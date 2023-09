Kính áp tròng so với những loại kính bình thường thì được nhiều người chọn để sử dụng hơn vì tính tiện lợi và ít gặp phải nguy cơ chấn thương. Thế nhưng khi đeo lens (kính áp tròng) thì rất dễ tiếp xúc với vi khuẩn và vi sinh vật cũng như không cung cung cấp đầy đủ oxi cho mắt dẫn đến nhiều biến chứng cũng như nhiều loại bệnh về mắt. Vì thế chúng ta hãy cũng tìm hiểu về cách sử dụng kính áp tròng đúng cũng như các bệnh liên quan đến mắt để có thể phòng tránh khi sử dụng kính áp tròng.

Theo khảo sát của Viện nghiên cứu kính áp tròng Hàn Quốc và Hiệp hội Nhãn khoa Hàn Quốc, nguyên nhân xảy ra tác dụng phụ khi đeo kính áp tròng lớn nhất đó là do đeo sai cách. Các tác dụng phụ điển hình nhất khi đeo lens sai cách mà các bệnh nhân bị loét giác mạc nói đó là bị giảm thị lực và đau mắt do lớp thượng bì của giác mạc bị xước (26%). Tiếp đến 19.2% bệnh nhân bị viêm giác mạc do nhiễm khuẩn và bệnh dị ứng mắt có các triệu chứng như mắt bị xung huyết và ngứa.

Thêm nữa, vi khuẩn xâm nhập vào con ngươi gây viêm loét giác mạc (9.4%) và gây khô mắt (9.2%). Nếu đeo lens trong thời gian dài sẽ không cũng cấp đủ oxi cho mắt dễ khiến mắt bị thương hoặc sưng lên cũng dễ bị viêm do vi khuẩn. Đặc biệt, các loại lens có màu được sử dụng cho mục đích làm đẹp hoặc điều chỉnh thị lực càng phải chú ý nhiều hơn vì chất tạo màu cho lens ngăn đã ngăn các lỗ nhỏ trên bề mặt lens khiến cho tỷ lệ oxi thẩm thấu qua lens màu giảm nhiều hơn so với các lens mềm thông thường.