Khoai tây + trứng trong thực đơn buổi sáng: Màn kết hợp đầy ăn ý cho một cơ thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng

Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Kim Hyung Seok - giáo sư danh dự (triết học) của Đại học Yonsei năm nay đã 103 tuổi đã nói rằng khoai tây và trứng lúc nào cũng có trong thực đơn mỗi buổi sáng của ông. Trong một cuộc phỏng vấn ông đã tiết lộ rằng nó đã trở thành thói quen ăn uống của ông từ rất lâu rồi. Trứng lòng đào thì tốt cho hệ tiêu hóa ăn cùng với khoai tây luộc thì dễ hấp thụ. Ăn trứng và khoai tây vào buổi sáng rất giàu chất dinh dưỡng. Giáo sư Kim có thể có sức khỏe và tuổi thọ như bây giờ cũng nhờ vào thực đơn buổi sáng này của ông.

Khoai tây + trứng, lý do mà 2 loại này lại sánh đôi cùng nhau

Khoai tây và trứng khi kết hợp với nhau sẽ làm tăng hiệu quả và bù đắp những khuyết điểm của nhau. Cả hai món ăn này đều chứa chất đạm tốt cho cơ thể. Thêm nữa khoai tây chứa rất nhiều vitamin C mà trứng không có. Trong 100g khoai tây chưa 30mg vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch và ngăn tế bào bị tổn thương, rất tốt cho việc ngăn ngừa và giảm viêm. Hầu hết Vitamin C trong các loại rau khác bị phá hủy trong quá trình nấu nướng. Tuy nhiên trong khoai tây thì không như vậy, vitamin C trong khoai tây không dễ bị phá hủy ngay cả khi đã luộc chín. Một củ khoai tây chứa 1/3 lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày.