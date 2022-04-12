Tác dụng bất ngờ của món trứng cuộn phô mai và các loại thực phẩm nên kết hợp với trứng

Dinh dưỡng 12/04/2022 20:33

Những công dụng của trứng đã được nhiều người biết đến khi cụ bà lớn tuổi nhất thế giới coi việc ăn trứng thường xuyên là bí quyết kéo dài tuổi thọ của bà.

Tác dụng bất ngờ của món trứng cuộn phô mai và các loại thực phẩm nên kết hợp với trứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Những công dụng của trứng đã được nhiều người biết đến khi cụ bà lớn tuổi nhất thế giới coi việc ăn trứng thường xuyên là bí quyết kéo dài tuổi thọ của bà.

Theo trang tin của Ý The Local và Associated Press, một cụ bà người Ý sinh năm 1899 và mất năm 2017, cho biết "Kể từ khi tôi được kê đơn thiếu máu 90 năm trước, tôi đã ăn hai quả trứng sống và một quả trứng luộc mỗi ngày".

Trứng là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời và là bí quyết kéo dài tuổi thọ của người cao tuổi nhất thế giới, là thực phẩm cần thiết để ăn ba bữa mỗi ngày. Hãy cùng tìm hiểu thêm về sự kết hợp hoàn hảo giữa trứng và các loại thực phẩm khác để tạo nên một ngón mon tuyệt vời mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng. 

1. Cà chua

Tác dụng bất ngờ của món trứng cuộn phô mai và các loại thực phẩm nên kết hợp với trứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cà chua là một loại thực phẩm kết hợp tốt nhất với trứng. Cà chua chứa nhiều vitamin C và chất xơ mà trứng không có và trứng cung cấp protein mà cà chua không thể bổ sung.

Đặc biệt, thành phần lycopene của cà chua vốn được biết đến là chất có tác dụng chống ung thư, có thể tăng khả năng hấp thụ gấp 5 lần khi nấu bằng nhiệt nên khi nấu với trứng sẽ hiệu quả hơn.

2. Tôm

Tác dụng bất ngờ của món trứng cuộn phô mai và các loại thực phẩm nên kết hợp với trứng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôm và trứng chứa nhiều acetylcholine rất tốt cho việc chống lão hóa. Acetylcholine cũng được tìm thấy trong nhiều tế bào thần kinh não, đóng một vai trò quan trọng đối với trí nhớ và nhận thức. Sự suy giảm nghiêm trọng của acetylcholine có liên quan đến bệnh Alzheimer.

Chất lecithin trong trứng còn có tác dụng hạ cholesterol trong máu, giúp ích cho người trung niên. Ngoài ra, choline trong lòng đỏ trứng gà là một thành phần của acetylcholine, nó được biết đến là chất có hiệu quả trong việc điều trị và cải thiện triệu chứng của bệnh Alzheimer bằng cách tăng cường hoạt động hóa học của não và cải thiện khả năng trí tuệ.

3. Phô mai

Tác dụng bất ngờ của món trứng cuộn phô mai và các loại thực phẩm nên kết hợp với trứng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Hãy thử thêm phô mai để kết hợp với trứng, chẳng hạn như trứng tráng hoặc trứng cuộn. Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng đến mức được gọi là thực phẩm gần như hoàn hảo, nhưng lại tương đối thiếu canxi so với các sản phẩm từ sữa. Vì vậy, khi tiêu thụ với phô mai giàu canxi thì đó là sự kết hợp hoàn hảo để bổ sung chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, vitamin D chứa trong lòng đỏ trứng có vai trò làm tăng đáng kể sự hấp thụ canxi trong cơ thể. Một lòng đỏ trứng chứa 40 IU vitamin D. Như đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng thiếu vitamin D sẽ gây ra các bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường, v.v.

(Theo Kormedi)

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