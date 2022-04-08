Bí quyết đánh bại COVID-19 của cụ ông 96 tuổi ở Hàn Quốc

Sức khỏe 08/04/2022 18:20

Ở tuổi 96 ông Song Hae, phát thanh viên lớn tuổi nhất ở Hàn Quốc, đã hồi phục sau COVID-19 và trở lại làm MC 'Đại hội âm nhạc toàn quốc' của đài KBS. 

Bí quyết đánh bại COVID-19 của cụ ông 96 tuổi ở Hàn Quốc - Ảnh 1
Ông Song Hae trong trương trình 'Đại hội âm nhạc toàn quốc'

Ở tuổi 96 ông Song Hae, phát thanh viên lớn tuổi nhất ở Hàn Quốc, đã hồi phục sau COVID-19 và trở lại làm MC 'Đại hội âm nhạc toàn quốc' của đài KBS. 

Ông Song Hae đã được xác nhận nhiễm COVID-19 vào ngày 17/3, mặc dù đã tiêm 3 mũi vaccine. Tuy vậy ông vẫn vượt qua nó khi tự cách ly tại nhà mà không cần đến của bệnh viện điều trị. Ông nỏi rằng mình đã được kê đơn, uống thuốc điều trị COVID-19 và được cô con gái đang sống gần đó chăm sóc tại nhà. Vì không có khẩu vị nên ông đã không thể ăn hết được món ăn đầy tâm huyết của cô con gái.

Hiện tại sức khỏe ông không có vấn đề gì lớn. 'Đại hội âm nhạc toàn quốc', đã ngừng ghi hình ngoài trời từ tháng 3/2020 do dịch bệnh và đang được thực hiện theo hình thức phát lại sau khi quay tại phòng thu. Sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về 'Bí mật cho sức khỏe' của ông Song Hae trên một chương trình tiêu biểu về cuộc sống khỏe mạnh. Nó khá nổi tiếng trên mạng và nhận được sự theo dõi của nhiều người nhưng chúng ta hãy cùng nhìn lại lối sống lành mạnh của ông ấy trong chương trình này.

Tỏi ngâm là một món ăn không thể thiếu mỗi bữa

Ông Song Hae rất thích ăn tỏi ngâm (tỏi được ướp nước tương) và không bỏ nó trong một bữa nào. Nếu bạn làm nó không quá mặn, nó có thể có vị nhẹ và có tác dụng chống oxy hóa và chống ung thư. Tỏi rất giàu vitamin A giúp tăng cường khả năng miễn dịch và niacin giúp làm chậm quá trình lão hóa. Khi bạn ăn thịt với tỏi, allicin sẽ giúp tiêu hóa và giảm mức cholesterol. Nó cũng tốt cho mạch máu khỏe hơn.

Bí quyết để có một sức khỏe tốt là siêng năng vận động

Một bí mật khác về sức khỏe của ông Song Hae được nhiều người biết đến đó là thường xuyên đi bộ. Dù ở tuổi 96 và có nguồn kinh tế ổn định nhưng ông không lái ô tô mà thường đi bộ đến tàu điện ngầm để đến chỗ làm và ngược lại. Cầu thang tàu điện ngầm là nơi rèn luyện để tăng sức bền cho chân. Trước khi dịch bùng phát, ông thường tập thể dục tay và chân (giống như bơi lội) hầu như vào mỗi buổi chiều trong một nhà tắm địa phương ở Nakwon-dong. Tập thể dục dưới nước an toàn cho người cao tuổi và cần quan sát các khớp xương.

Hoạt động não và giao tiếp với mọi người

Song Hae ghi nhớ lời bài hát bất cứ khi nào ông ấy có thời gian rảnh. Chính nhờ sự cố gắng này mà cụ ông 96 tuổi hát không sai một câu lời nào trong tập phát sóng của chương trình. Không chỉ những bài hát cũ, mà cả những bài hát mới ông cũng nhớ một cách rõ ràng. 

Khi đi ngang qua đường, ông ấy chào hỏi khắp mọi nơi. Ngoài việc kiểm soát thức ăn và vận động thường xuyên, những hoạt động xã hội này có thể có lợi cho sức khỏe của ông ấy. Đây là những 'bí quyết trường thọ' thường được thảo luận trong các bài báo phân tích tuổi thọ của người cao tuổi. Tuy không thể khái quát lối sống của ông Song Hae nhưng rất đáng để tham khảo để có một cuộc sống khỏe mạnh.

(Theo Kormedi)

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Từ khóa:   cuộc sống khỏe mạnh Bí mật cho sức khỏe rèn luyện để tăng sức bền

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