Không cần dùng nhiều hoá chất, 7 thực phẩm sau sẽ giúp bạn có một mái tóc chắc khoẻ và bóng mượt như được chăm sóc ở tiệm

Không có gì tốt hơn rau và trái cây để duy trì mái tóc khỏe mạnh và bóng mượt. Trái cây và rau quả chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp mọc tóc, bảo vệ lỗ chân lông mọc tóc và chống rụng tóc. Hãy cùng tìm hiểu những loại rau củ quả nào tốt cho tóc để tránh tình trạng yếu mềm, gãy rụng nhé.

Loại quả này rất giàu vitamin C. Không có bằng chứng xác thực nào cho thấy vitamin C trực tiếp góp phần vào sự phát triển của tóc, nhưng vitamin C là một chất chống oxy hóa bảo vệ lỗ chân lông mọc tóc và giúp tóc phát triển. Kiwi không chỉ có vitamin C mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như flavonoid và carotenoid và đặc biệt là đồng giúp duy trì sắc tố của tóc.

Tỏi

Tỏi có tác dụng kháng khuẩn và diệt nấm mạnh. Tình trạng rụng tóc thường do nhiễm trùng da đầu hoặc lỗ chân lông, nếu thoa nước ép tỏi lên tóc sẽ có tác dụng giảm nhiễm trùng. Tỏi cũng chứa nhiều selen - một chất vô cơ quan trọng đối với một mái tóc khỏe mạnh.

Quả dâu

Nó rất giàu vitamin C. Như đã đề cập trước đó, vitamin C là một chất chống oxy hóa hỗ trợ hệ miễn dịch và bảo vệ lỗ chân lông. Nó cũng chứa thành phần flavonoid và anthocyanins giúp giữ màu tóc không bị xuống màu hay xỉn màu.

Quả dưa chuột

Dưa chuột chứa rất nhiều chất dinh dưỡng chống oxy hóa như vitamin C, mangan và beta-carotene. Đồng thời cũng chứa nhiều flavonoid có tác dụng bảo vệ các lỗ chân lông mọc tóc. Ngoài ra, dua chuột rất giàu silicon dioxide được tìm thấy trong mô liên kết của cơ thể, có tác dụng giúp mọc tóc.

Cà rốt

Cà rốt là một trong những loại củ chứa rất giàu biotin - một loại vitamin cần thiết cho sự phát triển của tóc và thường thấy trong bảng thành phần của các loại dầu gội đầu. 100g cà rốt chứa 20% lượng biotin được khuyến nghị hàng ngày. Nó cũng giàu chất carotenoid - một chống oxy hóa và beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A được coi là một chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự cân bằng của hệ miễn dịch.

Rau bina (rau chân vịt)

Rau bina giàu chất sắt. Khi thiếu sắt, triệu chứng rụng tóc telogen mãn tính đặc biệt xảy ra ở phụ nữ. Ngoài ra, rau bina còn chứa nhiều loại vitamin khác nhau, bao gồm vitamin C và K, và các khoáng chất như axit folic, mangan, magiê và đồng.

Hành tây

Ngoài cà rốt, hành tây là một loại củ chứa rất nhiều biotin không kém, góp phần vào sự phát triển của tóc. Giống như kiwi, hành tây cũng chứa đồng giúp duy trì sắc tố của tóc. Bạn cũng có thể thoa nước ép hành tây lên tóc vì hành tây có chứa một chất chống oxy hóa gọi là quercetin có thể giúp loại bỏ hoặc kiểm soát tình trạng nhiễm trùng da đầu và lỗ chân lông mọc tóc.