Các cách chăm sóc sức khỏe với chanh

Sức khỏe 15/04/2022 10:04

Chanh hỗ trợ tiêu hóa và kích hoạt chức năng gan, thúc đẩy việc loại bỏ độc tố và ngăn ngừa việc hình thành sỏi thận.

Chanh hỗ trợ tiêu hóa và kích hoạt chức năng gan, thúc đẩy việc loại bỏ độc tố và ngăn ngừa việc hình thành sỏi thận.

Chanh thuộc nhóm cam quýt và được đánh giá cao vì lợi ích sức khỏe của chúng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những lợi ích sức khỏe và các biện pháp chữa bệnh tự nhiên của chanh.

Đặc điểm của chanh

Các cách chăm sóc sức khỏe với chanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được biết đến với việc sử dụng trong các món ăn trên khắp thế giới, chanh là loại cây có mùi thơm lâu năm trong chi cam quýt. Chanh chứa một lượng lớn vitamin C và axit xitric, ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất của chanh. Nó cũng cung cấp một lượng lớn kali, canxi, phốt pho và magie.

Chanh được dùng để chế biến các món ăn, thức uống ngọt và mặn. Nước chanh cũng hay được sử dụng để làm sạch nước và ngăn chặn sự phát triển của một số vi khuẩn. Lá chanh có thể được sử dụng để tăng thêm hương thơm cho phòng và đồ đạc, thậm chí cây chanh còn thích hợp dùng để làm tủ.

Ngoài ra, bạn có biết rằng chanh có số lợi ích sức khỏe?

Chất khử trùng

Chanh là một chất khử trùng tự nhiên và có thể được sử dụng để khử trùng vết thương. Nó ngăn chặn sự lây lan của các vi sinh vật có hại và thúc đẩy quá trình chữa lành da.

Bảo vệ hệ thống tim mạch và tuần hoàn máu

Chanh cung cấp nhiều chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy chức năng tim khỏe mạnh và củng cố thành mạch máu. Đồng thời, nó có thể thúc đẩy lưu thông máu, giảm huyết áp và ngăn ngừa cục máu đông.

Bảo vệ gan, thận, bàng quang và hệ tiêu hóa

Chanh hỗ trợ tiêu hóa và kích hoạt chức năng gan, thúc đẩy việc loại bỏ độc tố và ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Các chất dinh dưỡng trong chanh kích hoạt tăng cường hệ thống miễn dịch.

Đau và viêm khớp

Giống như các axit oleic khác, axit xitric có đặc tính chống viêm và khử trùng. Điều này làm cho tinh dầu chanh trở thành một phương thuốc tuyệt vời cho bệnh viêm gân, viêm khớp, viêm xương khớp, bệnh gút và thấp khớp. Do đó, ăn chanh có thể giúp chống lại cơn đau khớp.

Bảo vệ da, tóc và móng tay của bạn

Thành phần của chanh đã được sử dụng trong các loại mỹ phẩm. Tác dụng chống oxy hóa của vitamin C thúc đẩy sự thay đổi tế bào, hình thành collagen và canxi. Nhờ vậy, loại quả này giúp ngăn ngừa lão hóa da và giúp móng tay, tóc chắc khỏe chỉ với vài giọt chanh. Đừng quên rửa lại với nước sạch.

Trà chanh chữa đau họng

Các cách chăm sóc sức khỏe với chanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Sự kết hợp giữa mật ong và chanh có tác dụng chữa đau họng và viêm họng.

Chất chống oxy hóa flavonoid trong chanh giúp giảm viêm cổ họng. Đồng thời, mật ong có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn.

(Theo Steptohealth)

Cách sử dụng baking soda giúp cho mái tóc bóng khỏe

Cách sử dụng baking soda giúp cho mái tóc bóng khỏe

Baking soda có giá phải chăng và có thể dễ dàng tìm được nên nó là một lựa chọn vô cùng thích hợp cho những liệu pháp làm đẹp tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của chanh tác dụng của chanh cách chữa đau họng tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm