5 loại thực phẩm cực tốt cho tóc mà bạn không nên bỏ qua

Chăm sóc tóc 19/04/2022 17:09

Để giữ cho mái tóc khỏe mạnh và bóng mượt không có gì tốt hơn rau và trái cây. Trái cây và rau quả chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp mọc tóc , bảo vệ lỗ chân lông và hạn chế rụng tóc. Hãy cùng tìm hiểu những loại rau củ quả nào tốt cho mái tóc của bạn nhé.

1. Kiwi

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Kiwi là một trong những loại quả này rất giàu vitamin C. Tuy không có bằng chứng rõ ràng rằng vitamin C trực tiếp góp phần vào quá trình mọc tóc, nhưng vitamin C lại là một chất chống oxy hóa bảo vệ lỗ chân lông và giúp tóc phát triển. Kiwi cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa khác, bao gồm flavonoid và carotenoid và đặc biệt là đồng, có công dụng giúp duy trì sắc tố của tóc.

2. Tỏi

Tỏi có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm vô cùng mạnh. Rụng tóc thường do nhiễm trùng da hoặc lỗ chân lông gây ra, vì vậy nếu bạn thoa nước ép tỏi lên tóc sẽ có tác dụng giảm những triệu chứng này. Tỏi cũng chứa nhiều selen, một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của tóc.

Ngoài ra, nó còn rất giàu vitamin C. Như đã đề cập trước đó, vitamin C là một chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và bảo vệ lỗ chân lông. Trong tỏi còn có flavonoid và anthocyanins giúp giữ màu tóc tự nhiên và khỏe đẹp. 

3. Dưa chuột

5 loại thực phẩm cực tốt cho tóc mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2

Dưa chuột chứa rất nhiều chất dinh dưỡng chống oxy hóa như vitamin C, mangan và beta-carotene. Nó cũng chứa nhiều flavonoid có tác dụng bảo vệ lỗ chân lông. Nó cũng rất giàu silicon dioxide có tác dụng kích thích mọc tóc rất hiệu quả. 

4. Cà rốt

Đây là loại thực phẩm rất giàu biotin, một loại vitamin cần thiết cho sự phát triển của tóc100g cà rốt chứa 20% lượng biotin được chuyên gia khuyên dùng hàng ngàyNó cũng rất giàu carotenoid chống oxy hóa và chứa nhiều beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A được coi là một chất dinh dưỡng thiết yếu để duy trì sự cân bằng của hệ thống miễn dịch.

5. Rau bina

5 loại thực phẩm cực tốt cho tóc mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3

Đây là loại rau rất giàu chất sắt. Khi thiếu sắt, bạn sẽ xuất hiện một triệu chứng rụng tóc được gọi là rụng tóc do telogen mãn tính, đặc biệt thường xảy ra ở phụ nữNgoài ra, rau bina còn chứa nhiều loại vitamin khác nhau, bao gồm vitamin C và K và các khoáng chất như axit folic, mangan, magiê và đồng.

Theo Kormedi.com

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