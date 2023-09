Chỉ cần hai hoặc ít hơn hai viên mỗi ngày cũng làm tăng nguy cơ tử vong gấp ba lần

Một nghiên cứu năm 2010 ước tính rằng có tới 500.000 ca tử vong do lạm dụng thuốc ngủ ở Mỹ. Những người được kê đơn những loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ này, bao gồm zolpidem và temazepam, có nguy cơ tử vong do sức khỏe kém hoặc tai nạn cao gấp bốn lần so với những người không dùng. Ngay cả những người uống ít hơn hai viên thuốc ngủ mỗi tháng cũng có nguy cơ tử vong cao hơn gấp 4 lần so với những người không dùng. Do đó, các bác sĩ không kê đơn thuốc ngủ ngay lập tức cho những bệnh nhân phàn nàn về việc mất ngủ hoặc các chứng rối loạn giấc ngủ khác.