ rằng tác dụng của Cassia Obovata không phải là vĩnh viễn - nó sẽ chỉ kéo dài trong khoảng 2-3 tuần. Ngoài ra, bạn sẽ phải áp dụng sản phẩm này thường xuyên để tận hưởng lợi ích của nó lâu dài.Xin lưu ý rằng nó sẽ đọng lại một màu hơi vàng trên tóc nếu các sợi của bạn có màu xám.
7. Duỗi tóc tự nhiên bằng giấm táo
- Bạn có thể duỗi tóc thẳng tự nhiên ngay tại nhà với giấm táo. Trộn 2 thìa giấm táo và một cốc nước rồi cho vào bình xịt. Xịt toàn bộ phần tóc đã gội của bạn lên toàn bộ chiều dài. Để nó trong vài phút, và sau đó rửa sạch bằng nước ấm.
Bạn có thể tạo bình xịt để sử dụng trong tương lai bằng cách pha nửa ly giấm táo và 1,5 lít nước ấm. Sau đó chỉ cần đổ hỗn hợp vào bình xịt và sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn tóc thẳng.
Theo Bright Side