Lý do không nên lạm dụng thuốc ngủ khi không thực sự cần thiết

Sức khỏe 09/04/2022 15:44

Thường xuyên dùng thuốc ngủ khi không buồn ngủ là một việc nguy hiểm. Vậy nó nguy hiểm đến mức nào?

Lý do không nên lạm dụng thuốc ngủ khi không thực sự cần thiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thường xuyên dùng thuốc ngủ khi không buồn ngủ là một việc nguy hiểm. Vậy nó nguy hiểm đến mức nào? Vào ngày 2/4 với sự giúp đỡ của giáo sư Wang Jang thuộc đại học y Icahn, New York, Mỹ, CNN đã giới thiệu về những nguy hiểm và đơn thuốc thích hợp với người mất ngủ. Nội dung bài báo về những câu hỏi và trả lời vắn tắt những điểm chính vì đó là luật kê đơn trong ngành y ở Mỹ và có thể có sự khác biệt với những nước khác.

Chỉ cần hai hoặc ít hơn hai viên mỗi ngày cũng làm tăng nguy cơ tử vong gấp ba lần

Một nghiên cứu năm 2010 ước tính rằng có tới 500.000 ca tử vong do lạm dụng thuốc ngủ ở Mỹ. Những người được kê đơn những loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ này, bao gồm zolpidem và temazepam, có nguy cơ tử vong do sức khỏe kém hoặc tai nạn cao gấp bốn lần so với những người không dùng. Ngay cả những người uống ít hơn hai viên thuốc ngủ mỗi tháng cũng có nguy cơ tử vong cao hơn gấp 4 lần so với những người không dùng. Do đó, các bác sĩ không kê đơn thuốc ngủ ngay lập tức cho những bệnh nhân phàn nàn về việc mất ngủ hoặc các chứng rối loạn giấc ngủ khác.

Những sai lầm mà bệnh nhân mất ngủ thường mắc phải

Khi bệnh nhân mất ngủ lần đầu tiên đến bệnh viện, họ sẽ được hỏi về những thói quen hàng ngày một cách chi tiết để xác định nguyên nhân. Nó không chỉ là kiểm tra thời gian ngủ và thói quen ngủ của bạn. Tìm ra những gì bạn dành thời gian để làm trong ngày, những gì bạn làm vào buổi tối sau giờ làm việc, giờ đi ngủ đã định và cách đối phó khi bạn không thể ngủ được.

Rất nhiều người phản ứng theo những cách thực sự vô ích. Kéo lên kéo xuống danh bạ điện thoại, kiểm tra email, trả lời tin nhắn công việc hoặc ngủ khi bật TV. Ánh sáng xanh do các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính và TV phát ra sẽ báo hiệu cho não bộ thức dậy. Một số người đã rời khỏi giường và tập thể dục, nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì.

Liệu pháp điều trị hành vi nhận thức

Sau khi hoàn thành cuộc khảo sát, họ được đào tạo về liệu pháp hành vi nhận thức cho chứng mất ngủ (CBTI). Tìm hiểu các mẹo hữu ích để có một giấc ngủ lành mạnh, chẳng hạn như muốn thời gian đi ngủ và thức dậy đều đặn, tránh màn hình và anh sánh xanh trong phòng ngủ của bạn và làm việc, cần phải thư giãn trước khi đi ngủ. Nó cũng giải thích cách não bộ tương tác với môi trường ngủ của chúng ta.

Trong trường hợp nào thì kê đơn thuốc ngủ?
Trong trường hợp chứng mất ngủ đến đột ngột do thay đổi môi trường sống, có thể thảo luận về việc kê đơn trong thời gian ngắn nhất là một tháng. Lúc này cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ. Việc kỳ vọng rằng việc sử dụng thuốc ngủ ngắn hạn sẽ mang lại hiệu quả không cao. Bởi vì bạn uống thuốc ngủ lâu thìbạn phải phụ thuộc vào thuốc ngủ trong 30 năm tới để có thể ngủ ngon.

Lý do tại sao việc sử dụng thuốc ngủ trong thời gian dài là không tốt
Tùy theo từng người. Một số thuốc ngủ có thể gây nghiện nên có người cảm thấy không thể ngủ được nếu không có thuốc ngủ. Ngoài ra, nếu trộn lẫn với rượu hoặc thuốc giảm đau thì có thể nguy hiểm đến cơ thể. Một số có thể gây buồn ngủ vào ban ngày và cản trở lái xe và các hoạt động vận động khác. Thuốc bổ trợ giấc ngủ đúng là có thể mang lại ảo giác và hành động mất kiểm soát. Bạn có thể lái xe, nấu ăn, gọi điện thoại và đi lại trong trạng thái vô thức sau khi uống thuốc ngủ, nhưng hầu hết đều không nhớ gì cả. Ngoài ra, sau khi tỉnh ngủ, bạn có thể buồn ngủ và nửa tỉnh nửa mơ.

Thuốc ngủ không kê đơn có nguy hiểm không?
Tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ. Có thể xuất hiện các tác dụng phụ không lường trước được như mang lại sự hưng phấn chứ không phải buồn ngủ. Nếu bạn đang sử dụng thuốc an thần, nếu trộn hai loại thuốc có thể mang lại kết quả nguy hiểm. Có nhiều trường hợp lạm dụng thuốc ngủ do quan niệm rằng nó an toàn vì có thể mua không kê đơn. Vì vậy, điều ưu tiên nhấn mạnh đối với những bệnh nhân mất ngủ là tuyệt đối không được uống thuốc ngủ có thể mua mà không kê đơn.

(Theo Kormedi)

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Từ khóa:   thuốc ngủ lạm dụng thuốc ngủ Chứng mất ngủ

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