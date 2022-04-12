5 dấu hiệu nhận biết bạn là người bi quan: Cần phải thay đổi ngay để cải thiện mối quan hệ

Sức khỏe 12/04/2022 16:38

Một người bi quan thường xuyên nhìn nhận mọi thứ từ mặt tiêu cực sẽ không chỉ tạo ra cảm giác thất bại cho những người xung quanh mà còn có thể kìm hãm sự thành công trong sự nghiệp của họ và cản trở sự phát triển tình cảm với mọi người

5 dấu hiệu nhận biết bạn là người bi quan: Cần phải thay đổi ngay để cải thiện mối quan hệ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật khó để nhận ra rằng bản thân là một người bi quan. Điều này là do chúng ta thường có xu hướng coi mình là những người theo chủ nghĩa hiện thực. Vấn đề là nếu bạn là người bi quan, bạn có thể khiến đồng nghiệp, đối tác, gia đình và bạn bè của mình cảm thấy mệt mỏi. 

Một người bi quan thường xuyên nhìn nhận mọi thứ từ mặt tiêu cực sẽ không chỉ tạo ra cảm giác thất bại cho những người xung quanh mà còn có thể kìm hãm sự thành công trong sự nghiệp của họ và cản trở sự phát triển tình cảm với mọi người

Chính khách Anh Winston Churchill đã từng nói "Một người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong bất kỳ khó khăn nào, và một người bi quan nhìn thấy khó khăn trong bất kỳ cơ hội nào". Nếu không chắc bạn có phải là người bi quan hay không thì 'Cheatsheet.com' - một trang truyền thông internet của Mỹ, đã đưa ra 5 dấu hiệu cho thấy bạn là người bi quan. 

Đánh giá giá trị của thành công

Khi bạn đạt được thành công, bạn xem đó là một sự tình cờ may mắn hơn là một công lao cho sự chăm chỉ mà bạn đã bỏ ra. Kiểm tra xem bạn đã phản ứng như thế nào khi có điều gì đó tốt đẹp xảy ra.

Hãy nghĩ xem bạn đã ăn mừng thành công hay hạ thấp sự thành công đó, hay đổ lỗi cho may mắn hay rủi ro. Mong đợi kết quả tích cực sẽ mang lại kết quả tốt hơn mong đợi, nhưng dự đoán điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra hoặc thậm chí tính đến kết quả tích cực do may mắn sẽ thực sự cản trở sự tiến bộ của bạn.

Giả sử như mọi thứ sẽ không diễn ra

Bạn đã bao giờ thấy mình ước rằng mọi thứ sẽ không xảy ra sau những thất bại? Những người bi quan có thói quen cho rằng bất kể họ cố gắng như thế nào thì những gì họ muốn sẽ không thành công.

Dấu hiệu của sự bi quan bộc lộ trong chính cách bạn phản ứng khi luôn ước mọi thứ sẽ không xảy ra. Những người bi quan phản ứng với những thất bại hoặc thất bại bằng cách nói "Tôi không ngạc nhiên" hoặc "Nó không hoạt động, phải không?" Bạn thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của sự tiêu cực khi liên tục chỉ nghĩ về điều tồi tệ nhất và cố tìm cách xác nhận nó sẽ xảy ra.

 Dội gáo nước lạnh vào người khác

Những người bi quan không phải là những người duy nhất sống trong đám mây đen của những khuynh hướng tiêu cực. Ví dụ, họ có thể phản ứng tiêu cực với những ý tưởng hoặc mục tiêu do đồng nghiệp trình bày.

Tuy nhiên, phản ứng bi quan này không thể được những người xung quanh đánh giá cao. Bằng cách dội gáo nước lạnh vào ước mơ và ý tưởng của người khác, bạn không chỉ lấy đi sức sống lạc quan của người khác mà còn hạ thấp họ xuống mức của chính bạn.

Bỏ cuộc dễ dàng

Đã bao nhiêu lần bạn làm việc trong một dự án và bỏ dở giữa chừng khi mọi thứ trở nên khó khăn một chút? Những người bi quan có xu hướng từ bỏ và nhanh chóng chuyển sang việc khác khi đối mặt với một tình huống khó khăn.

Một nghiên cứu về những người lạc quan và bi quan cho thấy rằng khi sử dụng đảo ngữ để tạo ra các tổ hợp từ khác nhau bằng cách thay đổi thứ tự chính tả, những người lạc quan tìm ra giải pháp nhiều hơn những người bi quan từ 50 đến 100%. Do cần phải có sự kiên trì và chăm chỉ để thành công, xu hướng bi quan có thể hạn chế công việc và các mối quan hệ cá nhân, thậm chí cả sự phát triển tình cảm của bạn.

Không giỏi tha thứ

Người bi quan không giỏi tha thứ cho người khác. Việc bám chặt vào những cảm xúc như tức giận và phẫn uất thực sự rất mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Thiếu sự tha thứ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với người khác và ảnh hưởng đến cách nhìn của bạn về cuộc sống và những người xung quanh.

(Theo Kormedi)

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