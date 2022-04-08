Khoai tây + trứng trong thực đơn buổi sáng: Màn kết hợp đầy ăn ý cho một cơ thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng

Trứng lòng đào thì tốt cho hệ tiêu hóa ăn cùng với khoai tây luộc thì dễ hấp thụ. Ăn trứng và khoai tây vào buổi sáng rất giàu chất dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet Giáo sư Kim Hyung Seok - giáo sư danh dự (triết học) của Đại học Yonsei năm nay đã 103 tuổi đã nói rằng khoai tây và trứng lúc nào cũng có trong thực đơn mỗi buổi sáng của ông. Trong một cuộc phỏng vấn ông đã tiết lộ rằng nó đã trở thành thói quen ăn uống của ông từ rất lâu rồi. Trứng lòng đào thì tốt cho hệ tiêu hóa ăn cùng với khoai tây luộc thì dễ hấp thụ. Ăn trứng và khoai tây vào buổi sáng rất giàu chất dinh dưỡng. Giáo sư Kim có thể có sức khỏe và tuổi thọ như bây giờ cũng nhờ vào thực đơn buổi sáng này của ông. Khoai tây + trứng, lý do mà 2 loại này lại sánh đôi cùng nhau Khoai tây và trứng khi kết hợp với nhau sẽ làm tăng hiệu quả và bù đắp những khuyết điểm của nhau. Cả hai món ăn này đều chứa chất đạm tốt cho cơ thể. Thêm nữa khoai tây chứa rất nhiều vitamin C mà trứng không có. Trong 100g khoai tây chưa 30mg vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch và ngăn tế bào bị tổn thương, rất tốt cho việc ngăn ngừa và giảm viêm. Hầu hết Vitamin C trong các loại rau khác bị phá hủy trong quá trình nấu nướng. Tuy nhiên trong khoai tây thì không như vậy, vitamin C trong khoai tây không dễ bị phá hủy ngay cả khi đã luộc chín. Một củ khoai tây chứa 1/3 lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày.

Thức ăn tốt cho niêm mạc dạ dày khi bụng đói vào buổi sáng Khoai tây và trứng là những thực phẩm không gây nặng nề, ngán ăn ngay cả khi bụng đói vào buổi sáng. Đặc biệt, khoai tây giúp giảm viêm hoặc loét dạ dày. Nếu bạn sau khi ăn mì tôm vào đêm hôm trước, bạn có thể bị sưng mặt vào buổi sáng hôm sau. Còn Kali trong khoai tây rất tốt cho việc giảm phù nề bằng cách giúp bài tiết natri khi ăn thức ăn mặn. Nó cũng giúp kiểm soát huyết áp. Khoai tây có nhiều chất xơ nên rất tốt cho nhu động ruột vào buổi sáng. Sau khi ăn khoai tây và trứng vào buổi sáng nếu uống một ly cà phê có người sẽ chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Khắc phục tình trạng teo cơ khi vào tuổi trung niên Khoai tây và trứng rất giàu axit amin thiết yếu giúp duy trì khối lượng cơ bắp. Một củ khoai tây cỡ trung bình chứa khoảng 2,6% protein. Các axit amin thiết yếu không được tổng hợp trong cơ thể và do đó là thành phần chính của protein mà phải được tiêu thụ qua thức ăn. Sau 40 tuổi, cơ thể chúng ta mất cơ một cách tự nhiên. Nếu bạn không chú ý đến thức ăn và tập thể dục, nó có thể giảm đi đáng kể. Ăn khoai tây và trứng thường xuyên sẽ giúp cơ bắp khỏe mạnh. Giúp tăng cường hoạt động của não Ảnh minh họa: Internet Trứng cũng rất giàu lecithin, giúp hoạt động của hai bán cầu não. Nếu bạn ăn trứng lòng đào sẽ giúp tăng sự hấp thu lecithin. Trong não người, 30% các thành phần không bao gồm nước là lecithin. Nó giúp truyền các tín hiệu thần kinh cần thiết cho việc lưu trữ và tái tạo trí nhớ. Ăn trứng có thể cải thiện trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa của não. Nó cũng giàu lutein và zeaxanthin có tác dụng bảo vệ võng mạc mắt. Tuy nhiên, thức ăn mà chưa chín hẳn có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm như vi khuẩn salmonella. Vì vậy để an toàn tốt nhất nên luộc chín hoàn toàn. Món ăn tiện lợi cho ngày bận rộn Nếu bạn luộc khoai tây và trứng vào ngày hôm trước, bạn có thể ăn chúng ngay khi dậy mà không nấu nướng cầu kỳ. Thêm rong biển đã ướp gia vị để tăng hương vị và tiết kiệm thời gian. Carbohydrate trong khoai tây rất tốt để cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động buổi sáng. Tất nhiên, bạn có thể bổ sung một số loại rau, trái cây, các loại hạt, sữa,… tùy theo tình trạng cơ thể. (Theo Kormedi)

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