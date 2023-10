Không cần dùng nhiều hoá chất, 7 thực phẩm sau sẽ giúp bạn có một mái tóc chắc khoẻ và bóng mượt như được chăm sóc ở tiệm

Loại quả này rất giàu vitamin C. Không có bằng chứng xác thực nào cho thấy vitamin C trực tiếp góp phần vào sự phát triển của tóc, nhưng vitamin C là một chất chống oxy hóa bảo vệ lỗ chân lông mọc tóc và giúp tóc phát triển. Kiwi không chỉ có vitamin C mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như flavonoid và carotenoid và đặc biệt là đồng giúp duy trì sắc tố của tóc.