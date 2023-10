5 loại thực phẩm cực tốt cho tóc mà bạn không nên bỏ qua

Kiwi là một trong những loại quả này rất giàu vitamin C. Tuy không có bằng chứng rõ ràng rằng vitamin C trực tiếp góp phần vào quá trình mọc tóc, nhưng vitamin C lại là một chất chống oxy hóa bảo vệ lỗ chân lông và giúp tóc phát triển. Kiwi cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa khác, bao gồm flavonoid và carotenoid và đặc biệt là đồng, có công dụng giúp duy trì sắc tố của tóc.

2. Tỏi