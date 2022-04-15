Các cách chăm sóc sức khỏe với chanh

Chanh thuộc nhóm cam quýt và được đánh giá cao vì lợi ích sức khỏe của chúng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những lợi ích sức khỏe và các biện pháp chữa bệnh tự nhiên của chanh.

Chanh hỗ trợ tiêu hóa và kích hoạt chức năng gan, thúc đẩy việc loại bỏ độc tố và ngăn ngừa việc hình thành sỏi thận.

Chanh được dùng để chế biến các món ăn, thức uống ngọt và mặn. Nước chanh cũng hay được sử dụng để làm sạch nước và ngăn chặn sự phát triển của một số vi khuẩn. Lá chanh có thể được sử dụng để tăng thêm hương thơm cho phòng và đồ đạc, thậm chí cây chanh còn thích hợp dùng để làm tủ.

Được biết đến với việc sử dụng trong các món ăn trên khắp thế giới, chanh là loại cây có mùi thơm lâu năm trong chi cam quýt. Chanh chứa một lượng lớn vitamin C và axit xitric, ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất của chanh. Nó cũng cung cấp một lượng lớn kali, canxi, phốt pho và magie.

Ngoài ra, bạn có biết rằng chanh có số lợi ích sức khỏe?

Chất khử trùng

Chanh là một chất khử trùng tự nhiên và có thể được sử dụng để khử trùng vết thương. Nó ngăn chặn sự lây lan của các vi sinh vật có hại và thúc đẩy quá trình chữa lành da.

Bảo vệ hệ thống tim mạch và tuần hoàn máu

Chanh cung cấp nhiều chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy chức năng tim khỏe mạnh và củng cố thành mạch máu. Đồng thời, nó có thể thúc đẩy lưu thông máu, giảm huyết áp và ngăn ngừa cục máu đông.

Bảo vệ gan, thận, bàng quang và hệ tiêu hóa

Chanh hỗ trợ tiêu hóa và kích hoạt chức năng gan, thúc đẩy việc loại bỏ độc tố và ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Các chất dinh dưỡng trong chanh kích hoạt tăng cường hệ thống miễn dịch.

Đau và viêm khớp

Giống như các axit oleic khác, axit xitric có đặc tính chống viêm và khử trùng. Điều này làm cho tinh dầu chanh trở thành một phương thuốc tuyệt vời cho bệnh viêm gân, viêm khớp, viêm xương khớp, bệnh gút và thấp khớp. Do đó, ăn chanh có thể giúp chống lại cơn đau khớp.

Bảo vệ da, tóc và móng tay của bạn

Thành phần của chanh đã được sử dụng trong các loại mỹ phẩm. Tác dụng chống oxy hóa của vitamin C thúc đẩy sự thay đổi tế bào, hình thành collagen và canxi. Nhờ vậy, loại quả này giúp ngăn ngừa lão hóa da và giúp móng tay, tóc chắc khỏe chỉ với vài giọt chanh. Đừng quên rửa lại với nước sạch.

Trà chanh chữa đau họng



Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp giữa mật ong và chanh có tác dụng chữa đau họng và viêm họng.

Chất chống oxy hóa flavonoid trong chanh giúp giảm viêm cổ họng. Đồng thời, mật ong có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn.

(Theo Steptohealth)