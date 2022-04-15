7 lý do nên ăn táo xanh khi bụng đói

Trong khi tất cả các loại táo đều được chứng minh là tốt cho cơ thể như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, thì táo xanh nói riêng có thể giúp ích rất nhiều cho cuộc sống hàng ngày của bạn. Táo xanh là loại trái cây có tác dụng giảm cân tuyệt vời nên rất có lợi cho việc duy trì sức khỏe thể chất. Vì táo xanh có đặc điểm là ít calo và giàu chất dinh dưỡng thực vật nên mang lại lợi thế hơn hẳn các loại trái cây khác.

Ăn một quả táo xanh mỗi ngày khi bụng đói là một thói quen tốt để bắt đầu ngày mới. Táo xanh là một nguồn năng lượng tự nhiên với nhiều loại chất dinh dưỡng .

Táo cũng là một nguồn cung cấp flavonoid, procyanidins và axit hữu cơ. Ngoài ra, chúng còn chứa chất xơ, giúp ích cho đường ruột và có lợi cho sức khỏe.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Dinh dưỡng Tây Ban Nha, táo rất giàu kali và vitamin C. Do đó, ăn táo giúp bổ sung một cách tự nhiên các chất dinh dưỡng này.

Ăn táo xanh vào sáng sớm hoặc lúc bụng đói để cơ thể có thể hấp thụ năng lượng cần thiết để thực hiện các hoạt động trong ngày.

Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu lý do tại sao bạn nên ăn táo xanh thường xuyên vào bữa sáng hoặc lúc bụng đói.

Giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

Một lát táo xanh chỉ khoảng 80 kcal, nhưng nó là một nguồn năng lượng tuyệt vời vì nó chứa carbohydrate, chất xơ và axit amin. Ăn táo xanh khi bụng đói có thể giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất xơ, có tác dụng cải thiện tiêu hóa và giúp bạn no lâu hơn. Người ta tin rằng các chất dinh dưỡng có trong táo xanh thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn vào buổi sáng, giúp đốt cháy calo dễ dàng hơn.

Phòng ngừa bệnh tiểu đường

Ăn táo xanh hàng ngày là cách đơn giản và hiệu quả để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc giảm các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Một lượng lớn chất xơ hòa tan tham gia vào quá trình trao đổi chất và thúc đẩy việc sử dụng nó như một nguồn năng lượng. Ăn táo xanh khi bụng đói có thể làm giảm cảm giác thèm ăn đồ ngọt vào buổi sáng và thúc đẩy quá trình sử dụng insulin thích hợp.

Chăm sóc sức khỏe tim mạch

Táo xanh là một loại trái cây rất tốt cho cơ thể và sức khỏe trong nhiều mặt. Táo xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là flavonoid và chất xơ, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Những chất dinh dưỡng này kiểm soát mức cholesterol cao, ngăn ngừa hình thành mảng bám trong động mạch. Nó cũng chứa nhiều kali, một khoáng chất cần thiết duy trì sự cân bằng điện giải của cơ thể để bảo vệ cơ và tim. Nó giúp giảm các nguyên nhân gây viêm gây ra các vấn đề về tim, tuần hoàn máu và não.

Cải thiện tiêu hóa

Nếu bạn ăn một quả táo xanh khi bụng đói, bạn có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và giải quyết bệnh táo bón mãn tính. Pectin, một loại chất xơ có trong táo xanh giúp điều chỉnh nhu động ruột và thúc đẩy quá trình đào thải các chất cặn bã. Nó có tác dụng thải khí nhẹ, vì vậy nó không tích tụ trong đường tiêu hóa. Thêm nữa nó giúp trung hòa sản xuất dịch vị dư thừa, ngăn ngừa các chứng khó chịu như khó tiêu và trào ngược axit.

Bảo vệ sức khỏe của não

Các bác sĩ khuyên bạn nên ăn các loại trái cây như táo xanh để tốt cho sức khỏe não bộ. Sức khỏe của não phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, một số người cho rằng ăn một miếng trái cây mỗi sáng có thể giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Do rất giàu chất chống oxy hóa như cyanidin và epicatechin nên nó có thể bảo vệ tế bào não và tăng cường sức khỏe não bộ. Nó cũng chứa flavonoid cùng với vitamin C và magie, có thể làm tăng quá trình tái tạo tế bào. Tối ưu hóa việc cung cấp oxy cho mô não bằng cách cải thiện lưu thông máu.

Giúp bạn có một làn da đẹp

Táo xanh không phải là nguyên liệu hỗ trợ giảm nếp nhăn mang lại hiệu quả thần kỳ. Tuy nhiên, các chất chống oxy hóa có trong trái cây rất hữu ích trong quá trình lão hóa da sớm. Táo xanh có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo và trẻ hóa tế bào. Do đó, các nếp nhăn và khuyết điểm có thể được giảm bớt. Táo xanh có hàm lượng nước cao, có thể ngậm nước cho da và thúc đẩy quá trình giải độc. Nó giúp kích thích sản xuất collagen và elastin giữ cho lớp hạ bì săn chắc và tươi trẻ.

Giảm mảng bám

Các hợp chất chứa trong táo xanh có tác dụng làm giảm mảng bám trên răng. Người ta nói rằng các axit tự nhiên trong táo giúp làm sạch răng. Nó cũng có thể vô hiệu hóa sự phát triển của vi khuẩn gây viêm miệng và bằng cách điều chỉnh độ pH trong miệng, bạn có thể ngăn ngừa hơi thở có mùi và tăng tiết nước bọt.

Nếu bạn không thường xuyên ăn táo xanh thì bây giờ bạn đã biết những lợi ích của táo, hãy ăn táo xanh khi bụng đói vào buổi sáng kể cả từ ngày mai. Tuy nhiên, tốt hơn hết bạn nên ăn táo xanh cả vỏ.

Ngoài ra, để duy trì sức khỏe, tốt nhất là nên ăn tất cả các loại trái cây và duy trì một chế độ ăn uống cân bằng mà không phải chỉ ăn táo.

(Theo Steptohealth)