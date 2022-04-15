Cách làm dầu dưỡng tóc từ dừa và cà rốt để giảm nỗi lo rụng tóc

Chăm sóc tóc 15/04/2022 18:51

Dầu dưỡng tóc từ cà rốt và dừa là một trong những liệu pháp tự nhiên hiệu quả nhất để ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc do cả hai đều là thành phần rất tốt cho tóc.

Bạn có biết rằng dầu dưỡng tóc từ cà rốt và dừa là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa rụng tóc? Hãy cùng học cách làm dầu dưỡng tóc từ dừa cà rốt giúp ngăn rụng tóc ngay qua bài viết này nhé.

Rụng tóc là một vấn đề thẩm mỹ ảnh hưởng đến cả nam và nữ, nhưng rụng tóc không phải là tận thế! Dưới đây là một số cách đơn giản và thiết thực để kích thích mọc tóc, giúp tóc trở nên dày, bóng mượt và chắc khỏe hơn.

Lợi ích của dừa và cà rốt

Cách làm dầu dưỡng tóc từ dừa và cà rốt để giảm nỗi lo rụng tóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dầu dưỡng tự nhiên rất tốt để nuôi dưỡng và bảo vệ tóc mà không cần đến hóa chất. Do cà rốt và dừa đều có các chất dinh dưỡng cần thiết để chăm sóc, củng cố và kích thích mọc tóc. Vì vậy, lợi ích được tăng cường đáng kể khi cà rốt và dừa được sử dụng cùng nhau.

Ngoài việc giúp tóc trở nên mềm và óng mượt, dừa còn rất hiệu quả trong việc bảo vệ tóc khỏi bị hư hại do các thiết bị làm nóng như máy sấy tóc và máy duỗi, uốn tóc do đặc tính dưỡng ẩm tuyệt vời của nó. Ngoài ra, các yếu tố môi trường khác góp phần làm cho tóc xấu đi như gió, bụi và ô nhiễm không khí.

Cà rốt chứa các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa giúp chăm sóc da đầu và lưu thông máu. Cà rốt còn chứa vitamin A, B, C và K, cũng như giàu chất xơ, kali và phốt pho. Những  chất này không chỉ kích thích mọc tóc mà còn đóng vai trò quyết định trong việc ngăn ngừa rụng tóc. Cà rốt chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy lưu thông máu. Đồng thời, củng cố các nang tóc và ngăn chặn tia UV.

Cách làm dầu dưỡng từ dừa và cà rốt

Nguyên liệu

  • 3 củ cà rốt lớn
  • 1cc nước cốt dừa

Cách làm

  • Để bắt đầu, hãy nạo cà rốt và sau đó vắt lấy nước bằng một miếng vải sạch.
  • Nhẹ nhàng trộn nước cà rốt đã vắt và nước cốt dừa.

Cách dùng

  • Gội đầu trước khi dùng dầu dưỡng.
  • Thoa dầu dưỡng lên phần đuôi tóc của bạn. Ngoài ra, dùng đầu ngón tay xoa bóp toàn bộ da đầu. Làm điều này trong khoảng 5 phút.
  • Để dầu dưỡng phát huy tác dụng, hãy ủ tóc trong khoảng 30 phút.
  • Cuối cùng, gội lại với nước sạch. 
  • Lặp lại quy trình này mỗi tuần một lần để có kết quả tốt nhất.

(Theo Steptohealth)

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